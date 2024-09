Cổ phiếu NAB được cấp margin trở lại

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE cho biết đã đưa cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á ra khỏi danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, do đã đáp ứng yêu cầu niêm yết trên 6 tháng.

Qua đó, tính đến ngày 12/9 danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch giảm còn 95 mã.

Cũng tính đến ngày 12/9, một loạt cổ phiếu "hot" như FRT, QCG, HAG, HVN, LDG, TDH,... vẫn tiếp tục góp mặt trong danh sách bị cắt margin trên HOSE.

Mới đây, theo kết quả công bố đánh giá định kỳ tháng 8/2024, Tổ chức Morgan Stanley Capital International (MSCI) của Hoa Kỳ đã bổ sung 7 cổ phiếu và loại bỏ 4 mã trong danh mục chỉ số MSCI Frontier Market Index. Trong đó, có 2 cổ phiếu Việt Nam là NAB và BWE được thêm mới vào danh mục kỳ này.

Đây là một hoạt động đánh giá thường xuyên, được thực hiện định kỳ ba tháng một lần bởi các tổ chức phân loại và xếp hạng thị trường như MSCI và FTSE. Quy trình này đảm bảo các bộ chỉ số luôn phản ánh chính xác tình hình thị trường, với dữ liệu được xem xét từ ba đến sáu tháng.

Các tiêu chí để được lựa chọn vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index bao gồm vốn hóa thị trường, vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng, thanh khoản giao dịch, tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại, thời gian giao dịch tối thiểu…

Được biết, cổ phiếu NAB chính thức niêm yết trên HOSE vào ngày 8/3/2024 với giá tham chiếu 15.900 đồng. Với biên độ giao dịch là +/- 20% so với giá tham chiếu. Với hơn 1 tỷ cổ phiếu được niêm yết, giá trị vốn hóa tương ứng khi chào sàn đạt gần 17.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, Nam A Bank ghi nhận 2.217 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 55,4% so với kế hoạch năm 2024). Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô hơn 228.000 tỷ đồng (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 98,7% so với kế hoạch năm 2024).

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô hơn 228.000 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 98,7% so với kế hoạch năm 2024.



Nguồn vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt gần 173.000 tỷ đồng (tăng hơn 9,4% so cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 97,1% so với kế hoạch năm 2024). Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 21,2% so với cùng kỳ, đạt gần 157.000 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/9, giá cổ phiếu này dừng ở mốc 16.500 đồng/cp, tăng hơn 37% so với đầu năm.