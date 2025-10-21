VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2025

Kết phiên 21/10, VN-Index tăng 27 điểm, tương đương 1,65% lên mốc 1.663,43 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 1,63 điểm, tương đương 0,62% lên 264,65 điểm.

Thị trường sẽ sớm thiết lập lại trạng thái cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chúng tôi cho rằng việc thị trường đang chiết khấu nhanh các yếu tố tiêu cực và giảm về các vùng hỗ trợ mạnh ngắn hạn có thể giúp thị trường sớm thiết lập lại trạng thái cân bằng và mở ra cơ hội hồi phục kỹ thuật trong các phiên tiếp theo.

Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro đối với các vị thế ngắn hạn vi phạm ngưỡng trailing stop. Các vị thế ngắn hạn mới mua cần có thiết lập các mức stoploss khi cổ phiếu về tài khoản. Giảm tỷ trọng tổng danh mục về mức an toàn khi thị trường xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật.

Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn và khẩu vị chấp nhận rủi ro cao có thể cân nhắc mở vị thế mua trading nếu thị trường giảm mạnh đầu phiên”.

Đà bán tháo đã chững lại, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần quan sát thị trường cẩn trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index hồi phục sau phiên bán tháo, tăng 27 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.663,43 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bảo hiểm, Bán lẻ,... Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này quay lại mua ròng hơn 2.3 nghìn tỷ trên sàn HSX, đồng thời mua ròng trên sàn HNX và bán ròng nhẹ trên sàn UPCOM. Đà bán tháo đã chững lại trong ngày hôm nay, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần quan sát thị trường cẩn trọng trong những phiên tới để xem tâm lý thị trường sau phiên bán tháo đã ổn định lại chưa”.

VN-Index đang phục hồi ở quanh vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Chỉ số VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá 1.780 điểm - 1.800 điểm và chịu áp lực bán khá đột biến, kết thúc giai đoạn tăng mạnh kéo dài từ tháng 04/2025 đến nay. Diễn biến thị trường kém tích cực hơn với vùng giá 1.700 điểm trở thành kháng cự của VN-Index. VN-Index đang phục hồi ở quanh vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm và sẽ nổi lực kiểm tra lại vùng giá 1.700 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 08,09/2025, cũng như giá trung bình 20 phiên hiện nay.

Thị trường đã cập nhật thông tin dư nợ margin ngành chứng khoán hơn 384 ngàn tỷ đồng cuối quý 3, chiếm tỉ lệ khoảng 4,3% vốn hóa toàn thị trường. Đây là mức cao kỷ lục mới và một phần nguyên nhân dẫn đến áp lực bán mạnh trong cuối phiên trước, như chúng tôi đã đề cập. Tỉ lệ dư nợ trên vốn hóa cũng ở mức cao nếu so sánh tương quan với các thị trường chứng khoán thế giới, phản ánh tính chất đầu cơ, đòn bẩy cao của nhà đầu tư cá nhân. Điểm tích cực là nếu đầu tư vào các cổ phiếu đầu ngành, VN30 thì có thể phòng ngừa rủi ro tốt hơn trước những biến động mạnh tương tự vì áp lực margin, khi các nhà đầu tư lớn đã phòng ngừa rủi ro trên thị trường phái sinh. Trong thời gian đến khi chỉ số phái sinh VN100 đã hoạt động ổn định, có thanh khoản, thì các cổ phiếu trong VN100 sẽ được phòng ngừa rủi ro tốt, là những lựa chọn, phân bổ ưu tiên hơn đối với nhà đầu tư.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu là 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 27 điểm (+1.7%), đóng cửa ở mức 1,663.4 điểm. Chỉ số tăng điểm trở lại trong phiên hôm nay với sự thúc đẩy đến từ một số cổ phiếu có vốn hóa lớn như VIC, VHM, FPT, ...

Thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay cao hơn bình quân 10 phiên gần nhất cho thấy lực cầu tham gia thị trường sau phiên giảm điểm mạnh ngày hôm qua. Với diễn biến thị trường hôm nay, TVS Research cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu là 1.700 điểm. Đây cũng là biên trên của vùng dao động 1.600 - 1.700 của VN-Index trong tháng 9. Trong các phiên tiếp theo, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng và có thể cân nhắc bán một phần tài khoản khi VN-Index hồi phục về quanh mức 1.700”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên kế tiếp. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index đóng cửa trên đường trung bình 50 phiên (tức là mức 1.672 điểm) thì nhịp hồi phục kỹ thuật được kỳ vọng sẽ tiếp diễn trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ và vẫn trong vùng bi quan cho thấy nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi hạ đòn bẩy về mức an toàn và chưa mua lại ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, nếu nhà đầu tư đã có tỷ lệ đòn bẩy an toàn thì có thể nắm giữ danh mục hiện tại”.

Chỉ số chung sẽ tiếp tục vận động với hỗ trợ 1.620 và kháng cự 1.670

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên hồi phục 27 điểm, tương đương 1.65% với 213 cổ phiếu tăng và 133 mã giảm điểm.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI hồi phục trở lại, ra khỏi vùng quá bán cùng với chỉ báo ADX đang có xu hướng tạo điểm giao cắt trong phiên tới, gia tăng xác suất hồi phục của chỉ số chung.

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index tạo cây nến xanh với biên độ lớn 27 điểm cùng khối lượng giao dịch cao gần bằng so với phiên giảm kỷ lục hôm qua, phần nào cho thấy lực cung có phần chững lại và xuất hiện lực cầu hấp thụ vùng giá dưới. Chỉ số chung sẽ tiếp tục vận động với hỗ trợ 1.620 và kháng cự 1.670.

Sau phiên giảm mạnh kỷ lục gần 95 điểm của VNIndex và hơn 100 điểm của VN30, thị trường chung có phiên giao dịch nỗ lực cân bằng đầu tiên, với động lực chính từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, vẫn có các mã giảm điểm sâu và giảm sàn, cho thấy sự phân hóa tăng cao và dễ kéo lực cung quay trở lại. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục thận trọng quan sát thị trường, duy trì tỷ lệ ký quỹ an toàn và chờ đợi điểm cân bằng của VN-Index để tìm kiếm cơ hội giải ngân trở lại đối với các cổ phiếu có kỳ vọng ghi nhận kết quả kinh doanh tốt cuối năm”.

Khả năng hồi phục ở chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục bị cản trở quanh vùng kháng cự 1.670-1.695 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Vùng giá thấp 1.620 điểm sẽ là hỗ trợ trong phiên 22/10. Với áp lực bán diện rộng kèm biên độ giảm cao ở phiên 20/10, chúng tôi duy trì khả năng hoạt động hồi phục ở chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục bị cản trở quanh vùng kháng cự 1.670-1.695 điểm và không loại trừ trường hợp kiểm định lại vùng 1.620 điểm trong ngày”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.