Công cụ chuẩn hóa cho công trình xanh Việt Nam

Phát thải tòa nhà chiếm khoảng 37% lượng phát thải toàn cầu, do đó, giảm phát thải trong lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình thông qua công trình xanh, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan trọng đóng góp vào mục tiêu NetZero của Việt Nam vào năm 2050...
Trong bối cảnh các tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản
trị) ngày càng trở thành “ngôn ngữ chung” của nhà đầu tư toàn cầu, ngành xây dựng
đang đứng trước áp lực phải chuyển mình mạnh mẽ: không chỉ giảm phát thải, mà
còn chứng minh được tính minh bạch, khả năng thích ứng và tác động xã hội của
công trình. Từ yêu cầu đó, các hệ thống chứng nhận công trình xanh đang trở
thành một công cụ cốt lõi để tiếp cận nguồn vốn và nâng cao giá trị tài sản.
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LÀ NGUỒN ĐÓNG GÓP LỚN NHẤT VÀO PHÁT THẢI
KHÍ NHÀ KÍNH
Tại sự kiện công bố Phiên bản mới của hệ thống chứng nhận công trình xanh Lotus V4 và Hội thảo kiến thức cơ bản về
công trình xanh diễn ra chiều ngày 27/03/2026 các chuyên gia chỉ rõ công
trình xây dựng là nguồn đóng góp lớn nhất vào phát thải khí nhà kính.
Theo ông Douglas Snyder, Giám đốc điều hành Hội đồng Công
trình Xanh Việt Nam (VGBC), trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam, lĩnh vực
xây dựng hiện đang là nguồn đóng góp lớn nhất vào phát thải khí nhà kính.
Không
chỉ tiêu tốn năng lượng trong quá trình vận hành, ngành xây dựng còn tiêu thụ một
lượng tài nguyên khổng lồ. Các công trình xây dựng hiện đang tiêu thụ khoảng 50% tài
nguyên thiên nhiên mỗi năm trên toàn cầu, từ cát, đá, kim loại cho đến gỗ và
các loại vật liệu hoàn thiện.
Do đó, nếu không thay đổi cách
thiết kế, xây dựng và vận hành công trình, áp lực lên môi trường sẽ ngày càng lớn,
và chính vì vậy, thúc đẩy tính tuần hoàn của vật liệu trong xây dựng đang trở
thành xu hướng tất yếu. Tính tuần hoàn của vật liệu đang trở thành một trong những
trọng tâm ưu tiên của các cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp trong lĩnh vực
xây dựng và bất động sản.
Trong bối cảnh tài nguyên ngày càng suy giảm và áp lực
giảm phát thải gia tăng, ngành xây dựng buộc phải chuyển từ mô hình tiêu thụ
tài nguyên truyền thống sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Như vậy, vật liệu xây dựng trong tương lai sẽ không còn được xem
là tài nguyên sử dụng một lần, mà phải được tính toán ngay từ khâu thiết kế để
có thể tái sử dụng, tái chế và kéo dài vòng đời.
Chia sẻ điều này, ông Nguyễn Quang Hiệp, Viện trưởng Viện Vật
liệu Xây dựng Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng “trong bối cảnh biến đổi khí hậu đàn
diễn ra ngày càng rõ rệt, cùng với yêu cầu phát triển kinh tế theo hướng bền vững,
ngành xây dựng trong đó có lĩnh vực vật liệu xây dựng đang đứng trước những yêu
cầu đổi mới mạnh mẽ. Việc chuyển dịch từ mô hình truyền thống sang mô hình
xanh, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải carbon không còn là xu hướng mà đã trở
thành yêu cầu tất yếu.
Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc
(UNEP), phát thải tòa nhà chiếm khoảng 37% lượng phát thải toàn cầu.
Vì vậy,
ông Hiệp cho rằng giảm phát thải trong lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình
thông qua công trình xanh, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan
trọng đóng góp vào mục tiêu NetZero của Việt Nam vào năm 2050. Đây cũng là lý
do các hệ thống đánh giá chứng nhận công trình xanh ngày càng được thúc đẩy mạnh
mẽ.
TIÊU CHUẨN “TOÀN DIỆN” CHO CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM
Với Lotus, ông Hiệp cho rằng hệ thống đánh giá này được thiết
kết phù hợp với điều kiện khí hậu, kinh tế xã hội và công nghệ Việt Nam; đồng
thời phù hợp với thông lệ và nhận thức chung của thế giới về công trình xanh
Lãnh đạo Viện Vật liệu Xây dựng Việt Nam tin rằng sự ra đời
của Lotus phiên bản thứ tư với cải tiến về tiêu chí đánh giá, cách tiếp cận toàn
diện sẽ ngày càng phù hợp hơn với điều kiện Việt Nam. “Đây sẽ là công cụ quan
trọng để nhận diện và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của công trình xanh tại Việt
Nam trong thời gian tới”, ông Hiệp nói.
