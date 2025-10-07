Thứ Ba, 07/10/2025

Có tình trạng người nổi tiếng trên mạng xã hội tham gia môi giới mại dâm

Phúc Minh

07/10/2025, 14:57

Theo Bộ Y tế, hoạt động mại dâm hiện vẫn khó kiểm soát, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng và công nghệ thông tin để tổ chức hoạt động mại dâm. Đặc biệt, có tình trạng một số cá nhân tận dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội để tham gia môi giới mại dâm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) vừa có báo cáo về công tác phòng, chống mại dâm, cho thấy hoạt động mại dâm trá hình trong cơ sở kinh doanh dịch vụ này vẫn khó kiểm soát.

Đặc biệt hiện nay đối tượng lừa gạt các cô gái ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa với chiêu trò việc nhẹ lương cao, nuôi nhốt trong cơ sở dịch vụ karaoke, massage,... nhằm mục đích bán dâm.

Đối tượng cũng lợi dụng không gian mạng và công nghệ thông tin để tổ chức hoạt động mại dâm. Chúng sử dụng các phương thức thông qua internet, ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram... để môi giới, tự môi giới, điều hành. Đáng chú ý, một số cá nhân tận dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội để tham gia môi giới mại dâm.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động mại dâm, mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục trên các tuyến biên giới, vùng biển vẫn diễn ra, thủ đoạn tinh vi, hình thức tổ chức nhỏ lẻ, chủ yếu ở các khu vực có hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí và thường có liên quan đến địa bàn ngoại biên tiếp giáp với Việt Nam.

Triển khai các hoạt động phòng, chống mại dâm, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Y tế cho biết công tác thanh tra, kiểm tra; đấu tranh, truy quét, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Đội kiểm tra liên ngành 178/CP tại các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Kết quả đã kiểm tra 176.913 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ; xử lý vi phạm 37.208 lượt cơ sở vi phạm, trong đó cảnh cáo, nhắc nhở 10.674 lượt cơ sở; phạt tiền 20.087 lượt cơ sở; đình chỉ 753 lượt cơ sở; thu hồi giấy phép kinh doanh 66 cơ sở; 5621 cơ sở bị áp dụng các hình thức xử lý khác.

Từ năm 2018 đến 6 tháng năm 2025, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức 612.039 cuộc tuyên truyền, giáo dục về phòng chống mại dâm, thu hút sự tham gia và quan tâm của trên 29 triệu lượt người; cấp phát hơn 8,8 triệu tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu).

Thông qua việc thực hiện chương trình lồng ghép và mô hình thí điểm, tổng số lượt người bán dâm được hỗ trợ là 105.354 lượt, trong đó, số lượt người bán dâm được tư vấn, hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ về phòng, chống lây nhiễm HIV là 100.059 lượt, 1.072 người được hỗ trợ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề; 53 người được tạo việc làm, vay vốn; 4.170 người được tư vấn, trợ giúp pháp lý.

Để tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống mại dâm, Bộ Y tế đề nghị nghị sửa đổi một số Điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Cụ thể, bổ sung vào Điểm g, Khoản 2, Điều 328 với tội môi giới mại dâm: “sử dụng không gian mạng để hoạt động môi giới mại dâm”; bổ sung vào Điểm e, Khoản 2, Điều 146: “Sử dụng không gian mạng để dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, để đồng bộ với Luật An ninh mạng năm 2018 và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình mới hiện nay.

Bộ Y tế: Tội phạm mua bán người xảy ra ở mọi địa bàn

Bộ Y tế: Tội phạm mua bán người xảy ra ở mọi địa bàn

Việt Nam không những là nơi xuất phát tội phạm nguồn mà còn là địa bàn trung chuyển mua bán người từ một số nước trong khu vực đi nước thứ ba...

Hà Nội vận hành loạt trạm bơm lớn để chống ngập cho nhiều khu dân cư

Hà Nội vận hành loạt trạm bơm lớn để chống ngập cho nhiều khu dân cư

Mặc dù Hà Nội có những nơi mưa rất to, như Vĩnh Thanh 270mm, Hải Bối 210mm, có nơi trên 300mm, nhưng do có sự chuẩn bị từ sớm, các phương án chống úng ngập chi tiết, nên khu vực ngoại thành nước rút nhanh, vì vậy có thời gian, điều kiện để phối hợp cùng hệ thống tiêu nội đô đảm bảo thời gian ngập ngắn nhất...

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng yêu cầu các thủy điện tuyệt đối không xả nước tự do

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng yêu cầu các thủy điện tuyệt đối không xả nước tự do

Việc cảnh báo xả lũ bằng đèn, còi tại khu vực nhà máy Thủy điện Bình Long chỉ mang tính hình thức khi khu vực hạ lưu không thể nghe được. Điều này dẫn đến người dân không biết mình có nằm trong vùng nguy hiểm hay không hoặc khi biết thì nước đã đến nhà...

Tết Trung thu ở vùng lũ

Tết Trung thu ở vùng lũ

Giữa vùng quê vừa trải qua trận lũ lụt lịch sử, những nụ cười trẻ thơ vẫn rạng rỡ trong đêm rằm tháng Tám. Không đèn hoa rực rỡ, không sân khấu lớn, nhưng Trung thu ở Nông Cống năm nay sáng bằng một thứ ánh sáng khác — ánh sáng của tình người, của sẻ chia và nghị lực vượt qua khó khăn.

Bầu Đoan “bán lúa non” thu lợi bất chính hơn 190 tỷ đồng

Bầu Đoan “bán lúa non” thu lợi bất chính hơn 190 tỷ đồng

Chiều 6/10, tại họp báo quý III, Bộ Công an thông tin ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Chủ tịch Tập đoàn Đông Á và Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị khởi tố do chỉ đạo lập sổ sách kép, bán hàng trăm lô đất trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, với sự tiếp tay của nhiều cán bộ địa phương.

