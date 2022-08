Cổ phiếu phân bón tím ngắt, VN-Index sắp chạm 1300

Thông tin về một số nhà máy phân bón ở châu Âu tạm dừng sản xuất do giá khí cao bất ngờ thổi bùng lên làn sóng tăng giá cổ phiếu phân bón hôm nay. Đà tăng giá tích cực từ sáng nhanh dần và đến chiều trở thành cơn lốc kịch trần ồ ạt ở nhóm cổ phiếu này.

Qua giờ nghỉ trưa, khắp các room phím hàng bay rợp trời các tin tức về cổ phiếu phân bón, giá phân bón. Lực cầu ngay khi bước vào phiên chiều lập tức bùng nổ ở tất cả các cổ phiếu phân bón, dù cổ phiếu dầu khí lại èo uột.

Hai mã nổi bật trong nhóm cổ phiếu phân bón dĩ nhiên là DCM và DPM đều xuất hiện thanh khoản cực cao và lực mua lên giá dữ dội. Chốt phiên sáng DCM đã tăng 4,83% so với tham chiếu và chỉ 12 phút khi bước vào phiên chiều, giá đã lên mức kịch trần tăng 6,94%. DPM cuối phiên sáng tăng 4,81%, cũng trong 13 phút đầu giờ chiều là bay lên giá trần, tăng 6,9%.

DCM chiều nay thanh khoản thêm 144,8 tỷ đồng, DPM khoảng 91,8 tỷ. Không phải các cổ phiếu này giao dịch ít, mà là nhà đầu tư không muốn bán nữa: Dư mua hàng triệu cổ cuối phiên và mất thanh khoản chiều mua kéo dài lúc khớp lệnh liên tục. Tín hiệu mạnh mẽ này kéo theo gần như tất cả các cổ phiếu nhóm phân bón cùng kịch trần như PSW, BFC, SFG, số khác tăng cực mạnh: PMB tăng 7,04%, PSE tăng 6,53%, LAS tăng 5,71%, DDV tăng 4,23%, PCE tăng 3,7%...

Thanh khoản tăng tốt trong nhóm cổ phiếu phân bón cũng cho thấy có dòng tiền quay lại. Ví dụ DCM hôm nay thanh khoản cao nhất 2 tháng và tăng 127% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất. DPM thanh khoản cao nhất 3 tháng, tăng 123% so với bình quân. BFC cũng kỷ lục 3 tháng và tăng 234% so với bình quân.

Nhóm cổ phiếu phân bón tăng giá nổi bật.

Dĩ nhiên không chỉ cổ phiếu phân bón tăng tốt, đà đi lên chung của cả thị trường chiều nay cũng rất ấn tượng khi độ rộng tiếp tục được duy trì mạnh mẽ và nhóm blue-chips dẫn dắt nổi bật. Rổ VN30 chiều nay ghi nhận 23 mã tăng giá so với phiên sáng, chỉ 4 mã tụt nhẹ là GAS, VPB, SAB và SSI. Trong số này cũng chỉ có GAS đóng cửa dưới tham chiếu 0,68%.

VN-Index được dẫn dắt bởi khá nhiều mã vốn hóa lớn trong phiên chiều. Nổi bật là VIC tăng thêm 1,07% so với buổi sáng và đóng cửa trên tham chiếu 1,54%. GVR cũng tăng ấn tượng 1,19% nữa và chốt tăng 5,38%. CTG bật tăng xuất sắc 1,41% so với buổi sáng và đóng cửa tăng 1,77%. Dĩ nhiên còn đó là VHM, VPB cũng tăng 2,18% và 1,75%. Tuy nhiên hai mã này không có cải thiện gì rõ rệt trong phiên chiều, biên độ tăng mạnh đã có từ sáng.

VN-Index đóng cửa tăng 11,72 điểm tương đương 0,92%, đạt mốc 1.288,88 điểm. Như vây chỉ cần một phiên tăng với biên độ hôm nay là chỉ số đã chạm tới mốc tâm lý 1.300 điểm.

Một điều khá bất ngờ là chiều nay thanh khoản không mấy ấn tượng, hai sàn chỉ khớp được gần 7.029 tỷ đồng, tức là giảm 12% so với phiên sáng. Sàn HoSE khớp 6.492 tỷ đồng, giảm 10%. Rất có thể đợt “phản công” với tâm lý hưng phấn khá cao này đã khiến người bán rút dần lệnh bán lên giá cao hơn.

Khối ngoại buổi chiều cũng quay lại mua nhiều hơn bán. Cụ thể, khối này giải ngân trên HoSE khoảng 490,8 tỷ đồng trong khi bán ra 395,7 tỷ đồng. Do đó vị thế bán ròng buổi sáng đảo ngược thành mua ròng cả phiên 89,9 tỷ đồng. VNM được mua tốt nhất với 76 tỷ đồng ròng, MSN hơn 61 tỷ. CTG, SHB, PVD, PVT, HDG được mua ròng từ 20 tỷ trở lên. Phía bán ròng có PHR -53,5 tỷ, NVL -43,6 tỷ là đáng kể.