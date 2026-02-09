Công an TP Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập công ty “ma”, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 09/02/2026
Đỗ Như
09/02/2026, 16:00
Các công ty do nhóm tội phạm lập ra không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân...
Theo điều tra, các đối tượng đã thành lập, sử dụng hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật, trong đó Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.
Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…
Các công ty này không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực; làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.
Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại ngân hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng .
Cơ quan điều tra đã làm rõ, các đối tượng phân công nhiệm vụ, bố trí nhiều bộ phận để thực hiện hành vi lừa đảo.
Trong đó, bị can Hà Thị Thương (SN 1981; ở Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (SN 1986, ở Hà Nội) giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.
Các bị can Lương Ngọc Thoan (SN 1981; ở Hải Phòng), Đồng Thế Lực (SN 1993; ở Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987; ở Hà Nội), Mai Long (SN 1980; ở Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (SN 1998; ở Hưng Yên) là giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng.
Bị can Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984; ở Nghệ An) tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam (SN 1976; ở Hà Nội) giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách, con dấu của Công ty Hoàng Thành và các doanh nghiệp liên quan.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 22/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can trên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Vụ án không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
09:25, 12/05/2025
Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức sáp nhập, tạo nên một không gian văn hóa - du lịch phong phú và đa dạng. Chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức không chỉ nhằm chào đón năm mới mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của người dân xứ Quảng...
Theo Điều 120 Luật Phá sản năm 2014, cơ quan thi hành án dân sự không có thẩm quyền cưỡng chế. Tuy nhiên, Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 đã trao quyền cho quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được đề nghị cơ quan thi hành án dân sự thực hiện các biện pháp cưỡng chế...
Trong 3 ngày giáp Tết (từ ngày 13 đến 15/2/2026, tức ngày 26 đến 28 tháng Chạp), Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức 19 điểm bán thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm và trứng tại các chợ truyền thống và khu dân cư đông người, giúp người dân dễ dàng mua sắm thực phẩm tươi sống với giá bình ổn...
Từ năm 2021 đến hết tháng 8/2025, toàn hệ thống sàn giao dịch việc làm của Hà Nội đã thực hiện tư vấn việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp và chính sách pháp luật lao động cho gần 1 triệu lượt người lao động...
Các bộ, ngành, địa phương xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá công chức, kết nối, liên thông với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoàn thành chậm nhất là ngày 30/6/2026...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: