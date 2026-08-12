Diễn đàn Một sức khỏe tại Vietstock 2026: Hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững

Khám phá Diễn đàn Một sức khỏe tại Vietstock 2026 và tham gia thảo luận về các giải pháp thực tiễn để phát triển ngành chăn nuôi bền vững.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (2025), ngành chăn nuôi duy trì tốc độ tăng trưởng 5–6%/năm giai đoạn 2020–2024, khẳng định vai trò là trụ cột của nông nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành đang đối mặt với nhiều thách thức như thiên tai, dịch bệnh, yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và sức ép hội nhập. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam cần đẩy mạnh an toàn sinh học, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, thay vì chỉ tập trung vào sản lượng.

Vì vậy, Cục Chăn nuôi và Thú y đặt mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Để hiện thực hóa mục tiêu, giải pháp One Health (Một sức khỏe) ngày càng trở thành một hướng tiếp cận chiến lược thiết yếu. Theo định nghĩa do Hội đồng Chuyên gia Cấp cao về Một Sức khỏe xây dựng và được FAO, UNEP, WHO, WOAH ủng hộ, tiếp cận Một Sức khỏe là cách tiếp cận nhằm cân bằng và tối ưu hóa sự phát triển bền vững của ba trụ cột: sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe hệ sinh thái môi trường.

Khác với phòng bệnh chăn nuôi thông thường, giải pháp Một Sức Khỏe là chuyển đổi từ phản ứng thụ động sang phòng ngừa chủ động, dựa trên sự phối hợp liên ngành (chăn nuôi, thú y, y tế, môi trường) từ cấp địa phương đến trung ương. Đây là cách tiếp cận nhằm chủ động phòng ngừa, dự báo, phát hiện và đối phó tốt hơn với các nguy cơ dịch bệnh.

Với Việt Nam, giải pháp Một sức khỏe có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chăn nuôi thâm canh, dịch bệnh tái phát, nguy cơ zoonotic, kháng thuốc kháng sinh và áp lực từ thị trường xuất khẩu. Hiện tại, Việt Nam đã ban hành Khung Đối tác “Một sức khỏe – Phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người” (2021 – 2025), và việc tối ưu hóa mức độ thực thi liên ngành sẽ là chìa khóa để giải quyết các điểm nghẽn và đạt được mục tiêu xây dựng ngành bền vững.

DIỄN ĐÀN MỘT SỨC KHỎE - GIẢI PHÁP CHĂN NUÔI BỀN VỮNG

Tiếp nối thành công của Hội nghị An toàn Sinh học Khu vực Châu Á tại Vietstock 2024 và Diễn đàn Kháng thuốc Kháng sinh tại Vietstock 2025, Informa Markets sẽ tiếp tục tổ chức Diễn đàn Một Sức Khỏe (One Health Forum) tại Vietstock 2026.

Hình ảnh Diễn đàn Kháng thuốc Kháng sinh tại Vietstock 2025.

Sáng kiến diễn đàn Một Sức khỏe tiếp tục khẳng định cam kết của Vietstock 2026 trong việc xây dựng và phát triển ngành chăn nuôi bền vững. Theo Bà Rose Chitanuwat, Giám đốc Chuỗi dự án (Khu vực ASEAN) Informa Markets, “Diễn đàn được thiết kế để không chỉ thảo luận mà còn cung cấp các giải pháp thực tiễn mà các nhà sản xuất có thể áp dụng ngay lập tức. Bằng cách tập hợp các chuyên gia về dinh dưỡng, sức khỏe và quản lý trang trại, chúng tôi hướng đến việc hỗ trợ xây dựng các hệ thống sản xuất bền vững và kiên cường hơn trong khuôn khổ Sức khỏe Toàn diện”. Chính vì vậy, diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm thảo luận về cách tiếp cận chăn nuôi bền vững.

Diễn đàn nhấn mạnh những chiến lược thực tiễn, khả thi liên quan đến những trụ cột quyết định hiệu suất chăn nuôi, bao gồm dinh dưỡng, nước, sức khỏe đường ruột, quản lý trang trại, an toàn sinh học và vệ sinh. Diễn đàn Một sức khỏe sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống sản xuất có trách nhiệm, giảm thiểu sự phụ thuộc vào kháng sinh trong khi vẫn duy trì năng suất và lợi nhuận. Đó chính là những yếu tố quan trọng để ngành Chăn nuôi và Thú y Việt Nam phát triển được theo hướng liên ngành và bền vững.

Diễn đàn Một sức khỏe sẽ được tổ chức vào ngày 22/10/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với chủ đề “Giải pháp Một sức khỏe cho Sản xuất Chăn nuôi bền vững.” Với xu thế phát triển và hội nhập của thị trường nội địa, cũng như thách thức từ những áp lực quốc tế, diễn đàn sẽ là điểm kết nối nhấn mạnh sự bền vững toàn diện cho tất cả các khía cạnh trong sản xuất và chăn nuôi. Thông qua chuỗi bài thuyết trình và thảo luận chuyên môn, diễn đàn hi vọng gặp được các doanh nghiệp muốn tích hợp giải pháp Một Sức khỏe vào chiến lược sản xuất của mình tại sự kiện Vietstock 2026.

Hình ảnh đông đảo khách tham dự Diễn đàn Kháng thuốc Kháng sinh tại Vietstock 2025.

VIETSTOCK 2026: TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LỚN NHẤT NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM

Vietstock 2026, điểm hẹn chiến lược của ngành Chăn nuôi và Thú y, sẽ diễn ra từ ngày 21 – 23/10/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến quy tụ hơn 300 thương hiệu cùng 13.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ 40 quốc gia, Vietstock 2026 mang đến một nền tảng giao thương toàn diện, nơi doanh nghiệp có thể giới thiệu công nghệ, sản phẩm và giải pháp tiên tiến, đồng thời kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất, chủ trang trại, hợp tác xã, nhà phân phối, chuyên gia kỹ thuật và các đơn vị ra quyết định trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành chăn nuôi.

Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia Diễn đàn “Một Sức khỏe - Giải pháp Chăn nuôi Bền vững” trong chuỗi các hoạt động tại triển lãm Vietstock 2026. Đây sẽ là cánh cửa để cập nhật xu hướng mới, khám phá công nghệ tiên tiến, kết nối, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.

* Thông tin chi tiết:

Đặt gian hàng: Ms. Sophie Nguyen – Sophie.nguyen@informa.com

Hỗ trợ tham quan: Ms. Phuong – Phuong.c@informa.com

Hỗ trợ truyền thông và marketing: Ms. Anita Pham – Anita.pham@informa.com