Công ty Đầu tư GEX muốn bán hết hơn 33 triệu cổ phiếu GEX

Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức CLQ NNB Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX đăng ký bán hết 33.272.800 cổ phiếu GEX, tương đương 3,91% tổng cổ phiếu tập đoàn này lưu hành.



Giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 17/5 đến 15/6, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu thành công, Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Gelex không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại GEX.

Trước đó, vào tháng 12/2022, công ty này cũng đã bán thành công 80 triệu cổ phiếu GEX, tương đương 9,39% vốn theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Hiện, ông Nguyễn Văn Tuấn - thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex nắm giữ hơn 202 triệu cổ phiếu, tương ứng 23,76% tổng số cổ phiếu GEX đang lưu hành.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, GEX ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 34,3 tỷ đồng, giảm hơn 95% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 659,5 tỷ đồng).



Theo GEX có hai nguyên nhân làm lãi giảm gồm: một là, lĩnh vực thiết bị điện, vật liệu cây dựng, bất động ản gặp khó khăn trong công tcs tiêu thụ dẫn đến doanh thu, lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ; hai là, lợi nhuận từ hoạt động tài chính biến động giảm do chi phí tài chính tăng trong khi đó, doanh thu tài chính biến động giảm do ảnh hưởng của thị trường tài chính và khó khăn chung của kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và vẫn tiếp tục khó trong những tháng đầu năm 2023.

Trên thị trường, cổ phiếu GEX có 7 phiên tăng và 3 phiên tham chiếu, từ 12.800 đồng lên 14.450 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 12/5, giá cổ phiếu GEX tăng thêm 150 đồng lên 14.600 đồng.

Được biết, GEX đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo đó, trong năm nay, Gelex đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 37.457 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.272 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội, lãnh đạo Tập đoàn Gelex đã chia sẻ về định hướng phát triển của tập đoàn, như tiếp tục đầu tư theo chiều sâu ở mảng sản xuất công nghiệp và triển khai nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp và công nghiệp.

Bên cạnh đó, Gelex cho biết, doanh nghiệp chủ trương đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn toàn cầu để mở rộng thị trường, sản phẩm trong chuỗi giá trị các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Đến thời điểm 31/12/2022, dự nợ trái phiếu còn 2.829 tỷ đồng - trong đó khoản trái phiếu phát hành năm 2019 được CGIF bảo lãnh có thời hạn 10 năm. Các món trái phiếu Gelex đều được thanh toán gốc lãi đầy đủ, đúng hạn. Trong năm 2023, số dư trái phiếu đến hạn thanh toán là 879 tỷ đồng và Gelex đã có kế hoạch và sẽ thanh toán đầy đủ gốc, lãi khi đến hạn.