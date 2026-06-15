Hà Nội: Khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Quang Minh
Đỗ Như
15/06/2026, 15:31
Cơ quan điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự câu kết giữa đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải, các doanh nghiệp phát sinh nước thải và đơn vị quan trắc môi trường nhằm che giấu hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường...
Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thông tin
về việc điều tra, khám phá vụ án gây ô nhiễm môi trường, nhận hối lộ, đưa hối lộ
và giả mạo trong công tác xảy ra tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công
nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội.
ĐƯA, NHẬN HỐI LỘ NHẰM BỎ QUA VI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Khắc Sơn
(SN 1968; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức) biết rõ hệ
thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp Quang Minh không có khả năng xử lý nước
thải chứa kim loại nặng, đặc biệt là Niken, nhưng không đầu tư nâng cấp công
nghệ xử lý.
Vì mục đích tăng doanh thu và thu lợi bất chính, Sơn vẫn ký
hợp đồng tiếp nhận nước thải của nhiều doanh nghiệp có hoạt động mạ kim loại,
gia công cơ khí.
Sơn đã chỉ đạo Đỗ Duy Cao (SN 1978; Trưởng Ban quản lý vận
hành Khu công nghiệp Quang Minh) cùng Nguyễn Hữu Cường (SN 1985; Chuyên viên xử
lý nước thải) tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đấu nối, xả nước thải
vượt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung.
Mặc dù biết nước thải của các doanh nghiệp không đáp ứng
tiêu chuẩn tiếp nhận, song các đối tượng không áp dụng biện pháp ngừng tiếp nhận,
đóng cửa xả thải hoặc xử lý vi phạm, dẫn đến nước thải sau xử lý chứa thông số nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật và xả trực tiếp ra môi trường.
Ngoài hành vi gây ô nhiễm môi trường, Nguyễn Hữu Cường đã lợi
dụng nhiệm vụ được giao để yêu cầu, nhận tiền của nhiều doanh nghiệp trong Khu
công nghiệp Quang Minh nhằm bỏ qua các vi phạm về môi trường, không lập biên bản,
không xử lý hoặc tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục xả nước thải không
đạt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến tháng 4/2026, Cường
đã nhận tiền của nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng. Đối với
Đỗ Duy Cao đã trực tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp và từ khoản
tiền Cường chia lại. Còn Nguyễn Khắc Sơn cũng đã nhận lại từ Cao số tiền khoảng
190 triệu đồng có nguồn gốc từ khoản tiền doanh nghiệp đưa để được bỏ qua các
vi phạm về môi trường.
CHỈNH SỬA, LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ QUAN TRẮC
Kết quả điều tra còn xác định để che giấu hành vi vi phạm về
môi trường và đối phó hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, Công
ty Nam Đức đã ký hợp đồng quan trắc môi trường định kỳ với Viện Khoa học môi
trường và sức khỏe cộng đồng.
Khi kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy thông số Niken
vượt quy chuẩn, Nguyễn Khắc Sơn và Đỗ Duy Cao đã đề nghị Nguyễn Thị Phương Thảo
(SN 1951; Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng) chỉnh sửa
kết quả quan trắc.
Nguyễn Thị Phương Thảo đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy (SN 1990)
chỉnh sửa kết quả phân tích. Sau đó, Thúy đã trao đổi với Vương Đắc Mạnh (SN
1998) để thực hiện việc pha loãng mẫu nước thải, phân tích lại mẫu, lập phiếu kết
quả mới thể hiện các chỉ tiêu đạt quy chuẩn rồi ký xác nhận, đóng dấu phát hành
cho Công ty Nam Đức. Các kết quả phân tích thực tế không đạt quy chuẩn bị xóa bỏ,
không lưu giữ theo quy định.
Từ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác
định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có
sự câu kết giữa đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải, các doanh nghiệp phát
sinh nước thải và đơn vị quan trắc môi trường nhằm che giấu hành vi xả thải gây
ô nhiễm môi trường.
Các đối tượng còn có hành vi nhận và đưa hối lộ, làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường
để trốn tránh sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Ngày 12/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định
khởi tố vụ án.
Đến ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi
tố bị can đối với các bị can: Nguyễn Khắc Sơn, Đỗ Duy Cao về hành vi Gây ô nhiễm
môi trường, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác; Nguyễn Hữu Cường về hành vi
Gây ô nhiễm môi trường, Nhận hối lộ; Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thúy,
Vương Đắc Mạnh về hành vi Giả mạo trong công tác.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp
tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
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