Cổ phiếu FPT tăng bùng nổ, trụ lớn vẫn “đì” VN-Index

Diễn biến phân hóa mạnh trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến VN-Index bị ảnh hưởng nặng nề. Từ mức tăng 5,33 điểm, chỉ số này chỉ may mắn mới không giảm, và chỉ còn trên tham chiếu 0,45 điểm. Tuy vậy giao dịch không vì thế mà kém sôi động.

Phải khẳng định ngay, các blue-chips sáng nay phần lớn vẫn tăng giá. VN30 ghi nhận 14 mã tăng/9 mã giảm. Điều đáng tiếc nhất là số tăng toàn các mã vốn hóa trung bình tới nhỏ, nên không thể dẫn dắt chỉ số được.

Ngược lại, nhóm giảm tuy ít, nhưng có mặt VCB giảm 0,83%, GVR giảm 1,44%, GAS giảm 0,63%, VPB giảm 0,7%, VJC giảm 1,01%, NVL giảm 0,67%. VNM, VIC, VHM chỉ đứng tham chiếu.

Cổ phiếu dầu khí tiếp tục giảm là điều khá bất ngờ. Giá dầu đêm qua cũng phục hồi, đến sáng nay dầu WTI vẫn đang tăng 1,25%, dầu Brent tăng 1,15%. Tuy nhiên diễn biến giá dầu chỉ tạo động lực cho cổ phiếu dầu khí trong ít phút đầu phiên. GAS tăng cao nhất 1,8% ngay sau khi mở cửa nhưng hiện đã giảm 0,63%. PLX lúc đầu cũng tăng 0,56%, giờ đang giảm 0,56%. Các mã dầu khí nhỏ hơn cũng biến động tăng trước giảm sau: PVD chốt phiên sáng giảm 0,21%, ASP giảm 4,6%, CNG giảm 1%, PGC giảm 1,7%, PJT giảm 2,7%, PVC giảm 0,8%, PGD giảm 2,1%, PVG giảm 1,7%, PGS giảm 1,3%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến phân hóa. VCB, VPB giảm, BID, CTG, STB, TCB, TPB tăng nhưng không đáng kể. Nhóm này hầu như không đóng góp gì cho VN-Index trong khi VCB lại kéo chỉ số xuống. Với VN30-Index, TCB tăng 0,8% có ảnh hưởng tốt hơn, kéo 1,1 điểm.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,38%, mạnh hơn đáng kể so với các chỉ số còn lại nhờ ảnh hưởng chính từ FPT. Tăng đột biến 4,03% sáng nay, FPT là mã nổi bật nhất thị trường. Cổ phiếu này kéo VN30-Index tới gần 4 điểm và kéo VN-Index tới xấp xỉ 1 điểm.

Dòng tiền đổ vào mua FPT tăng vọt sau khi có những ước tính về lợi nhuận quý 3. Chỉ riêng buổi sáng FPT đã giao dịch gần 651 tỷ đồng, đứng thứ hai thị trường sau HPG. FPT đang hứa hẹn lập kỷ lục thanh khoản hôm nay vì kỷ lục của mã này là hôm 12/8/2021 với mức khớp lệnh 795,5 tỷ đồng.

FPT cũng không tăng một cách dễ dàng. Dòng tiền vào đẩy giá lên mạnh nhất trong khoảng 1 giờ đầu tiên. FPT đạt đỉnh 99.500 đồng lúc 10h05, tăng 5,51% so với tham chiếu. Toàn bộ thời gian còn lại FPT có dấu hiệu chốt lời và giá bị ép dần xuống, dù mức độ chưa nhiều. Chốt phiên sáng FPT còn 98.100 đồng, tăng 4,03% so với tham chiếu.

Trong nhóm blue-chips VN30, ngoài FPT, chỉ còn duy nhất 2 mã tăng được hơn 1% là KDH tăng 2,48% và PNJ tăng 1,03%. Rõ ràng là các mã tăng mạnh không có khả năng điều tiết chỉ số VN-Index. VN30 may mắn hơn vì có điều chỉnh vốn hóa, FPT đứng thứ 3, trong khi với VN-Index còn chưa lọt Top 20. Ngoài ra TCB – cổ phiếu lớn thứ 2 của VN30 – cũng tăng 0,8% và ACB – cổ phiếu lớn thứ 6 – tăng 0,96%. Đó là lý do vì sao VN30 tăng tốt hơn VN-Index sáng nay.

Blue-chips sáng nay cũng không yếu, nhưng các mã lớn lại kém.

Các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng phân hóa và tăng không nhiều. Midcap chỉ tăng 0,12% với 24 mã tăng/35 mã giảm. Smallcap còn giảm 0,24% với số mã giảm gần gấp đôi số tăng.

Thanh khoản hôm nay cũng đang có sự đảo ngược so với hôm qua: Trong khi sàn HoSE giảm giao dịch 8% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 9.995,8 tỷ đồng thì VN30 lại tăng hơn 10%, đạt 4.106 tỷ đồng. Như vậy giao dịch đang giảm ở các nhóm cổ phiếu khác. Dù vậy thanh khoản của VN30 tăng cũng chủ yếu do FPT: VN30 tăng giao dịch 375,4 tỷ đồng so với sáng hôm qua thì FPT đã tăng tới 557 tỷ đồng. Nói cách khác, thanh khoản lại đang giảm ở nhiều cổ phiếu khác ngoài FPT trong rổ VN30.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 113,5 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào HPG với -75 tỷ đồng. GEX là cổ phiếu duy nhất còn lại bị bán ròng trên 20 tỷ đồng. Phía mua ròng cũng chỉ đáng kể lả HAH với 44 tỷ và DHC với 35 tỷ. Giao dịch tổng thể của khối ngoại cũng khá yếu, với tổng mua 406 tỷ và bán ra 519,5 tỷ đồng.