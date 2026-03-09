Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Thương hiệu xanh

Việt Nam góp mặt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Thanh Xuân

09/03/2026, 17:43

Xu hướng phát triển công trình xanh ngày càng rõ nét trên thị trường bất động sản Việt Nam, khi các chủ đầu tư bắt đầu chú trọng hơn đến yếu tố bền vững, hiệu quả vận hành và tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Sự gia tăng nhanh chóng của các dự án đạt chứng nhận LEED những năm gần đây cho thấy, thị trường đang có bước chuyển đáng kể theo hướng phát triển xanh và dài hạn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC) và Tổ chức Chứng nhận kinh doanh xanh (GBCI) vừa công bố Việt Nam lần đầu tiên lọt vào Top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Hoa Kỳ có tổng diện tích sàn đạt chứng nhận LEED ((Leadership in Energy & Environmental Design - bộ chuẩn công trình xanh được ban hành bởi USGBC)  lớn nhất năm 2025.

Theo số liệu từ USGBC, năm 2025, Việt Nam ghi nhận 2,6 triệu m2 diện tích sàn được chứng nhận LEED, tương ứng với 100 dự án, xếp thứ 8 tại Bảng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Hoa Kỳ. Trong khi hai năm trước, Việt Nam mới chỉ xếp thứ 28 của Bảng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Hoa Kỳ về LEED.

Đáng chú ý, Việt Nam vượt qua nhiều thị trường phát triển như Thụy Điển và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Thực tế, trên phạm vi toàn cầu, hơn 7.500 dự án thương mại đã được cấp chứng nhận LEED trong năm 2025, với tổng diện tích sàn đạt hơn 147 triệu m2.

USGBC cho biết Bảng xếp hạng xây dựng dựa trên tổng diện tích sàn được chứng nhận LEED hàng năm, qua đó, phản ánh quy mô và mức độ phát triển của thị trường công trình xanh tại mỗi quốc gia. Việc Việt Nam góp mặt Top 10 toàn cầu thể hiện ngày càng nhiều chủ đầu tư quan tâm đến công trình xanh, đồng thời phản ánh sự đồng bộ cao giữa chiến lược đầu tư bất động sản và tiêu chuẩn về môi trường.

Ở góc nhìn thị trường, các chuyên gia đến từ Savills nhận định sự gia tăng những dự án đạt chứng nhận LEED tại Việt Nam là minh chứng cho xu hướng chuyển dịch của thị trường bất động sản. Trong đó, hiệu suất môi trường và hiệu quả vận hành trở thành yếu tố cạnh tranh then chốt. Những tòa nhà văn phòng, nhà xưởng công nghiệp và dự án phức hợp ngày càng chủ động áp dụng chứng nhận công trình xanh nhằm thu hút khách thuê đa quốc gia, đáp ứng tiêu chí ESG và tối ưu chi phí vận hành dài hạn.

Các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất và công nghệ, tiếp tục là động lực chính thúc nhu cầu đối với dự án đạt chứng nhận bền vững, khi mục tiêu phát triển xanh ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mặt bằng. Đồng thời, nhiều chủ đầu tư đang bắt đầu tích hợp yếu tố bền vững ngay từ giai đoạn đầu của vòng đời dự án, thay vì coi chứng nhận chỉ là bước hoàn thiện ở giai đoạn cuối. Điều này có nghĩa có sự thay đổi về tư duy phát triển dự án theo hướng dài hạn và bài bản hơn.

Theo các chuyên gia Savills, sự cải thiện thứ hạng của Việt Nam trong Bảng xếp hạng phát triển công trình xanh cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn phát triển ổn định và có chiều sâu. Các chủ đầu tư ngày càng cân bằng giữa mục tiêu bền vững và hiệu quả tài chính, định vị chứng nhận xanh như một chiến lược kết hợp giữa mục tiêu môi trường và hiệu quả thương mại.

Bộ Xây dựng thống nhất về đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng

Huế định hình diện mạo đô thị mới từ các công trình trọng điểm

Đà Nẵng điều chỉnh quy định chiều cao công trình xây dựng và cấm xây công trình lớn trong kiệt, hẻm

