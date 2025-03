Cổ phiếu Tesla giảm không phanh, Elon Musk thừa nhận khó khăn

Tỷ phú Elon Musk - CEO của hãng xe điện Tesla kiêm đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump - ngày 10/3 thừa nhận rằng ông đang điều hành các công ty của mình với “khó khăn lớn”. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu Tesla giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây và mạng xã hội X - một công ty khác của ông Musk - liên tục gặp sự cố.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Fox Business, ông Musk cho biết ông dự kiến sẽ làm việc trong Chính phủ Mỹ thêm 1 năm nữa. Cổ phiếu Tesla tuần nào cũng giảm kể từ khi ông Musk gia nhập DOGE - cơ quan được giao nhiệm vụ cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả công việc trong Chính phủ. Thời gian qua, ông Musk và DOGE đã gây nhiều tranh cãi khi mạnh tay siết chi tiêu và sa thải công chức hàng loạt trong các cơ quan liên bang.

Đà giảm không phanh của cổ phiếu Tesla đã khiến công ty này mất hơn 50% giá trị vốn hóa thị trường kể từ mức đỉnh ghi nhận vào hôm 17/12 năm ngoái, tương đương giảm gần 800 tỷ USD - hãng tin CNBC cho biết. Tính đến tuần trước, cổ phiếu này đã giảm 7 tuần liên tiếp, chuỗi tuần giảm dài nhất kể từ khi Tesla lên sàn chứng khoán Nasdaq vào năm 2010.

Từ mức kỷ lục gần 480 USD/cổ phiếu, Tesla đóng cửa phiên ngày 11/3 ở mức hơn 222 USD/cổ phiếu.

“Trong dài hạn, công ty sẽ ổn thôi”, ông Musk viết trong một bài đăng trên X vào ngày 10/3, khi Tesla chứng kiến giá cổ phiếu có một trong những phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử hãng. Lúc đóng cửa, cổ phiếu này “bốc hơi” 15,4%, cú giảm sâu nhất kể từ tháng 9/2020.

Cùng với đó, mạng X gặp một loạt sự cố ngưng hoạt động trong ngày 10/3. Công ty vũ trụ - quốc phòng SpaceX, cũng thuộc quyền kiểm soát của ông Musk - đang phải điều tra hai vụ nổ liên tiếp xảy ra trong các chuyến bay thử nghiệm của tên lửa hạng siêu nặng Starship.

Trong chương trình Fox Business, ông Musk tiết lộ đang có hơn 100 người làm việc trong bộ DOGE, được cử tới gần như mọi cơ quan trong Chính phủ. Ông cũng cho biết con số này có thể sẽ tăng lên 200 người. “Trừ phi chúng tôi dừng lại, chúng tôi sẽ tiết kiệm được 1 nghìn tỷ USD”, ông nói.

Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng con số cắt giảm chi phí mà ông Musk đưa ra là bốc đồng. Trên thực tế, DOGE đã phải xóa một số khoản cắt giảm dự kiến thuộc hàng lớn nhất mà cơ quan này đăng trên website.

Theo thống kê của Bộ Lao động Mỹ, kể từ khi DOGE vào cuộc, lực lượng công chức của Chính phủ Mỹ đã giảm 10.000 người trong tháng 2 vừa qua.

Diễn biến cổ phiếu Tesla trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/cổ phiếu - Nguồn: Trading Economics.

Ngoài, Tesla, X và SpaceX, ông Musk còn sở hữu công ty công nghệ thần kinh Neuralink và công ty xây dựng đường hầm The Boring Company. Khi được phóng viên đặt câu hỏi: “Ông đang điều hành các công ty của mình như thế nào?”, ông Musk đáp: “Với khó khăn lớn” và thở dài.

Ông Musk cũng nói rằng việc X gặp sự cố vào ngày thứ Hai là do “một cuộc tấn công mạng quy mô lớn” bắt nguồn từ Ukraine, nhưng không đưa ra bằng chứng nào cho tuyên bố này.

Giới phân tích nhận định thương hiệu Tesla đang bị ảnh hưởng tiêu cực do việc ông Musk tham gia chính trường và giữ vai trò lớn trong chính quyền Trump 2.0. Nhiều nhà hoạt động và fan hâm mộ cũ của ông Musk đã tổ chức các cuộc biểu tình tại các cơ sở của Tesla trên khắp nước Mỹ. Xe cộ và các cơ sở của Tesla cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công phá hoại và phóng hỏa.

Nhà phân tích Ben Kallo của công ty Baird cảnh báo rằng tình trạng này có thể gây suy giảm nhu cầu đối với xe Tesla. “Khi những chiếc xe Tesla trở thành mục tiêu tấn công phá hoại, ngay cả những người ủng hộ hay không ủng hộ ông Musk sẽ đều phải nghĩ lại về việc mua một chiếc Tesla”, ông Kallo nói.

Một báo cáo ngày 10/2 của ngân hàng Bank of America cho biết doanh số bán xe Tesla mới ở châu Âu giảm 50% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, một phần do nhiều người tiêu dùng trở nên kém thiện cảm với thương hiệu này. Doanh số ô tô điện toàn cầu tăng 21% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu là tăng trưởng ở thị trường châu Âu, dù doanh số của Tesla giảm sút - theo báo cáo.