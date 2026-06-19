C.P. Việt Nam gắn mục tiêu xanh với chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food
Khởi Minh
19/06/2026, 09:47
Từ chương trình trồng thêm 1,5 triệu cây xanh, C.P. Việt Nam nối dài mục tiêu phát triển bền vững trên chuỗi nông nghiệp - thực phẩm.
Trong ngành nông nghiệp - thực phẩm, phát triển bền vững không còn dừng ở các chương trình trách nhiệm xã hội riêng lẻ. Áp lực từ biến đổi khí hậu, suy thoái đất, tài nguyên nước và yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng đang trở thành một phần của quản trị doanh nghiệp.
Với doanh nghiệp vận hành chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food như C.P. Việt Nam, các hoạt động môi trường được đặt trong chiến lược phát triển bền vững, gắn với sản xuất, quản lý tài nguyên và trách nhiệm với cộng đồng.
Ngày 16/6 tại Lạng Sơn, trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và C.P. Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2026 - 2030.
TỪ TRỒNG CÂY ĐẾN PHỤC HỒI HỆ SINH THÁI
Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, chương trình đặt mục tiêu trồng mới 1,5 triệu cây xanh trên cả nước, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng. Chương trình ưu tiên triển khai tại một số tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung và miền Nam, đồng thời mở rộng đến các khu vực có nhu cầu phục hồi rừng và phát triển cây xanh phân tán.
Cây giống sẽ được hỗ trợ tới các địa phương có nhu cầu, tập trung vào rừng ngập mặn, đất trống đồi núi trọc thuộc quy hoạch lâm nghiệp, vườn quốc gia và khu vực có tiềm năng phát triển cây xanh phân tán. Việc triển khai sẽ căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương để bảo đảm tỷ lệ sinh trưởng và hiệu quả môi trường lâu dài.
Theo ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, việc ký kết hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cho thấy vai trò của hợp tác công - tư trong huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ, phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững, cũng như thực hiện các mục tiêu về môi trường và tăng trưởng xanh.
Chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” được triển khai từ năm 2021, hướng tới mục tiêu đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh trong 10 năm. Giai đoạn 2021 - 2025, doanh nghiệp cho biết đã trồng hơn 1,52 triệu cây xanh trên diện tích hơn 350 ha trên cả nước.
Trong số này, 57 ha có tỷ lệ cây sống đạt trên 85% so với mật độ thiết kế trồng ban đầu, được công nhận đạt tiêu chuẩn thành rừng, nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị quản lý. Diện tích còn lại tiếp tục được chăm sóc, theo dõi và đánh giá theo từng giai đoạn đến năm 2028.
MỤC TIÊU XANH TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ
Chương trình trồng cây là một trong các hoạt động thuộc chiến lược phát triển bền vững của C.P. Việt Nam, được triển khai theo ba trụ cột: bảo vệ khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo thực phẩm bền vững. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và quản lý tài nguyên hiệu quả.
C.P. Việt Nam hiện vận hành mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, bao gồm thức ăn chăn nuôi, trang trại và thực phẩm. Với mô hình này, phát triển bền vững không tách rời vận hành sản xuất, mà liên quan trực tiếp đến quản lý năng lượng, tài nguyên, môi trường, tiêu chuẩn chất lượng và trách nhiệm với cộng đồng.
Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam, thông qua hợp tác này, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời hướng tới mục tiêu đóng góp 3 triệu cây xanh cho Việt Nam.
Trong bối cảnh yêu cầu về môi trường, phát thải và truy xuất nguồn gốc ngày càng quan trọng với chuỗi cung ứng, phát triển bền vững cũng gắn với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm.
Từ chương trình trồng cây, C.P. Việt Nam cho thấy cách doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm cụ thể hóa mục tiêu phát triển bền vững bằng những cam kết có lộ trình, nguồn lực và địa bàn triển khai rõ ràng. Việc gắn mục tiêu xanh với chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food cũng thể hiện định hướng xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm với tài nguyên, môi trường và cộng đồng.
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