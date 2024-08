Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế liên tục quá tải

Ngày 26/8, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Sở Y tế các địa phương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành, và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam liên quan đến việc xử lý vướng mắc do Cổng tiếp nhận dữ liệu.

Thời gian qua, Bộ Y tế nhận được phản ánh về khó khăn, vướng mắc khi gửi dữ liệu điện tử lên Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể, Cổng tiếp nhận dữ liệu thường xuyên quá tải, tiếp nhận và xử lý dữ liệu rất chậm. Cơ sở khám chữa bệnh gửi hồ sơ thường phải chờ từ 4 - 6 tiếng hồ sơ mới được hiển thị trên Cổng tiếp nhận.

Điều này làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thông tuyến không kịp thời theo đúng quy định tại Điều 6 Thông tư số 48/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, cơ sở khám chữa bệnh tuyến sau không kiểm tra được thông tin lịch sử khám chữa bệnh của người bệnh đi khám chữa bệnh trước đó.

Lý do là cơ sở khám chữa bệnh trước đó đã gửi dữ liệu nhưng chưa được hiển thị trên Cổng tiếp nhận, đặc biệt trong trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Vì vậy, để bảo đảm việc khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh, nhất là việc tiếp đón, làm thủ tục chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn chuyển đổi Cổng tiếp nhận dữ liệu, bảo đảm hoạt động thông suốt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương cải thiện hiệu năng tiếp nhận, xử lý dữ liệu của các cơ sở khám chữa bệnh gửi đến.

Không để các cơ sở khám chữa bệnh phải chờ đợi lâu khi gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận.

Trường hợp vì lý do khách quan do Cổng tiếp nhận quá tải, tiếp nhận dữ liệu chậm, cơ sở khám chữa bệnh không tra cứu được thông tin lịch sử khám chữa bệnh trước đó của người bệnh được chuyển tuyến, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội không thực hiện trừ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, do chỉ định trùng lặp với lần khám chữa bệnh trước đó.

Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận người bệnh ngay theo quy định về chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Việc này để đảm bảo quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, không yêu cầu phải có thông tin lịch sử khám chữa bệnh trước đó, thông tin chuyển tuyến trên Cổng tiếp nhận, mới thực hiện tiếp nhận người bệnh.