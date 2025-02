Cổ phiếu cao su bùng nổ, giá cao su được dự báo tăng mạnh năm 2025 theo thế giới

Cổ phiếu nhóm cao su diến biến tích cực trong thời gian gần đây. Trong vòng 1 tháng vừa qua, GVR của Cao su Việt Nam tăng tới 21,4%; PHR tăng 30%; VRG tăng 23,8% với khối lượng giao dịch bùng nổ nhờ triển vọng tích cực từ giá cao su trong nước và thế giới.

Năm 2024, giá cao su tự nhiên trên thị trường thế giới đã tăng đáng kể, giá cao su TSR20 và RSS3 bình quân tăng 27% và 54% so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ở trong nước, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tháng 1/2025, giá cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 1.859 USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng 12/2024 nhưng vẫn tăng mạnh 31,7% so với tháng 01/2024.

Kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam trong năm 2024 đạt 3,4 tỷ USD tăng 18,2% so với cùng kỳ dù sản lượng xuất khẩu giảm 6,2%. Giá xuất khẩu cao su bình quân đạt 1.701 USD/tấn tăng 26%.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản lượng khai thác cao su tự nhiên tại Việt Nam tăng trở lại vào nửa cuối năm 2024, đạt 960 nghìn tấn tăng 9,4% so với cùng kỳ. Qua đó, tổng sản lượng khai thác năm 2024 đạt 1.370 nghìn tấn tăng 6,2%.

Trong cập nhật triển vọng vừa công bố, Chứng khoán MBS kỳ vọng sản lượng thu hoạch của Việt Nam tăng trong khi các nước sản xuất lớn khác giảm, cùng với giá bán cao, sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu cao su vẫn tăng trưởng tốt trong năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu cao su có thể đạt trên 3,5 tỷ USD.

Mỹ là thị trường nhiều tiềm năng cho xuất khẩu cao su của Việt Nam. Theo Uỷ ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), năm 2024, giá trị và sản lượng cao su nhập khẩu vào Mỹ đạt 3,7 tỷ USD tăng 10,4% và 1,74 triệu tấn tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Lượng cao su nhập khẩu vẫn thấp hơn mức 1,94 và 2,03 triệu tấn của năm 2021-2022. MBS cho rằng Mỹ sẽ tăng lượng cao su nhập khẩu trong thời gian tới nhờ sản xuất oto trong nước cải thiện khi Mỹ tăng thuế suất nhập khẩu oto và đa dạng hoá nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu cao su từ Canada, Mexico và Trung Quốc (chiếm khoảng 19% lượng nhập khẩu vào Mỹ).

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cao su sang Mỹ đạt 29,2 nghìn tấn tăng 14,3% so với cùng kỳ về sản lượng và 50,6 triệu USD tăng 38,9% so với cùng kỳ về trị giá. Thị phần của Việt Nam tăng từ 1,5% vào năm 2023 lên 1,7% vào năm 2024. Đây là mức thị phần thấp so với các nước cung cấp khác trong khu vực như Thái Lan (16,4%), Indonesia (22,5%) và Malaysia (2,5%), dù giá cạnh tranh hơn.

Do đó, đây là cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu cao su sang Mỹ trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang trên đà tăng trưởng trở lại, lãi suất bước vào chu kỳ cắt giảm. Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn cũng đặt ra các yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, điều này sẽ thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường “khó tính” này.

Mặc dù, thị trường EU không phải thị trường xuất khẩu chính của cao su Việt Nam, nhưng việc đáp ứng yêu cầu khắt khe của quy định EUDR sẽ giúp Việt Nam khai thác được thị trường nhiều tiềm năng, sức mua cao và còn nhiều dư địa phát triển. Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ rừng PEFC/VFCS sẽ có nhiều lợi thế kinh doanh khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Từ đầu năm 2024, VRG đã chính thức áp dụng giá sàn cho các sản phẩm được chứng nhận PEFC, với mức giá cao hơn giá sàn tối thiểu là 10 USD cho các sản phẩm cùng loại. Vào T11/24, Nghị viện Châu Âu đã đồng ý lùi thời gian thực thi quy định EUDR thêm 1 năm so với kế hoạch ban đầu, dự kiến được áp dụng kể từ cuối năm 2025.

MBS dự báo giá cao su tự nhiên tiếp tục neo ở mức cao cho tới hết Q2/2025, sau đó giảm nhờ nguồn cung được bổ sung khi vào cao điểm thu hoạch, người trồng tăng cường khai thác khi được giá. Nhìn chung, cả năm 2025, dự báo giá cao su bình quân vẫn ở mức cao hơn khoảng 5-10% so với năm 2024.

Yếu tố hỗ trợ tăng giá gồm nguồn cung thiếu hụt do hiện tượng La Nina ảnh hưởng đến các quốc gia sản xuất chính; nhu cầu sản xuất tăng sau khi Trung Quốc thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Yếu tố khiến giảm giá gồm nhu cầu tiêu thụ giảm khi Mỹ tăng thuế suất lên ô tô nhập khẩu trì hoãn thực hiện quy định EUDR.