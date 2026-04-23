Trụ kéo VN-Index tiến vào vùng đỉnh lịch sử

Tăng thêm 13,06 điểm lúc đóng cửa, VN-Index đã lên tới 1870,36 điểm, tương đương với mức đỉnh hồi cuối tháng 2 vừa qua và đi vào vùng dao động tạo đỉnh lịch sử đầu năm 2026. Tuy nhiên cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng.
Chỉ số leo cao vẫn đang nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn hỗ trợ.
Phiên này VHM điều chỉnh thì loạt cổ phiếu ngân hàng lớn lại nổi lên cùng VIC.
VCB tăng 5,72%, BID tăng 3,35%, CTG tăng 1,72% cùng với VIC tăng 3,52% đã đem về
tới gần 22 điểm.
Tuy VN-Index thể hiện kết quả tốt nhưng bản thân nhóm
blue-chips VN30 lại khá yếu. Độ rộng rổ này cuối ngày chỉ có 10 mã tăng và 19 mã
giảm, chỉ số đại diện giảm 0,03%. Ngoài cổ phiếu ngân hàng Nhà nước cùng VIC, duy
nhất SAB là đáng kể. Cổ phiếu này đã tốt từ sáng, tăng 2%. Đặc biệt từ sau 2h,
cầu vào mạnh kéo giá lên kịch trần khi chỉ còn 2 phút nữa là hết đợt liên tục. Thanh
khoản tại SAB phiên chiều gấp 3,9 lần phiên sáng, xác nhận có dòng tiền mạnh.
Phần còn lại của rổ VN30 nhìn chung kém. Rổ này có 8 mã giảm
quá 1%, may là duy nhất HPG thuộc nhóm trụ. Cổ phiếu này giảm 1,42% so với tham
chiếu lúc đóng cửa, trong đó 1,24% là giảm trong phiên chiều cùng với mức thanh
khoản 865 tỷ đồng, lớn nhất rổ. Cả phiên HPG khớp 1.148,8 tỷ đồng nhưng rõ ràng
là do sức ép từ bên bán, khi giao dịch chiều nay nhiều gấp 3 lần phiên sáng.
Dẫn đầu biên độ giảm của rổ VN30 là VRE để mất 3,01%, SHB giảm
2,63%, DGC giảm 2,37%, MWG giảm 2,2%. Đây đều là những cổ phiếu rất yếu trong
phiên chiều. Ví dụ toàn bộ mức giảm của VRE là xuất hiện trong buổi chiều, đóng
cửa còn ở giá thấp nhất. SHB riêng chiều đã rơi thêm 2,31%, những mã còn lại đều
giảm thêm hơn 1% so với giá chốt buổi sáng.
Thống kê cho thấy cả rổ VN30 có tới 24 cổ phiếu tụt giá so với
phiên sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Tới 11 mã tụt từ 1% trở lên trong khi thanh
khoản rổ lại giảm 7% so với buổi sáng. Như vậy dòng tiền mua đã hao hụt nhiều.
Tổng thể sàn HoSE chiều nay thanh khoản lại tăng gần 24% so
với phiên sáng và mặt bằng giá thấp hơn đáng kể. Đầu tiên là độ rộng: Chốt phiên
sáng VN-Index có 135 mã tăng/147 mã giảm nhưng đóng cửa chỉ là 104 mã tăng/208 mã
giảm. Thứ hai, phiên sáng mới có 52 cổ phiếu giảm quá 1% thì cuối phiên tăng gấp
đôi lên 111 mã. Như vậy thanh khoản tăng này có yếu tố tăng sức ép từ bên bán rõ
nét.
Thực vậy, biểu hiện rõ nhất của hoạt động xả tăng cường là rất
nhiều cổ phiếu giảm sâu trên nền thanh khoản lớn. Tới gần 30 cổ phiếu phải giảm
giá quá 1% với giá trị khớp lệnh vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Phiên sáng thanh khoản
còn lớn hơn nhưng chỉ có 4 mã dạng này.
Giao dịch sốc nhất là PC1 khi trong giờ nghỉ trưa những thông
tin đồn thổi lan truyền qua hội nhóm. Trong chưa đầy 10 phút khi thị trường mở
cửa trở lại, PC1 đã bị xả xuống giá sàn. Buổi sáng PC1 đã khá yếu, giảm 1,54% với
thanh khoản hơn 100 tỷ đồng. Riêng chiều nay giao dịch lên tới hơn 300 tỷ đồng.
Ngoài PC1, BSR, GEX, EVF, DCM, VSC cũng bị xả đột biến và giá rơi rất mạnh. Đóng
cửa những cổ phiếu này đều giảm 3%-4% với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng mỗi mã.
Dù vậy thị trường cũng không có hiện tượng sàn hàng loạt.
TNT, PC1, NNC, MDG là những mã duy nhất giảm hết biên độ, trong đó trừ PC1 còn
lại thanh khoản đều thấp. Tuy nhiên nhóm giảm sâu cũng khá nhiều cổ phiếu giao
dịch trung bình tới lớn như VVS giảm 6,32% với 27,9 tỷ; TV2 giảm 4,62% với 77,4
tỷ; REE giảm 4,10% với 117,7 tỷ; HDG giảm 3,79% với 125,2 tỷ; DPM giảm 3,57% với
191,1 tỷ…
Ở phía tăng giá, khá bất ngờ là cũng có một số mã được đánh
lên kịch trần với giao dịch lớn. SAB dĩ nhiên là nổi bật, ngoài ra có PVT khớp
tới 432 tỷ, CTD khớp 171,4 tỷ. Toàn sàn HoSE có 57 cổ phiếu đóng cửa tăng trên
1% trong đó 23 mã thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm ngân hàng nhà nước và
VIC, SAB dĩ nhiên là thanh khoản rất tốt. Ngoài ra NVL tăng 2,4%, VPI tăng
1,02%, VCG tăng 4,85%, VCI tăng 2,26%, HHV tăng 2,79%, TCH tăng 1,18% cũng khớp
trên trăm tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra mạnh hơn dù mua cũng cải
thiện. Cụ thể, giá trị giải ngân mới trên sàn HoSE tăng 52% so với phiên sáng, đạt
1.473,8 tỷ, bán ra tăng 18% với 2.217,8 tỷ. Mức ròng tương ứng -744 tỷ đồng so
với -908,8 tỷ của phiên sáng. Các mã bị bán ròng trọng điểm là FPT -266,2 tỷ,
ACB -176,5 tỷ, VHM -170,8 tỷ, VCB -149,8 tỷ, CTG -106,3 tỷ, BSR -101,4 tỷ. Phía
mua ròng có PVT +72,1 tỷ, VNM +54,3 tỷ và DCM +32,9 tỷ là đáng chú ý nhất.
Hơn 4,3 tỷ USD đang nằm chờ mua ở các công ty chứng khoán
14:03, 23/04/2026
Cho vay margin đang "căng" ở nhiều công ty chứng khoán
3 cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước đột ngột tăng mạnh và nhận được dòng tiền rất lớn hôm nay đã hỗ trợ VIC đẩy VNI lên cao hơn. Tiếc rằng phần lớn cổ phiếu khác vẫn điều chỉnh khá mạnh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
