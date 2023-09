Con trai Chủ tịch VPBank đăng ký mua 70 triệu cổ phiếu

Ngô Chí Trung Johnny thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE).

Theo đó, ông Ngô Chí Trung Johnny - con trai ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank đăng ký mua 70 triệu cổ phiếu VPB nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra trong thời gian từ 2/10 đến 2/11 theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Hiện, ông Ngô Chí Trung Johnny hiện chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào. Nếu giao dịch thành công, con trai chủ tịch VPBank sẽ sở hữu 1,04% vốn tại VPBank.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2023, Gia đình ông Ngô Chí Dũng hiện sở hữu khoảng 1,04 tỷ cổ phiếu VPBank, trong đó 3 người nắm giữ nhiều nhất là ông Ngô Chí Dũng (328,6 triệu cổ phiếu), bà Hoàng Anh Minh (vợ ông Ngô Chí Dũng nắm 326,8 triệu cổ phiếu) và bà Vũ Thị Quyên (mẹ ruột ông Ngô Chí Dũng nắm 325,9 triệu cổ phiếu).

Trước đó, VPB thông qua việc bán 30.219.600 cổ phiếu quỹ cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm. Cụ thể, kết thúc đợt chào bán, sau 1 năm sẽ giải toả 30%/cổ phần, sau 2 năm giải toả tiếp 35% và sau 3 năm giải toả 35% số cổ phần còn lại.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9, cổ phiếu VPB giao dịch ở mức giá 21.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo mức giá này, ông Trung sẽ cần chi ra khoảng 1.470 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã điều chỉnh hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" đối với VPB và giảm 2,1% giá mục tiêu (TP) xuống 23.500 đồng/cổ phiếu, chủ yếu do dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 giảm 7,2% (lần lượt giảm 4,5%/11,2%/11,5%/5,6%/4,6% trong năm 2023/2024/2025/2026/2027).

Ngoài ra, giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên giá trị hợp lý ước tính trên số lượng cổ phiếu pha loãng thay vì số cổ phiếu lưu hành như trước đây, việc này phần nào giảm bớt tác động tiêu cực của việc điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận nhờ vào giá trị thặng dư tăng từ việc bán 15% cổ phần cho đối tác chiến lược‐Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) vào năm 2023.

Trong nửa cuối năm 2023, VCSC kỳ vọng VPB sẽ trả cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau nhiều năm không thực hiện. Cổ tức tiền mặt là 1.000 đồng/cổ phiếu, tương đương lợi suất cổ tức 4,9% dựa trên giá đóng cửa gần nhất và đã được ĐHCĐ thông qua.

ĐỒng thời, VCSC điều chỉnh giảm 4,5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 so với dự báo trước đó, xuống còn 12,6 nghìn tỷ đồng (-31% YoY), chủ yếu do (1) NII dự phóng giảm 3,4% do NIM dự phóng giảm và (2) mức tăng 3,0% trong giả định chi phí dự phòng, cao hơn (3) mức tăng 9,0% trong dự báo NOII của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng (1) tăng trưởng doanh thu sẽ phục hồi, (2) chi phí tín dụng sẽ giảm trên mức cơ sở cao vào năm 2023 và (3) đóng góp từ FEC sẽ cải thiện dần, hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận mạnh cho VPB trong giai đoạn 2024-2025.