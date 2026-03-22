Chủ Nhật, 22/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

An Huy

22/03/2026, 07:00

Trong tuần này, giá dầu thô tiếp tục leo thang mạnh do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang, đặt ra rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Vai trò hầm trú ẩn của vàng không thể phát huy do kỳ vọng lãi suất dịch chuyển theo hướng cao hơn lâu hơn.

Kinh tế Trung Quốc có những dấu hiệu khởi sắc trước khi chiến tranh nổ ra ở Vùng Vịnh, trong khi giới chuyên gia cho rằng giá dầu cao có thể đẩy kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Dưới đây là một số sự kiện và vấn đề kinh tế thế giới đáng quan tâm trong tuần từ ngày 15-21/3/2026 do VnEconomy điểm lại:

GIÁ VÀNG CÓ TUẦN GIẢM MẠNH NHẤT 15 NĂM

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đã để mất mốc tâm lý quan trọng 4.500 USD/oz trong phiên ngày thứ Sáu, giảm hơn 10% so với mức chốt của tuần trước. Với mức giảm nay, đây là tuần giảm mạnh nhất của giá vàng kể từ năm 2011.

Nguyên nhân chính khiến vàng giảm giá trong tuần này là kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên hoặc thậm chí tăng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát.

LO NGẠI VỀ ÁP LỰC LẠM PHÁT TĂNG

Tuần này, bốn ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều có cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ. Cả bốn ngân hàng trung ương này đều giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu lo ngại về áp lực lạm phát tăng do giá dầu leo thang.

Sau cuộc họp Fed, dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group cho thấy thị trường lãi suất tương lai đang bắt đầu phản ánh khả năng Fed có thể tăng lãi suất, thay vì giảm lãi suất, trong năm nay.

Thị trường cũng dự báo ECB và BOE sẽ tăng lãi suất trong năm nay. BOJ cũng có khuynh hướng thắt chặt dù tốc độ tăng lãi suất có thể chậm.

GIÁ DẦU THÔ TIẾP TỤC TĂNG MẠNH TRONG BỐI CẢNH CHIẾN SỰ CĂNG THẲNG Ở VÙNG VỊNH

Trong tuần, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London có lúc vượt qua mốc 119 USD/thùng do Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công vào hạ tầng dầu khí của các nước Vùng Vịnh. Giá khí đốt tại thị trường châu Âu cũng tăng chóng mặt.

Kết thúc tuần, giá dầu Brent đạt hơn 112 USD/thùng.

IRAN ĐẨY MẠNH TẤN CÔNG HẠ TẦNG DẦU KHÍ TRONG KHU VỰC

Nhằm gây áp lực lên Mỹ thông qua đẩy giá dầu thô tăng cao, Iran tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí của các nước Vùng Vịnh trong tuần này.

Hàng loạt mỏ dầu lớn, nhà máy sản xuất LNG, nhà máy lọc dầu và mỏ khí đốt của các nước như Saudi Arabia, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã trở thành mục tiêu của các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran. Ngoài ra, Israel cũng tấn công vào một mỏ khí đốt khổng lồ của Iran.

DẦU THÔ TRỞ THÀNH MỤC TIÊU ĐẦU CƠ MỚI CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đầu cơ vàng dường như đã suy giảm sức hút khi giá vàng giảm mạnh dù chiến tranh đang diễn ra. Thay vào đó, dầu thô đang trở thành đối tượng mới của hoạt động đầu cơ nhằm kiếm lời từ đà tăng mạnh của giá “vàng đen”.

KINH TẾ TRUNG QUỐC CÓ NHIỀU TÍN HIỆU KHỞI SẮC

Các số liệu thống kê công bố gần đây cho thấy kinh tế Trung Quốc có một sự khởi đầu vững vàng cho năm 2026. Trong đó, sản lượng công nghiệp của nước này tăng 6,3% trong giai đoạn tháng 1-2 so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 9/2026. Doanh thu bán lẻ tăng 2,8% trong hai tháng đầu năm, cao gấp hơn ba lần mức tăng của tháng 12. Đầu tư tài sản cố định bất ngờ tăng 1,8% sau khi có năm giảm đầu tiên trong lịch sử vào năm 2025.

Sự cải thiện trên toàn nền kinh tế có thể sẽ khiến Bắc Kinh trì hoãn việc triển khai các biện pháp kích thích trong lúc các nhà hoạch định chính sách đánh giá tình hình thay đổi nhanh chóng ở Trung Đông.

GIỚI CHUYÊN GIA BI QUAN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ DẦU CAO ĐẾN KINH TẾ MỸ

Dù Mỹ là nước xuất khẩu ròng năng lượng, việc giá dầu thô và khí đốt leo thang do chiến tranh Mỹ - Iran được dự báo sẽ có tác động tiêu cực không nhỏ đến nền kinh tế Mỹ. Kết quả một cuộc khảo sát chuyên gia cho rằng giá dầu cao sẽ khiến kinh tế Mỹ giảm tốc và lạm phát tăng cao hơn. Một báo cáo của công ty phân tích Moody’s Analytics thậm chí cho rằng kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái.

MỸ TIẾP TỤC CÓ ĐỘNG THÁI ĐỂ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG DẦU

Sau khi phối hợp với các nước thành viên khác của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đi đến quyết định xả dự trữ dầu lửa chiến lược trong tuần trước, Mỹ trong tuần này tiếp tục có các động thái để hạn chế sự tăng giá của dầu thô. Trong đó, Mỹ đã tạm dừng một đạo luật về hàng hải để thúc đẩy hoạt động vận chuyển hàng hóa, bao gồm dầu thô và khí đốt, giữa các hải cảng của Mỹ; kêu gọi các nước thành lập một liên minh để hộ tống tàu bè đi qua eo biển Hormuz; tạm miễn trừng phạt trong 30 ngày đối với các lô dầu trên biển của Iran; và cân nhắc xả thêm dầu từ dự trữ chiến lược.

MỸ PHÁT TÍN HIỆU CÓ THỂ HOÃN CUỘC GẶP THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRUNG

Cuối tuần trước, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp tại Paris để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3. Nhưng ông Trump đồng thời cũng phát đi tín hiệu rằng chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng này của ông có thể bị hoãn lại.

Phát biểu hôm 16/2, ông Trump nói Mỹ đã đề nghị Trung Quốc hoãn cuộc gặp thượng đỉnh trên “trong khoảng 1 tháng”. Tuy nhiên, sau đó cùng ngày khi được liệu chuyến thăm Bắc Kinh của ông có diễn ra như kế hoạch không, ông đáp: “Tôi chưa biết, chúng tôi vẫn đang làm việc về vấn đề này”.

Từ khóa:

dấu ấn kinh tế thế giới kinh tế thế giới thế giới

Nhìn lại diễn biến giá dầu qua mỗi sự kiện địa chính trị trong 25 năm qua

Iran phát hành tờ tiền 10 triệu rial giữa làn sóng rút tiền mặt vì chiến sự

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

IEA khuyến nghị các biện pháp hạn chế tiêu thụ năng lượng

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thế giới

Thế giới

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy