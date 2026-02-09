Công an TP Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập công ty “ma”, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng

Các công ty do nhóm tội phạm lập ra không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân...

Theo điều tra, các đối tượng đã thành lập, sử dụng hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật, trong đó Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…

Các công ty này không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực; làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại ngân hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng .

Cơ quan điều tra đã làm rõ, các đối tượng phân công nhiệm vụ, bố trí nhiều bộ phận để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong đó, bị can Hà Thị Thương (SN 1981; ở Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (SN 1986, ở Hà Nội) giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.

Các bị can Lương Ngọc Thoan (SN 1981; ở Hải Phòng), Đồng Thế Lực (SN 1993; ở Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987; ở Hà Nội), Mai Long (SN 1980; ở Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (SN 1998; ở Hưng Yên) là giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng.

Bị can Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984; ở Nghệ An) tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam (SN 1976; ở Hà Nội) giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách, con dấu của Công ty Hoàng Thành và các doanh nghiệp liên quan.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 22/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can trên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Vụ án không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.