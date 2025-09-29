Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/9/2025

Kết phiên ngày 29/9, VN-Index tăng 5,78 điểm, tương đương 0,35% lên mốc 1.666,48 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 0,91 điểm, tương đương 0,33% xuống 275,15 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ biến động hẹp với sự luân phiên nâng đỡ chỉ số của nhóm vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Trong tuần này, VN-Index nhiều khả năng sẽ biến động hẹp với sự luân phiên nâng đỡ chỉ số của nhóm vốn hóa lớn. VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì vùng dao động tích lũy với biên độ từ quanh 1600 đến 1700 điểm trong nửa đầu tháng 10. Diễn biến thị trường sẽ vẫn đan xen các phiên điều chỉnh và các nhịp rung lắc trong phiên. Các nhóm cổ phiếu sẽ bắt đầu có sự phân hóa mạnh theo thông tin kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết.

Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục theo hướng cơ cấu tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu về mức an toàn, phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình. Hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn hiện tại.

Đối với các vị thế ngắn hạn nên thực hiện chiến lược vào nhanh ra nhanh. Các điểm mua trading chỉ nên cân nhắc thực hiện ở các phiên thị trường điều chỉnh, các nhịp rung lắc mạnh trong phiên hoặc khi chỉ số giảm về vùng kênh dưới 1600-1620 điểm.

Một số nhóm ngành có thể mua trading ở giai đoạn hiện tại: bất động sản, bán lẻ, vật liệu xây dựng, ngân hàng, chứng khoán và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài…”.

Có thể chỉ số VN-Index đi ngang trong biên độ rộng 1.615 – 1.715

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Chỉ số VN-Index tăng điểm đầu giờ sáng, nhưng sau đó xu hướng tăng điểm suy yếu dần. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mức 1.666,48 điểm, tăng 5,78 điểm (+0,35%) so với đóng cửa phiên thứ Sáu. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 nhóm ngành giảm điểm. Nhóm Du lịch và Giải trí, Công nghệ Thông tin là những nhóm dẫn đầu đà giảm điểm, ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Bất động sản (chủ đạo với hai cổ phiếu VIC, VHM) là động lực giữ điểm cho thị trường.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng trên cả ba sàn, với giá trị bán ròng hơn 800 tỷ đồng. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng, chỉ số VN-Index đi ngang trong biên độ rộng 1.615 – 1.715”.

Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục phục hồi khá tích cực sau điều chỉnh, kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá đầu tháng 9/2025. Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 01 tháng qua.

Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh. Hiện tại thị trường đang trong giai đoạn kết thúc Quí III/2025. Có thể sau khi kết thúc quý 3, nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố định giá cơ bản, cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Với diễn biến thị trường hiện nay, nhiều mã sau khoảng 01 tháng điều chỉnh đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Có thể xem xét tích lũy với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 và cuối năm tăng trưởng tốt khi dòng tiền đang cải thiện trở lại sau giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên đa số sẽ nổ lực phục hồi lại gần vùng đỉnh cũ và có thể chịu áp lực bán trở lại. Chúng tôi không khuyến nghị gia tăng, mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.680 điểm - 1.700 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hồi phục nhẹ và hướng tới mức 1.700 trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 6 điểm và kết phiên tại mức 1,666 điểm (+0.3%). VN-Index tăng nhẹ với lực kéo tập trung ở nhóm vốn hóa lớn với nhóm Vingroup và một số cổ phiếu Ngân hàng trong khi nhóm VNMID và VNSML đều giảm điểm. Thanh khoản trong phiên hôm nay thấp hơn bình quân 10 phiên gần nhất.

Xu hướng hồi phục của thị trường đang đi theo dự báo mà chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo trước. Trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng dòng tiền sẽ luân chuyển giữa một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với thanh khoản thấp do tâm lý thận trọng của NĐT khi thời điểm công bố kết quả đánh giá nâng hạng TTCK đến gần. TVS Research duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục hồi phục nhẹ và hướng tới mức 1.700 trong ngắn hạn và khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại”.

Kỳ vọng thị trường vẫn đang biến động theo kịch bản đi ngang và tăng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại với thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp trong phiên tới. Đồng thời, mức độ phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn khi dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn và tình trạng xanh vỏ đỏ lòng vẫn đang diễn ra. Điểm tích cực là dòng tiền vẫn đang luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu tìm kiếm cơ hội ngắn hạn và đà bán ròng của khối ngoại giảm dần cho nên chúng tôi kỳ vọng thị trường vẫn đang biến động theo kịch bản đi ngang và tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

Có thể VN-Index sẽ sớm có nhịp phục hồi trở lại khi chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.180

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến xanh cùng bóng trên dài, phản ánh sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán.

Trên khung giờ, RSI và MACD gần như đi ngang, cho thấy VN-Index đang trong giai đoạn kiểm tra lực cầu quanh vùng 1660

điểm. Tuy nhiên, chỉ báo CMF ở mức 0,13 và đang hướng xuống, phản ánh dòng tiền chủ động vẫn khá thận trọng trước diễn biến hiện tại. Vùng hỗ trợ ngắn hạn hiện nằm quanh đường MA20 (tương ứng khoảng 1650-1660 điểm).

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI tiếp tục hướng lên, cho thấy chỉ số vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, ADX vẫn nằm dưới mốc 25 và chưa đồng thuận rõ ràng với đường +DI, trong khi dòng tiền mua chủ động chưa đủ mạnh để tạo sự thuyết phục.

Do đó, VN-Index nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy để củng cố động lực cho một nhịp tăng bền vững hơn.

Thị trường tiếp tục vận động trong vùng điểm số 1.660-1.670 cùng với việc dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Trước khi xuất hiện thông tin về kết quả kinh doanh của quý 3 trong thời gian tới, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang trong đà tăng tốt trong danh mục, đồng thời cân nhắc giảm bớt tỷ trọng đòn bẩy đối với những mã cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực bán mạnh từ thị trường. Một số nhóm ngành có thể cân nhắc trong những phiên tới là ngân hàng và nông nghiệp”.

VN-Index sẽ tăng điểm trong sự thăm dò với hỗ trợ trong ngày tại 1.655-1.660 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chúng tôi duy trì kịch bản kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm cho chỉ số VN-Index trong thời gian tới bởi chưa nhận thấy áp lực bán bất thường trên các nhóm ngành tỷ trọng vốn hóa cao. Bên cạnh đó, hoạt động của lực cầu cũng chỉ ở mức thấp nên chỉ số sẽ tăng điểm trong sự thăm dò với hỗ trợ trong ngày tại 1.655-1.660 điểm”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.666,48 điểm, tăng 5,78 điểm (+0,35%). KLGD khớp lệnh 810 triệu đơn vị.

Chỉ số VN-Index duy trì vận động giằng co và rung lắc ngắn hạn quanh vùng MA20. Tuy nhiên, trạng thái phân kỳ giữa độ rộng và diễn biến chỉ số là dấu hiệu thận trọng cần theo dõi sát về các chuyển động sắp tới.

Tổng thể xu hướng của chỉ số vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể khi tiếp tục tích lũy trong biên độ 1.600 - 1.710”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.