Chia sẻ về phiên bản mới nhất của hệ thống chứng nhận công
trình xanh do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) phát triển, đại diện
VGBC cho biết Lotus V4 được định vị là phiên bản toàn diện nhất trên thị trường,
khi đồng thời được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế của Hội đồng Công
trình Xanh Thế giới và tuần thủ quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Cách tiếp cận này
giúp giải quyết một trong những thách thức lớn của thị trường: làm sao để “chuẩn
quốc tế” có thể áp dụng hiệu quả trong điều kiện nội địa.
Trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch từ “xây dựng
xanh” sang “tài sản đáp ứng ESG”, các chuyên gia cho rằng yêu cầu đặt ra cho
công trình không chỉ là tối ưu hiệu suất môi trường, mà còn phải thể hiện được
giá trị xã hội và năng lực quản trị trong suốt vòng đời vận hành.
Đây là
lý do hệ thống tiêu chí đánh giá này được thiết kế nhằm thích ứng với đặc thù khí hậu và thổ nhưỡng
trong nước. Các công trình đạt chuẩn đều được thiết lập khả năng chống chịu chủ
động trước các rủi ro thiên tai đặc thù tại Việt Nam như bão lũ, ngập lụt hay
các hình thái thời tiết cực đoan. Điều này không chỉ giúp bảo vệ giá trị tài sản
trong dài hạn mà còn củngcố tính bền vững cốt lõi, cũng như gia tăng lợi thế cạnh
tranh cho mọi dự án trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.
Bộ tiêu chí của Lotus V4 bao trùm toàn bộ vòng đời công
trình, từ thiết kế, thi công đến vận hành, với chín nhóm nội dung gồm quản lý,
khu đất và môi trường, năng lượng, nước, vật liệu và tính tuần hoàn, sức khỏe
và tiện nghi, cộng đồng và công bằng, hiệu năng vượt trội và khả năng chống chịu
trước biến đổi khí hậu.
Đáng chú ý, phiên bản mới đặt trọng tâm vào lộ trình khử carbon dài hạn, yêu cầu các dự án xây dựng kế hoạch giảm phát thải rõ ràng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Các tiêu chí về hiệu quả năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo được xây dựng nhằm giúp công trình đạt trạng thái “sẵn sàng Net Zero”.
Chia sẻ về giá trị thực tiễn của bộ tiêu chuẩn mới, đại diện
VGBC cho biết chứng nhận Lotus không chỉ là cam kết về môi trường mà còn là
công cụ tài chính giúp tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả đầu tư.
Thực tế từ các dự án đã triển khai cho thấy mức tiết kiệm có
thể đạt từ 25- 60% năng lượng và 40- 50% nguồn nước, với thời gian hoàn vốn trong
khoảng 2- 5 năm. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư gia tăng giá
trị tài sản và năng lực quản trị trong kỷ nguyên ESG.
Thông qua hệ thống đánh giá có cấu
trúc rõ ràng, các dự án đạt chứng nhận có thể chứng minh hiệu quả môi trường, giá trị xã hội và năng lực quản trị. Yếu tố này đặc biệt quan trọng trong
bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chịu áp lực về minh bạch thông tin, đồng
thời đối mặt với rủi ro “tẩy xanh” (greenwashing).
Một điểm nhấn đáng chú ý của phiên bản mới này là khả năng kết nối trực
tiếp với hệ thống tài chính xanh. Trong bối cảnh các chính sách quốc gia đang dần
hoàn thiện, từ quy chuẩn năng lượng đến hệ thống phân loại xanh và cơ chế ưu
đãi tài chính, việc sở hữu một chứng nhận đáng tin cậy trở thành yếu tố quan trọng
giúp doanh nghiệp định danh dự án “xanh” và tiếp cận các nguồn tài chính ưu
đãi.
Theo bà Phan Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Công trình Xanh Việt
Nam (VGBC), Lotus V4 có mục tiêu đảm bảo sự đồng bộ với các chuẩn mực quốc tế,
phù hợp với bối cảnh Việt Nam, giúp các chủ đầu tư có lộ trình rõ ràng để hướng
tới phát triển bền vững và tiếp cận tài chính xanh.
Phiên bản mới nhất của hệ thống
chứng nhận công trình xanh được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước
tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa thị trường xây dựng bền vững tại Việt Nam.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
