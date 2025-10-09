Thứ Năm, 09/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu ngân hàng hỗ trợ, VN-Index “chắc chân” trên đỉnh 1700 điểm

Kim Phong

09/10/2025, 15:36

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay mạnh lên đáng kể, hỗ trợ nhóm Vin vốn đã khỏe từ sáng. Sự cộng hưởng hiếm hoi của hai nhóm dẫn dắt này giúp VN-Index lấy lại độ cao đầu phiên sáng và “chắc chân” trên ngưỡng 1700 điểm. Duy chỉ có dòng tiền lại chưa bùng nổ tương xứng.

Cổ phiếu ngân hàng và nhóm Vin đóng góp hầu hết điểm tăng của VN-Index hôm nay.
Cổ phiếu ngân hàng và nhóm Vin đóng góp hầu hết điểm tăng của VN-Index hôm nay.

VN-Index đóng cửa tăng 18,64 điểm tương đương +1,1%. Chốt phiên sáng chỉ số này tăng 10,63 điểm (+0,63%). Độ rộng cũng có cải thiện khá với 157 mã tăng/146 mã giảm (phiên sáng là 115 mã tăng/160 mã giảm).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng nói riêng và các blue-chips VN30 nói chung giao dịch tích cực hơn đáng kể: Thống kê có 18/30 mã nhóm này tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 10 cổ phiếu khác tụt giá. Tăng ấn tượng nhất là các trụ ngân hàng trừ VCB. CTG có nhịp “bay cao” từ khoảng 1h30 trở đi và tăng liên tục. Đóng cửa CTG vượt tham chiếu 3,97% trong khi chốt phiên sáng vẫn còn giảm 0,19%. VPB cũng khá mạnh, tăng riêng chiều nay 2,23%, đóng cửa tổng cộng +3,22%. Đây là hai mã ngân hàng thuộc Top 10 vốn hóa của sàn HoSE.

Các mã ngân hàng còn lại cũng tốt, VIB, TPB, TCB, STB, MBB, BID, ACB đều tăng cao hơn phiên sáng và vượt tham chiếu. Tiếc rằng nhóm giảm có VCB, cổ phiếu này tụt thêm 0,47% nữa và đóng cửa giảm 1,24% so với tham chiếu. SSB, SHB, LPB cũng lùi giá.

Cổ phiếu ngân hàng trên các sàn có 16/27 mã xanh nhưng cũng không mạnh đồng đều, chỉ 8 mã chốt phiên tăng hơn 1%. Tuy nhiên dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng có thay đổi rõ rệt, chỉ riêng các mã ở HoSE đã giao dịch tới gần 11.537 tỷ đồng, tăng 39% so với hôm qua và cao nhất 17 phiên. SHB giao dịch lớn nhất thị trường với 3.395 tỷ đồng. VPB, CTG, MBB cũng gia nhập “nhóm ngàn tỷ”. Thậm chí cổ phiếu ngân hàng là yếu tố quyết định giúp thanh khoản chung trên sàn HoSE tăng nhẹ 2% so với hôm qua. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm của sàn khoảng 492 tỷ đồng thì các cổ phiếu ngân hàng đã tăng tới 3.230 tỷ đồng.

VN30-Index chốt phiên tăng 0,93% với 18 mã tăng/11 mã giảm. Gần như toàn bộ 10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index đều thuộc rổ này, trừ VPL và EIB. Tuy vậy sức mạnh cũng không “thoát khỏi” sự chi phối của cổ phiếu ngân hàng và nhóm Vin. Ngoài các mã thuộc 2 nhóm này chỉ thêm duy nhất GVR tăng 2% là đáng kể.

Đà leo dốc tích cực hơn của VN-Index cũng có tác động khá tốt đến tâm lý chung. Sự thay đổi của độ rộng so với phiên sáng là một bằng chứng. Ngoài ra, mặt bằng giá cũng được nâng lên chút ít, trong 157 mã xanh, đã có 69 mã tăng hơn 1% so với 42 mã buổi sáng. Dĩ nhiên ngân hàng và Vin vẫn là nòng cốt. Một số mã tầm trung cũng rất đáng chú ý là BSR, GEE và PET kịch trần với thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi mã. CII tăng 1,96%, HAG tăng 2,09%, PDR tăng 2,64%, TCH tăng 1,29%, DBC tăng 1,09%, BAF tăng 1,14%, HDC tăng 2,82%...

Thanh khoản gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay.
Thanh khoản gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay.

Điều khá bất ngờ là thanh khoản sàn HoSE chiều nay lại giảm 17,7% so với buổi sáng, rổ VN30 cũng giảm 17,9%. Như vậy chiều nay đã có yếu tố tiết cung giúp giá nhích lên. Có vẻ sau khi VN-Index nửa sau phiên sáng và ít phút đầu phiên chiều có nhịp lùi lại về gần 1700 điểm và đứng vững, bên bán đã giảm áp lực, mở đường cho bên mua nâng giá.

Một diễn biến ngược dòng gây chú ý là giao dịch ở nhóm chứng khoán, hầu hết là đỏ. Toàn nhóm chỉ có 8 mã xanh và đều là những cổ phiếu ít quan trọng như EVS, CTS, IVS, VUA, VDS, SHS, TVS, APG. Ngược lại nhóm dẫn dắt thì yếu: SSI giảm 1,33%, VCI giảm 1,83%, HCM giảm 0,55%, VND giảm 1,47%... Thậm chí 13 mã nhóm này còn giảm quá 1% so với tham chiếu.

Với phần lớn cổ phiếu dao động khá nhỏ bất kể xanh hay đỏ, thị trường hôm nay không có diễn biến bùng nổ thường thấy khi vượt qua một ngưỡng cản tâm lý quan trọng. Nhóm ngân hàng và Vin tác động điểm số quá nhiều, tới 13 điểm trong tổng mức tăng 18,64 điểm của VN-Index.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra khá mạnh chiều nay, mức ròng tăng thêm -514 tỷ đồng nữa. Tính chung cả ngày, sàn HoSE bị rút đi gần 1.605 tỷ đồng. HNX và UpCOM cũng bị bán ròng tầm 137 tỷ đồng nữa. Như vậy sau phiên hôm qua đảo chiều mua ròng nhẹ 220 tỷ, khối này đã quay lại quỹ đạo bán ròng “ngàn tỷ” vốn đã kéo dài hơn chục phiên trước đó.

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1700 điểm

