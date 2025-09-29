Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?

Hà Anh

29/09/2025, 23:22

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/9/2025

VCSC duy trì kịch bản kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm cho chỉ số VN-Index trong thời gian tới bởi chưa nhận thấy áp lực bán bất thường trên các nhóm ngành tỷ trọng vốn hóa cao.
VCSC duy trì kịch bản kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm cho chỉ số VN-Index trong thời gian tới bởi chưa nhận thấy áp lực bán bất thường trên các nhóm ngành tỷ trọng vốn hóa cao.

Kết phiên ngày 29/9, VN-Index tăng 5,78 điểm, tương đương 0,35% lên mốc 1.666,48 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 0,91 điểm, tương đương 0,33% xuống 275,15 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ biến động hẹp với sự luân phiên nâng đỡ chỉ số của nhóm vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Trong tuần này, VN-Index nhiều khả năng sẽ biến động hẹp với sự luân phiên nâng đỡ chỉ số của nhóm vốn hóa lớn. VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì vùng dao động tích lũy với biên độ từ quanh 1600 đến 1700 điểm trong nửa đầu tháng 10. Diễn biến thị trường sẽ vẫn đan xen các phiên điều chỉnh và các nhịp rung lắc trong phiên. Các nhóm cổ phiếu sẽ bắt đầu có sự phân hóa mạnh theo thông tin kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết.

Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục theo hướng cơ cấu tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu về mức an toàn, phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình. Hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn hiện tại.

Đối với các vị thế ngắn hạn nên thực hiện chiến lược vào nhanh ra nhanh. Các điểm mua trading chỉ nên cân nhắc thực hiện ở các phiên thị trường điều chỉnh, các nhịp rung lắc mạnh trong phiên hoặc khi chỉ số giảm về vùng kênh dưới 1600-1620 điểm.

Một số nhóm ngành có thể mua trading ở giai đoạn hiện tại: bất động sản, bán lẻ, vật liệu xây dựng, ngân hàng, chứng khoán và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài…”.

Có thể chỉ số VN-Index đi ngang trong biên độ rộng 1.615 – 1.715

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Chỉ số VN-Index tăng điểm đầu giờ sáng, nhưng sau đó xu hướng tăng điểm suy yếu dần. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mức 1.666,48 điểm, tăng 5,78 điểm (+0,35%) so với đóng cửa phiên thứ Sáu. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 nhóm ngành giảm điểm. Nhóm Du lịch và Giải trí, Công nghệ Thông tin là những nhóm dẫn đầu đà giảm điểm, ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Bất động sản (chủ đạo với hai cổ phiếu VIC, VHM) là động lực giữ điểm cho thị trường.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng trên cả ba sàn, với giá trị bán ròng hơn 800 tỷ đồng. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng, chỉ số VN-Index đi ngang trong biên độ rộng 1.615 – 1.715”.

Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục phục hồi khá tích cực sau điều chỉnh, kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá đầu tháng 9/2025. Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 01 tháng qua.

Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh. Hiện tại thị trường đang trong giai đoạn kết thúc Quí III/2025. Có thể sau khi kết thúc quý 3, nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố định giá cơ bản, cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Với diễn biến thị trường hiện nay, nhiều mã sau khoảng 01 tháng điều chỉnh đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Có thể xem xét tích lũy với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 và cuối năm tăng trưởng tốt khi dòng tiền đang cải thiện trở lại sau giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên đa số sẽ nổ lực phục hồi lại gần vùng đỉnh cũ và có thể chịu áp lực bán trở lại. Chúng tôi không khuyến nghị gia tăng, mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.680 điểm - 1.700 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hồi phục nhẹ và hướng tới mức 1.700 trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 6 điểm và kết phiên tại mức 1,666 điểm (+0.3%). VN-Index tăng nhẹ với lực kéo tập trung ở nhóm vốn hóa lớn với nhóm Vingroup và một số cổ phiếu Ngân hàng trong khi nhóm VNMID và VNSML đều giảm điểm. Thanh khoản trong phiên hôm nay thấp hơn bình quân 10 phiên gần nhất.

Xu hướng hồi phục của thị trường đang đi theo dự báo mà chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo trước. Trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng dòng tiền sẽ luân chuyển giữa một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với thanh khoản thấp do tâm lý thận trọng của NĐT khi thời điểm công bố kết quả đánh giá nâng hạng TTCK đến gần. TVS Research duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục hồi phục nhẹ và hướng tới mức 1.700 trong ngắn hạn và khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại”.

