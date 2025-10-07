Có tình trạng người nổi tiếng trên mạng xã hội tham gia môi giới mại dâm

Theo Bộ Y tế, hoạt động mại dâm hiện vẫn khó kiểm soát, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng và công nghệ thông tin để tổ chức hoạt động mại dâm. Đặc biệt, có tình trạng một số cá nhân tận dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội để tham gia môi giới mại dâm…

Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) vừa có báo cáo về công tác phòng, chống mại dâm, cho thấy hoạt động mại dâm trá hình trong cơ sở kinh doanh dịch vụ này vẫn khó kiểm soát.

Đặc biệt hiện nay đối tượng lừa gạt các cô gái ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa với chiêu trò việc nhẹ lương cao, nuôi nhốt trong cơ sở dịch vụ karaoke, massage,... nhằm mục đích bán dâm.

Đối tượng cũng lợi dụng không gian mạng và công nghệ thông tin để tổ chức hoạt động mại dâm. Chúng sử dụng các phương thức thông qua internet, ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram... để môi giới, tự môi giới, điều hành. Đáng chú ý, một số cá nhân tận dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội để tham gia môi giới mại dâm.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động mại dâm, mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục trên các tuyến biên giới, vùng biển vẫn diễn ra, thủ đoạn tinh vi, hình thức tổ chức nhỏ lẻ, chủ yếu ở các khu vực có hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí và thường có liên quan đến địa bàn ngoại biên tiếp giáp với Việt Nam.

Triển khai các hoạt động phòng, chống mại dâm, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Y tế cho biết công tác thanh tra, kiểm tra; đấu tranh, truy quét, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Đội kiểm tra liên ngành 178/CP tại các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Kết quả đã kiểm tra 176.913 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ; xử lý vi phạm 37.208 lượt cơ sở vi phạm, trong đó cảnh cáo, nhắc nhở 10.674 lượt cơ sở; phạt tiền 20.087 lượt cơ sở; đình chỉ 753 lượt cơ sở; thu hồi giấy phép kinh doanh 66 cơ sở; 5621 cơ sở bị áp dụng các hình thức xử lý khác.

Từ năm 2018 đến 6 tháng năm 2025, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức 612.039 cuộc tuyên truyền, giáo dục về phòng chống mại dâm, thu hút sự tham gia và quan tâm của trên 29 triệu lượt người; cấp phát hơn 8,8 triệu tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu).

Thông qua việc thực hiện chương trình lồng ghép và mô hình thí điểm, tổng số lượt người bán dâm được hỗ trợ là 105.354 lượt, trong đó, số lượt người bán dâm được tư vấn, hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ về phòng, chống lây nhiễm HIV là 100.059 lượt, 1.072 người được hỗ trợ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề; 53 người được tạo việc làm, vay vốn; 4.170 người được tư vấn, trợ giúp pháp lý.

Để tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống mại dâm, Bộ Y tế đề nghị nghị sửa đổi một số Điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Cụ thể, bổ sung vào Điểm g, Khoản 2, Điều 328 với tội môi giới mại dâm: “sử dụng không gian mạng để hoạt động môi giới mại dâm”; bổ sung vào Điểm e, Khoản 2, Điều 146: “Sử dụng không gian mạng để dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, để đồng bộ với Luật An ninh mạng năm 2018 và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình mới hiện nay.