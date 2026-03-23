Cuộc chiến ở Vùng Vịnh khiến lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ tăng mạnh
Điệp Vũ
23/03/2026, 15:21
Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đang đẩy chi phí của việc mua nhà ở Mỹ tăng lên - theo trang CNN Business...
Tuần vừa rồi, lãi suất khoản vay mua nhà trả góp kỳ hạn 30 năm với lãi suất cố định ở Mỹ đã tăng lên mức 6,22%, từ 6,11% trong tuần trước đó. Đây là mức lãi suất cao nhất của khoản vay này kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, phản ánh nỗi lo lạm phát lan rộng trong nền kinh tế.
Cách đây chưa đầy 1 tháng, lãi suất của khoản vay trên giảm xuống dưới 6% lần đầu tiên trong hơn 3 năm - một ngưỡng tâm lý quan trọng mà nhiều chuyên gia tin là có thể kích thích mạnh mẽ nhu cầu mua và bán nhà trước giai đoạn cao điểm giao dịch trên thị trường nhà đất ở Mỹ vào mùa xuân hàng năm.
Nhưng sau đó, cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2 đã đẩy giá năng lượng tăng chóng mặt. Lãi suất các khoản vay mua nhà trả góp ở Mỹ bị chi phối bởi diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, mà lợi suất này lại phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong tương lai.
Tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Lợi suất này hiện dao động gần mức 4,42%, so với mức 3,96% trước chiến tranh.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng như vậy phản ánh nhiều nhà đầu tư đang lo ngại rằng giá dầu tăng cao hơn có thể châm ngòi cho lạm phát lan rộng.
Lãi suất vay mua nhà trả góp tăng đã bắt đầu gây áp lực lên nhu cầu mua nhà của người Mỹ trong mùa xuân - khoảng thời gian thường sôi động của hoạt động mua bán nhà đất ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo một báo cáo từ Hiệp hội Các nhà cho vay thế chấp nhà (MBA), số hồ sơ xin cấp khoản vay thế chấp nhà trong tuần trước đã giảm 10%.
Tuy nhiên, “việc áp lực tăng lãi suất liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông có gây suy giảm nhu cầu mua nhà trong mùa xuân hay không còn là điều chưa thể kết luận”, CEO Bob Broeksmit của MBA nhận định.
Trước cuộc chiến, các nhà đầu tư đã đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay, dẫn tới lãi suất vay mua nhà trả góp thấp hơn. Tuy nhiên, khả năng lạm phát tăng cao hơn khiến Fed khó thực thi việc giảm lãi suất như kỳ vọng.
Sau cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần vừa rồi, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương này “lo ngại nhiều” về nhiệm vụ đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%.
“Đã 5 năm lạm phát cao hơn mục tiêu, và chúng ta có cú sốc thuế quan, đại dịch, rồi đến cú sốc năng lượng này. Chúng ta đều lo ngại rằng điều này có thể sẽ gây ra những vấn đề trong kỳ vọng lạm phát”, ông Powell nói.
Lạm phát ở Mỹ - tính theo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - đã giảm nhiều từ mức đỉnh 7% vào tháng 6/2022, nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed. Dữ liệu gần đây nhất cho thấy PCE tháng 1 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh
Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái “đỏ” trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...