Kỳ vọng thị trường vẫn đang biến động theo kịch bản đi ngang và tăng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại với thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp trong phiên tới. Đồng thời, mức độ phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn khi dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn và tình trạng xanh vỏ đỏ lòng vẫn đang diễn ra. Điểm tích cực là dòng tiền vẫn đang luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu tìm kiếm cơ hội ngắn hạn và đà bán ròng của khối ngoại giảm dần cho nên chúng tôi kỳ vọng thị trường vẫn đang biến động theo kịch bản đi ngang và tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

Có thể VN-Index sẽ sớm có nhịp phục hồi trở lại khi chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.180

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến xanh cùng bóng trên dài, phản ánh sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán.

Trên khung giờ, RSI và MACD gần như đi ngang, cho thấy VN-Index đang trong giai đoạn kiểm tra lực cầu quanh vùng 1660

điểm. Tuy nhiên, chỉ báo CMF ở mức 0,13 và đang hướng xuống, phản ánh dòng tiền chủ động vẫn khá thận trọng trước diễn biến hiện tại. Vùng hỗ trợ ngắn hạn hiện nằm quanh đường MA20 (tương ứng khoảng 1650-1660 điểm).

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI tiếp tục hướng lên, cho thấy chỉ số vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, ADX vẫn nằm dưới mốc 25 và chưa đồng thuận rõ ràng với đường +DI, trong khi dòng tiền mua chủ động chưa đủ mạnh để tạo sự thuyết phục.

Do đó, VN-Index nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy để củng cố động lực cho một nhịp tăng bền vững hơn.

Thị trường tiếp tục vận động trong vùng điểm số 1.660-1.670 cùng với việc dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Trước khi xuất hiện thông tin về kết quả kinh doanh của quý 3 trong thời gian tới, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang trong đà tăng tốt trong danh mục, đồng thời cân nhắc giảm bớt tỷ trọng đòn bẩy đối với những mã cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực bán mạnh từ thị trường. Một số nhóm ngành có thể cân nhắc trong những phiên tới là ngân hàng và nông nghiệp”.

VN-Index sẽ tăng điểm trong sự thăm dò với hỗ trợ trong ngày tại 1.655-1.660 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chúng tôi duy trì kịch bản kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm cho chỉ số VN-Index trong thời gian tới bởi chưa nhận thấy áp lực bán bất thường trên các nhóm ngành tỷ trọng vốn hóa cao. Bên cạnh đó, hoạt động của lực cầu cũng chỉ ở mức thấp nên chỉ số sẽ tăng điểm trong sự thăm dò với hỗ trợ trong ngày tại 1.655-1.660 điểm”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.666,48 điểm, tăng 5,78 điểm (+0,35%). KLGD khớp lệnh 810 triệu đơn vị.

Chỉ số VN-Index duy trì vận động giằng co và rung lắc ngắn hạn quanh vùng MA20. Tuy nhiên, trạng thái phân kỳ giữa độ rộng và diễn biến chỉ số là dấu hiệu thận trọng cần theo dõi sát về các chuyển động sắp tới.

Tổng thể xu hướng của chỉ số vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể khi tiếp tục tích lũy trong biên độ 1.600 - 1.710”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

VN-Index “xanh vỏ”, cổ phiếu lao dốc cả loạt

15:27, 29/09/2025

VN-Index “xanh vỏ”, cổ phiếu lao dốc cả loạt

Kéo trụ quyết liệt, cổ phiếu giảm vẫn gấp đôi số tăng

12:01, 29/09/2025

Kéo trụ quyết liệt, cổ phiếu giảm vẫn gấp đôi số tăng

Lực cầu chủ động chưa quay lại nên xác xuất cao thị trường vẫn còn các nhịp rung lắc

10:35, 27/09/2025

Từ khóa:

chứng khoán đầu tư diễn biến thị trường nhận định thị trường chứng khoán của công ty chứng khoán VN-Index

Đọc thêm

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với hơn gần 13 triệu đơn vị cổ phiếu được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân và hơn 13,8 triệu đơn vị cổ phiếu được tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Biến động các loại tiền tệ từ đầu năm, đồng real Brazil tăng mạnh nhất

Biến động các loại tiền tệ từ đầu năm, đồng real Brazil tăng mạnh nhất

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện mức biến động của một số đồng tiền lớn so với USD, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 19/9/2025...

Cổ đông chiến lược của bảo hiểm DBV chi 1,65 tỷ USD thâu tóm Fortegra

Cổ đông chiến lược của bảo hiểm DBV chi 1,65 tỷ USD thâu tóm Fortegra

Đây được xem là thương vụ thâm nhập thị trường Mỹ lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc.

VWAS 2025 - Niềm tin cho sức bật của thị trường đầu tư

VWAS 2025 - Niềm tin cho sức bật của thị trường đầu tư

Chiều 25/9, Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) 2025 lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu

Quy chế mới không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?

Chứng khoán

2

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

Doanh nghiệp

3

Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu

Dân sinh

4

Khẩn trương khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khoảng 3,4 triệu khách hàng

Thị trường

5

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy