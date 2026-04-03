Con trai Chủ tịch Vietjet mua thành công 2 triệu cổ phiếu VJC

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu VJC, từ ngày 13/3 đến ngày 31/3.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (mã VJC-HOSE).

Tuy nhiên chỉ từ ngày 13/3 đến ngày 31/3, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu như đã đăng ký và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ 69.145 cổ phiếu, chiếm 0,01% lên 2.069.145 cổ phiếu, tương ứng 0,35% vốn điều lệ. Theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện, bà Phương Thảo đang sở hữu hơn 47,47 triệu cổ phiếu, chiếm 8,02% vốn tại VJC.

Được biết, VJC đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 đã kiểm toán với doanh thu công ty mẹ tăng 14% lên 81.426 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 54% lên 1.968 tỷ đồng.

Còn trên BCTC hợp nhất 2025 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 14% lên 82.093 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 51% lên 2.123 tỷ đồng.

VJC cho biết trong năm 2025, Vietjet đã vận chuyển 28,2 triệu lượt khách trên 153,0 nghìn chuyến bay, tăng trưởng lần lượt 9,0% và 11,2% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 9,9 triệu khách, tăng 9,3%. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 113.923 tấn. Cho đến nay, Vietjet hiện đang giữ vị thế dẫn đầu tại Việt Nam với 45% thị phần nội địa và 55% thị phần quốc tế.

Năm 2025, Vietjet khai thác tổng cộng 254 đường bay, gồm 52 nội địa và 202 quốc tế. Trong năm qua, hãng đã đẩy mạnh mở rộng mạng bay với 22 đường bay mới đến các thị trường chiến lược mới như Nga, Trung Á và Trung Quốc.

Theo đó, doanh thu Công ty Mẹ đạt 81.426 tỷ đồng trong năm 2025. Lợi nhuận gộp Công ty Mẹ năm 2025 đạt 8.213 tỷ dồng nhờ vào việc mở rộng mạng bay và chi phí nhiên liệu giảm so với cùng kỳ. Đồng thời, Vietjet tăng cường kiểm soát chi phí vận hành bằng việc tối ưu hóa hiệu suất khai thác, thúc đẩy chuyển đổi số trong vận hành, cùng với việc duy trì đội bay trẻ và hiện đại, giúp tiết kiệm nhiên liệu, góp phần vào hiệu quà hoạt dộng kinh doanh trong thời gian tới.

Trong năm 2025, lợi nhuận trước và sau thuế Công ty Mẹ đạt 2.462 tỷ đồng và 1.968 tỷ đồng, tăng trường lần lượt tăng 40.8% và 54,1%, dạt trên 121% kế hoạch cùa năm 2025.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu hợp nhất của VJC đạt 82.093 tỷ đồng; Lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất ghi nhận 2.630 tỷ dồng và 2.123 tỷ đồng, tăng lần lượt 44,3% và 51,2%, đạt trên 120% kế hoạch cùa cả năm 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của Vietjet đạt 139.391 tỷ đồng, chi số nợ vay ròng/vốn chù sở hữu 2,25 lần và chỉ số thanh khoản 1,39 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không do tăng cường đầu tư tàu bay.

Cũng trong năm 2025, Vietjet phát hành thành công 50 triệu cổ phiếu, tăng vốn chủ sở hữu lên 5.000 tỷ đồng, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh trong tương lai.