Cổ phiếu hãng xe Volvo “bốc hơi” 22% trong một phiên giao dịch

Cổ phiếu của Volvo vừa trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất trong lịch sử, với mức giảm hơn 22% vào ngày 5/2...

Cú sụt này xảy ra sau khi Volvo - hãng xe Thụy Điển thuộc sở hữu của tập đoàn ô tô Trung Quốc Geely Holdings - công bố lợi nhuận hoạt động quý 4/2025 giảm mạnh, với nguyên nhân là tác động của thuế quan từ Mỹ, ảnh hưởng tiêu cực từ tỷ giá hối đoái và nhu cầu yếu.

Lợi nhuận hoạt động quý 4 của hãng chỉ đạt 1,8 tỷ krona Thụy Điển (tương đương 200,46 triệu USD), giảm 68% so với cùng kỳ năm trước.

Theo hãng tin CNBC, CEO Hakan Samuelsson của Volvo cho biết thị trường hiện tại đang có rất nhiều thách thức, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi cạnh tranh diễn ra khốc liệt. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc ngừng các chính sách ưu đãi cho xe điện tại Mỹ và Trung Quốc đã góp phần tạo ra môi trường kinh doanh khó khăn hơn đối với hãng. Tuy nhiên, ông cũng lạc quan về những nỗ lực nội bộ của công ty để cắt giảm chi phí và đảm bảo dòng tiền dương.

Cổ phiếu của Volvo chốt phiên với mức giảm 22,5%, sau khi giảm tới hơn 28% trong phiên. Đây là mức giảm sâu nhất trong một phiên từ trước đến nay của cổ phiếu này, phá vỡ kỷ lục trước đó là mức giảm 11,1%.

Các nhà phân tích tại ngân hàng UBS nói rằng do Volvo không đạt được kỳ vọng lợi nhuận, họ có thể sẽ phải điều chỉnh giảm 10-15% dự báo lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) của hãng này cho cả năm 2026, thậm chí có thể giảm nhiều hơn hơn do biên lợi nhuận EBIT cơ bản gần như bằng 0% trong ba tháng cuối năm 2025.

Năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với Volvo, với áp lực về giá cả, tác động của thuế quan, sự bất định trong các quy chế giám sát, và tâm lý tiêu dùng yếu có thể tiếp tục đè nặng lên ngành công nghiệp ô tô.

Tuy nhiên, công ty cũng cho biết sẽ tăng cường giao hàng mẫu SUV điện hoàn toàn mới EX60 trong nửa cuối năm. Nỗ lực này có thể mang lại một số hy vọng cho sự phục hồi.

Thỏa thuận thương mại khung giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 7 năm ngoái, trong đó chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế quan 15% đối với hầu hết hàng hóa EU, đã giúp giảm hơn một nửa thuế quan đối với ô tô châu Âu nhập khẩu vào Mỹ từ mức 27,5% trước đó.

Tuy nhiên, các tổ chức hiệp hội của ngành công nghiệp ô tô châu Âu vẫn bày tỏ lo ngại sâu sắc về chi phí liên quan đến thuế quan. Volvo từ lâu đã bị coi là một trong những nhà sản xuất ô tô châu Âu dễ bị tổn thương nhất trước hàng rào thuế quan của Mỹ.