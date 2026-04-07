Công đoàn sẽ khảo sát ý kiến người lao động về nối liền 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Nhật Dương

07/04/2026, 17:31

Tổ chức Công đoàn sẽ lấy ý kiến người lao động về việc hoán đổi để nối liền 2 kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và dịp lễ 30/4 -1/5...

Ảnh minh họa.

Trao đổi với báo chí ngày 7/4, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết những ngày qua, nhiều công đoàn cơ sở, người lao động và cán bộ, công chức đã có kiến nghị với cơ quan này nên nghiên cứu về việc hoán đổi để tạo kỳ nghỉ liền mạch giữa nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và dịp lễ 30/4 -1/5.

Từ thực tế trên, Công đoàn sẽ khảo sát ý kiến người lao động về việc hoán đổi lịch nghỉ lễ tháng 4. Nội dung khảo sát tập trung vào kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 - 1/5. Việc lấy ý kiến được thực hiện qua mạng xã hội.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, cơ quan này sẽ lắng nghe ý kiến người lao động. Đồng thời, nghiên cứu các quy định của pháp luật và tính toán hài hòa lợi ích giữa các bên, sau đó trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2026, năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ Nhật, ngày 26/4/2026, là ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không làm việc vào thứ Bảy, Chủ Nhật sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục do nghỉ bù vào thứ Hai. Như vậy, thời gian nghỉ sẽ từ thứ Bảy, ngày 25/4/2026 đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Sau nghỉ lễ Giỗ Tổ, đi làm 2 ngày, người lao động sẽ có thêm một kỳ nghỉ nữa lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ thứ Năm ngày 30/4 đến đến hết Chủ Nhật, ngày 3/5.

Hôm 3/4, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cũng thông tin rằng những ngày nghỉ của năm 2026 được Chính phủ cho phép và Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo. Do đó, hiện không có chủ trương hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ liên tiếp 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4 – 1/5.

Việc quyết định lịch nghỉ lễ Tết của Chính phủ chỉ áp dụng đối với khu vực nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Đối với khu vực doanh nghiệp, việc bố trí thời gian nghỉ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận linh hoạt về lịch nghỉ, bao gồm cả việc hoán đổi ngày làm việc và ngày nghỉ.

Việc sắp xếp này phụ thuộc vào từng doanh nghiệp, nhưng vẫn phải bảo đảm các nguyên tắc chung, như mỗi tháng có ít nhất số ngày nghỉ theo quy định hoặc tuân thủ giới hạn thời giờ làm việc. Vì vậy, cần phân biệt rõ giữa lịch nghỉ của khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp để tránh nhầm lẫn.

Trong trường hợp người lao động có nhu cầu nghỉ dài ngày, họ có thể sử dụng ngày phép năm, nhưng phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động chứ không phải nghỉ theo lịch chung của Nhà nước.

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4 - 1/5 năm 2026

15:50, 03/04/2026

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4 - 1/5 năm 2026

Trường hợp người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động, họ sẽ làm việc tại Hàn Quốc với thời hạn tối đa là 3 năm, hưởng mức lương cơ bản, tiền lương làm thêm giờ và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của nước này...

Chiều 7/4, sau nhiều ngày nghỉ nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị khác...

Việc phân chia thuế giá trị gia tăng cần tiếp tục được xem xét toàn diện, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các vùng, địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, ổn định và tạo động lực phát triển....

Khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ thành viên, đồng thời đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước, trở thành một nền tảng đáng kể trong cơ cấu kinh tế quốc gia.

Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng (tăng 20%). Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

