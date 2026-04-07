Công đoàn sẽ khảo sát ý kiến người lao động về nối liền 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Trao đổi với báo chí ngày 7/4, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết những ngày qua, nhiều công đoàn cơ sở, người lao động và cán bộ, công chức đã có kiến nghị với cơ quan này nên nghiên cứu về việc hoán đổi để tạo kỳ nghỉ liền mạch giữa nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và dịp lễ 30/4 -1/5.

Từ thực tế trên, Công đoàn sẽ khảo sát ý kiến người lao động về việc hoán đổi lịch nghỉ lễ tháng 4. Nội dung khảo sát tập trung vào kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 - 1/5. Việc lấy ý kiến được thực hiện qua mạng xã hội.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, cơ quan này sẽ lắng nghe ý kiến người lao động. Đồng thời, nghiên cứu các quy định của pháp luật và tính toán hài hòa lợi ích giữa các bên, sau đó trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2026, năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ Nhật, ngày 26/4/2026, là ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không làm việc vào thứ Bảy, Chủ Nhật sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục do nghỉ bù vào thứ Hai. Như vậy, thời gian nghỉ sẽ từ thứ Bảy, ngày 25/4/2026 đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Sau nghỉ lễ Giỗ Tổ, đi làm 2 ngày, người lao động sẽ có thêm một kỳ nghỉ nữa là lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ thứ Năm ngày 30/4 đến đến hết Chủ Nhật, ngày 3/5.

Hôm 3/4, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cũng thông tin rằng những ngày nghỉ của năm 2026 được Chính phủ cho phép và Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo. Do đó, hiện không có chủ trương hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ liên tiếp 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4 – 1/5.

Việc quyết định lịch nghỉ lễ Tết của Chính phủ chỉ áp dụng đối với khu vực nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Đối với khu vực doanh nghiệp, việc bố trí thời gian nghỉ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận linh hoạt về lịch nghỉ, bao gồm cả việc hoán đổi ngày làm việc và ngày nghỉ.

Việc sắp xếp này phụ thuộc vào từng doanh nghiệp, nhưng vẫn phải bảo đảm các nguyên tắc chung, như mỗi tháng có ít nhất số ngày nghỉ theo quy định hoặc tuân thủ giới hạn thời giờ làm việc. Vì vậy, cần phân biệt rõ giữa lịch nghỉ của khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp để tránh nhầm lẫn.

Trong trường hợp người lao động có nhu cầu nghỉ dài ngày, họ có thể sử dụng ngày phép năm, nhưng phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động chứ không phải nghỉ theo lịch chung của Nhà nước.