Cổ phiếu trụ không đủ mạnh, VN-Index gặp khó gần ngưỡng 1.200 diểm

Đỉnh cao nhất VN-Index chạm tới sáng nay là 1.195,91 điểm, trước khi tụt nhẹ xuống còn 1.194,01 điểm lúc chốt phiên sáng. Sức mạnh điểm số phụ thuộc quá nhiều vào khả năng giữ giá của một vài mã vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB. Áp lực bán có tín hiệu tăng là lý do các cổ phiếu này không duy trì được sức mạnh.

VIC chốt phiên sáng vẫn đang tăng 2,68% so với tham chiếu, cộng cho chỉ số tới gần 1,7 điểm. Tuy vậy đây không phải là mức tăng “tận sức”, VIC trong 20 phút đầu tiên tăng tới 5,04% so với tham chiếu. Toàn bộ thời gian còn lại VIC trượt giảm dần với thanh khoản tăng khoảng 22% so với phiên sáng thứ Sáu tuần trước, đạt 636,7 tỷ đồng. VIC vẫn đang dẫn đầu thị trường về thanh khoản nhưng đà trượt giá cho thấy có áp lực chốt lời tranh thủ khi giá mạnh. Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên VIC diễn biến như vậy, phiên cuối tuần trước VIC thậm chí từ mức tăng 3,89% đảo chiều thành giảm 1,09%.

VHM là trụ mạnh thứ hai của VN-Index trong phần lớn thời gian, trước khi giá mất độ cao. Cổ phiếu này đầu ngày cũng tăng tới 2,22% nhưng đến cuối phiên chỉ còn tăng 0,92%. VCB từ mức tăng 1,39% còn 0,46%.

Hiện tượng tụt giá này cũng đang diễn ra với gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30. Hiện chỉ có GAS và SSB là chốt được giá cao nhất phiên, nhưng SSB chỉ tới tham chiếu và GAS tăng nhẹ 0,99%. VN30-Index chốt phiên sáng còn tăng 0,94% với mức cao nhất tăng 1,06%. Như vậy chỉ số tụt điểm không nhiều, nhưng cổ phiếu thì tụt đáng kể hơn. Lý do là vẫn còn các trụ lớn ở chỉ số này nâng đỡ và biến động ít.

Sau VIC, HPG, VNM, STB, FPT, TCB là các trụ mạnh của VN30-Index. HPG mới tụt giảm khoảng 0,56% so với giá đỉnh đầu phiên và vẫn còn tăng 2,12% so với tham chiếu. VNM tụt 0,26%, còn tăng 2,67%; STB tụt 0,63% còn tăng 1,61%; FPT tụt 1,19% còn tăng 0,88%; TCB tụt 0,44% còn tăng 0,89%. Thống kê trong nhóm VN30, có 10 cổ phiếu đã trả lại tối thiểu 1% so với giá đỉnh đầu ngày.

Hầu hết mức tăng của VN-Index là từ cú nhảy ngay đầu phiên, khi VIC, VHM còn tăng mạnh nhất.

Dù vậy thị trường sáng nay không yếu. VN-Index vẫn đang tăng 0,9% với độ rộng mạnh mẽ 316 mã tăng/138 mã giảm. Tuy vậy cũng chỉ có 81 cổ phiếu ở HoSE tăng được hơn 1% so với tham chiếu và 10 cổ phiếu mạnh nhất của chỉ số chiếm tới 6,8 điểm trong tổng mức tăng 10,64 điểm tăng ở VN-Index. 9/10 cổ phiếu nhóm này thuộc rổ VN30. Độ rộng nhóm blue-chips cũng rất khá với 27 mã tăng/1 mã giảm (BVH giảm 0,11%).

Những nỗ lực đẩy chỉ số lên cao hơn đang nằm trong tay nhóm blue-chips, nhưng diễn biến trong khoảng 30 phút cuối phiên sáng cho thấy đà tăng đã chững lại. Cả VN30-Index lẫn VN-Index đều đạt đỉnh cao nhất khoảng 11h, rồi đi ngang. Về mặt kỹ thuật, ngưỡng 1.200 điểm của VN-Index là mốc kháng cự đã từng gây khó khăn ở chiều tăng, ngoài ra còn là mốc số tròn và tương đương xấp xỉ 50% biên độ hoàn tăng của nhịp giảm từ đỉnh vừa qua.

Dù độ rộng rất tích cực nhưng biên độ tăng giá ở cổ phiếu vẫn khá hẹp, chỉ với 81 cổ phiếu tăng trên 1%. Ngoài ra 80% số cổ phiếu trong VN-Index có phát sinh giao dịch sáng nay đã “rời đỉnh” trong ngày, với 43% số cổ phiếu tụt giảm tối thiểu 1% so với giá đỉnh đầu phiên. Chỉ hơn 30 cổ phiếu còn tăng giá và duy trì được mức cao nhất.

Khả năng phục hồi cao hơn của thị trường lúc này phụ thuộc rất nhiều vào dòng tiền đẩy giá lên có nối tiếp được hay không. Sau các hoạt động bắt đáy khá thành công tuần trước, thanh khoản có tín hiệu giảm rõ rệt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay chỉ khoảng 8.820 tỷ đồng, giảm 14% so với sáng phiên trước, trong đó sàn HoSE giảm giao dịch 13%. Hiện tại khả năng duy trì lực cầu ở vùng giá xanh vẫn còn khá tốt, HoSE có 23 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì chỉ có 2 mã giảm giá là VCG giảm 1,89% và DIG giảm 0,56%, còn lại đều tăng. Tuy vậy như đã chỉ ra ở trên, tất cả số tăng này không duy trì được mức giá cao nhất phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch khá cân bằng, chỉ bán ròng 58,7 tỷ đồng trên HoSE. Tuy nhiên trong rổ VN30 khối này bán ròng 158,7 tỷ. Khối này xả lớn MWG -61,5 tỷ, VPB -36,4 tỷ, SSI -26,6 tỷ. Phía mua có sự kéo lại của một số mã ngoài rổ VN30, nổi bật là DGC +65,9 tỷ, ngoài ra là VIC +34,6 tỷ.