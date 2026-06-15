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Blog chứng khoán: Lợi đà, “khởi nghĩa” có thành công?

iTrader

15/06/2026, 16:38

Thông tin lạc quan về triển vọng hòa bình Trung Đông cuối tuần qua đã cải thiện đáng kể tâm lý thị trường. Diễn biến tăng là điều có thể đoán trước, vấn đề là tăng như thế nào và dòng tiền xác thực ra sao.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Ảnh hưởng của VIC, VHM, GAS, BSR, PLX khiến VNI hôm nay chỉ tăng nhẹ 0,43%. Điều này đã “hạ nhiệt” hưng phấn một chút. Nếu VNI tăng 20-30 điểm thì rất có thể đã là một phiên bùng nổ.

Cổ phiếu dầu khí giảm giá thì không có gì lạ, riêng nhóm Vin giống như một lực điều tiết điểm số. Chứng khoán châu Á đều tăng mạnh, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc đều trên 5%. VNI tăng 0,43% là quá yếu, nhưng bản chất phiên giao dịch hôm nay cũng không kém.

Đầu tiên là độ rộng cải thiện, tỷ lệ tăng/giảm của VNI hôm nay là 2,12/1, tốt nhất 9 tuần. Khả năng duy trì độ cao của giá là khá ổn nhất là trong bối cảnh điểm số lình xình rất yếu, thậm chí có lúc đỏ. Thứ hai là thanh khoản có cải thiện, tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn đạt 18,2k tỷ, tốt nhất 13 phiên và tăng 23% so với trung bình 15 phiên gần nhất. Thứ ba, lực bán ép xuống chưa gây tác động lớn, khoảng một phần 3 số cổ phiếu của VNI (33,2%) lùi hơn 1% so với giá High.

Đây là sự thay đổi tích cực, ít nhất là so với trạng thái lình xình yếu ớt tuần trước. Tín hiệu tăng thanh khoản bước đầu cho thấy sự chấp nhận rủi ro đã cao hơn. Dòng tiền được rót vào thị trường mạnh hơn và chọn giá cao hơn. Đương nhiên con số 18,2k tỷ vẫn là khá thấp, thị trường cần sớm đẩy thanh khoản lên 20-25k tỷ/ngày để tất cả đều nhìn thấy sự đồng thuận quay lại của các tay chơi lớn.

Vấn đề Trung Đông ổn thỏa sẽ làm giảm lo ngại về tăng trưởng nói chung, dù để thực sự quay lại như thời trước xung đột thì còn lâu. Giá dầu phản ứng nhạy với triển vọng hòa bình, đều giảm mạnh xuống quanh 80 USD/thùng. Giá dầu thời điểm trước xung đột khoảng 60-70 USD/thùng nhưng nhiều phân tích cho thấy khả năng khôi phục lại năng lực sản xuất sẽ kéo dài hơn và quá trình phục hồi quy mô các kho dự trữ dầu chiến lược cũng ngăn giá dầu điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên thị trường chứng khoán thích kỳ vọng hơn, đặc biệt là vấn đề lạm phát. Vì vậy rủi ro điều chỉnh lúc này đã giảm đi đáng kể.

Với triển vọng hòa bình gần như chắc chắn khi được tất cả các bên xác nhận, rủi ro bất định bên ngoài đã gần như không còn. Những cổ phiếu chịu ảnh hưởng mạnh từ giá dầu sẽ có cơ hội đầu tiên, ví dụ hôm nay là cổ phiếu hàng không. Cổ phiếu chứng khoán cũng hứa hẹn với mức điều chỉnh kéo dài trước đó. Có thể quay lại thị trường với mức độ nhất định. Sẽ có những nhịp lùi giá, rung lắc ép trụ và cơ hội mua còn nhiều. Khả năng cao cổ phiếu đang bước vào giai đoạn tạo đáy tích lũy, bất chấp VNI diễn biến thế nào.

Thị trường phái sinh hôm nay phản ánh sớm kỳ vọng, trong 15 phút chờ VN30, F1 chấp nhận chênh lệch trung bình khoảng 17 điểm. VN30 sau khi mở cửa tăng lên sát 1970.xx nhưng basis đảo âm khá sớm. Lúc chỉ số rơi qua 1959.xx basis lại dương, Short được với stoploss theo chỉ số. Tuy nhiên quán tính chỉ số thì mạnh, xuống 1946 nhưng basis lại mở rộng nên hiệu quả không như dự tính.

Diễn biến sau đó chỉ số khá nhiễu, basis lại dương nên tuy VN30 phản ứng tốt với các mốc dự kiến nhưng Setup Long không phù hợp.

Với tín hiệu thanh khoản, thị trường đang lạc quan trở lại. Lúc này có thể tích lũy cổ phiếu với tầm nhìn trung hạn cho phần còn lại của năm. Tuy nhiên cũng không nên mua một cách vội vã, quá trình tích lũy sẽ còn kéo dài thêm chút nữa.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1962.48. Cản gần nhất ngày mai là 1970; 1984; 1993; 2007; 2015; 2030; 2043. Hỗ trợ 1952; 1940; 1924; 1909; 1894.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

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