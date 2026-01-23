Công an Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng khi mua, bán vàng trên mạng xã hội

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 24/01/2026
Đỗ Như
23/01/2026, 16:42
Một người đàn ông ở Hà Nội vừa bị lừa mất 300 triệu đồng khi đặt mua vàng qua trang Facebook giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu...
Ngày 23/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng trên mạng.
Trước đó, ông M liên hệ với tài khoản Facebook “Bảo Tín Minh Châu” (facebook.com/baotinmiinhchau1989.vn) có tích xanh để trao đổi về việc mua 02 cây vàng.
Sau khi nhận báo giá, ông M đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cho sẵn. Sau đó, ông M phát hiện trang facebook nêu trên có dấu hiệu lừa đảo nên đã đến cơ quan công an trình báo.
Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản facebook giả mạo trang fanpage của doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu.
Trang fanpage này thường sao chép hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của Fanpage chính thống Bảo Tín Minh Châu với mục đích lừa đảo những người có nhu cầu mua vàng, trang sức.
Sau khi đã tạo được lòng tin với khách hàng, các đối tượng gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận “quà tặng” giả; tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.
Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các chính sách bán hàng của từng doanh nghiệp thông qua đại lý, cửa hàng hoặc kênh thông tin chính thức đã công bố như: đường dây nóng, trang web của công ty.
Mặt khác, trước khi trao đổi công việc hoặc thực hiện hoạt động giao dịch trên mạng xã hội, cần thiết phải kiểm tra nội dung “tính minh bạch của trang” đối với các tài khoản Facebook, các trang Fanpage (kể cả có sử dụng tài khoản tích xanh) để làm rõ lịch sử hoạt động của tài khoản và làm rõ có chạy quảng cáo hay không. Thông thường các trang giả mạo mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian gần đây.
Đặc biệt, tuyệt đối cảnh giác đối với các giao dịch, nhất là các giao dịch thanh toán online. Ngoài ra, không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, các chương trình khuyến mại với những phần thưởng lớn, bất ngờ, cần cảnh giác với những lời hứa hẹn đầu tư tài chính có lợi nhuận cao bất thường, để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.
Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
09:49, 22/10/2025
Từ những người phụ nữ quen buôn bán nhỏ lẻ ở chợ quê đến các cơ sở sản xuất truyền thống, chuyển đổi số đang từng bước giúp phụ nữ nông thôn Thanh Hóa tiếp cận thông tin, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập. Công nghệ số không chỉ tạo sinh kế mới mà còn góp phần giảm “nghèo thông tin”, giúp chị em tự tin thoát khỏi những khó khăn kinh tế kéo dài.
Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra trong thời điểm mang tính bản lề, khi Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng Chùa Hương trở thành khu du lịch quốc gia và từng bước hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới...
Trung bình mỗi năm, cả nước tăng thêm gần 1.000 luật sư, hiện gần 5.000 tổ chức hành nghề luật sư. Hiện, Luật Luật sư bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Việc sửa đổi luật là cần thiết để tiếp tục tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển tổ chức và hoạt động của luật sư...
Kết quả khảo sát của ManpowerGroup cho thấy năm 2026 người lao động cảm thấy khá vững vàng trong công việc hiện tại, nhưng lại chưa yên tâm về tương lai. Khoảng 43% người lao động lo sợ công việc của họ có thể bị thay thế bởi tự động hóa trong hai năm tới, tăng 5% so với năm ngoái...
Bộ Nội vụ đã có phản hồi về ý kiến của một số địa phương liên quan đến phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đối với cán bộ, công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: