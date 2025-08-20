Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025

Kết phiên VN-Index tăng 10,16 điểm, tương đương 0,61% lên mốc 1.664,36 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 2,72 điểm, tương đương 0,95% xuống 283,73 điểm.

Khả năng thị trường sẽ không xuất hiện các phiên rung rũ, giảm mạnh ở thời điểm hiện tại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chúng tôi vẫn thiên về khả năng thị trường sẽ không xuất hiện các phiên rung rũ, giảm mạnh ở thời điểm hiện tại, mà thay vào đó sẽ là các nhịp điều chỉnh chậm với sự phân hóa mạnh giữa các phân lớp cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, VIC, VHM, MSN, VCB, VJC… sẽ luân phiên tăng điểm để giúp thị trường neo giữ điểm số trong các phiên còn lại của tuần.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục. Song song với đó nên quan trị rủi ro cho các vị thế bằng việc nâng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn.

Đối với các hoạt động mua T+, nhà đầu tư tập trung ở các cổ phiếu có sẵn thuộc các ngành bất động sản, ngân hàng, điện, thép, chứng khoán...”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.615 – 1.665

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm xuống dưới ngưỡng 1.615 trong ngày hôm nay, tuy nhiên lực cầu bắt đáy tại đây giúp chỉ số hồi phục trở lại và đóng cửa tại mốc 1.664,36 điểm, tăng hơn 10 điểm so với hôm qua. Số mã giảm áp đảo số mã tăng, 6/18 ngành tăng điểm, trong đó cổ phiếu họ Vin và nhóm Ngân hàng đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường.



Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Cây nến rút chân cho thấy tâm lý thị trường vẫn nghiêng về phía mua nhiều hơn. Trong những phiên tới, chỉ số sẽ tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.615 –1.665”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất 1.620 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất 1.620 điểm, hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN-Index hướng đến vùng giá 1.650 điểm. Trong khi VN30 đang hướng đến vùng giá quanh 1.800 điểm. VN-Index vẫn tăng trưởng mạnh sau khi vượt đỉnh lịch sử. Tuy nhiên diễn biến cho thấy khá nhiều mã vốn hóa trung bình, nhỏ, có tính chất đầu cơ cao đã chịu áp lực bán, phân phối ngắn hạn khá mạnh sau giai đoạn tăng giá khá nóng.

Trong rất nhiều nhận định trước, chúng tôi đã cảnh báo, nhận định nhiều mã đang rủi ro tạo vùng đỉnh, áp lực bán giá cao, không hấp dẫn các vị thế đầu cơ ngắn hạn. Khuyến nghị xem xét bán các mã suy yếu. Diễn biến cho thấy, nhiều mã đang chịu áp lực phân phối ngắn hạn khá mạnh sau phiên giao dịch hưng phấn hôm qua. Chúng tôi cũng đã lưu ý nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường hiện nay trong nhiều khuyến nghị trước. Sau giai đoạn tăng nóng, chịu áp lực bán mạnh, các vị thế đầu cơ ngắn hạn có thể sẽ suy giảm. Thị trường sẽ giao dịch chậm lại, thanh khoản suy giảm dần sau khi liên tiếp duy trì trên 50 ngàn tỉ đồng trong những tuần qua. Các vị thế đầu cơ, cơ cấu danh mục đầu tư nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu khi cơ hội sinh lợi ngắn hạn đang dần thu hẹp.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực điều chỉnh của VN-Index vẫn gia tăng trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ biến động mạnh trong phiên đáo hạn phái sinh cùng với đó là áp lực điều chỉnh vẫn gia tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường phân hóa mạnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng chính nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ điều chỉnh mạnh, đặc biệt chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư thận trọng hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu danh mục và hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 40-60% danh mục, đặc biệt nhà đầu tư nên hạn chế mua mới trong giai đoạn này vì rủi ro T+ ở mức cao”.

Xu hướng chính của thị trường vẫn là zigzag đi lên

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến có dạng Dragonfly Doji cùng với thanh khoản ở mức cao - 68 nghìn tỷ cho thấy đà tăng dù chậm lại nhưng vẫn đang được duy trì bất chấp áp lực chốt lời ngắn hạn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục vận động hướng lên thể hiện cho xung lực của thị trường, tuy nhiên sẽ khó tránh khỏi hiện tượng rung lắc trong phiên, nhất là sau một giai đoạn tăng nóng. Đồng thời, chỉ báo CMF = 0.32 và vẫn duy trì hướng lên, cho thấy dòng tiền chủ động vẫn được thu hút vào thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung sau khi chạm biên dưới dải Bollinger band đã nhanh chóng bật trở lại và vượt lên trên đường trung bình MA20 nhờ thanh khoản mua chủ động gia tăng cuối phiên chiều. Chỉ báo RSI đảo chiều hướng lên cho thấy xu hướng chính của thị trường vẫn là zigzag đi lên.

Thanh khoản giao dịch duy trì ở mức cao trên 68 nghìn tỷ, cho thấy sự vận động sôi nổi của dòng tiền trên thị trường. Tuy nhiên, sau những tín hiệu điều chỉnh trong phiên giao dịch sáng nay, chỉ số chung thể hiện lực cầu bắt đáy vẫn luôn sẵn sàng tham gia thị trường, đặc biệt là trong phiên chiều. Vì vậy, nhà đầu tư có thể thực hiện hóa lợi nhuận với những mã cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua trong danh mục đầu tư để duy trì tỷ lệ vay ký quỹ an toàn và cân nhắc canh các nhịp rung lắc và điều chỉnh trong phiên của thị trường để tìm kiếm cơ hội giải ngân tại các cổ phiếu có tín hiệu thu hút dòng tiền như ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán”.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tăng trong sự giằng co/rung lắc về vùng giá 1.665-1.680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Hoạt động mua giá thấp xuất hiện nhưng diễn biến phân hóa cao. Bên cạnh đó, hợp đồng 41l1F8000 sẽ đáo hạn trong ngày mai. Do đó, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tăng trong sự giằng co/rung lắc về vùng giá 1.665-1.680 điểm. Hỗ trợ trong tuần là vùng 1.615 điểm và đường MA5 quanh 1.640-1.645 điểm đóng vai trò giữ nhịp tăng trong ngày”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.