Cuộc đua ứng dụng AI: Thiện Nhà Tôm chuyển mình trong kỷ nguyên số
Khánh Huyền
15/09/2025, 19:45
Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt của thời đại số, những khái niệm như “trí tuệ nhân tạo (AI)”, “chuyển đổi số” hay “tối ưu chi phí nhân sự” đã trở nên quen thuộc.
Từ các tập đoàn đa ngành đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, tất cả đều phải nhanh chóng thích nghi để duy trì lợi thế cạnh tranh. Trong lĩnh vực thủy sản, Thiện Nhà Tôm nổi bật như một đơn vị tiên phong trong hành trình này.
KHI AI THAY ĐỔI CUỘC CHƠI
Nhờ ứng dụng AI, Thiện Nhà Tôm đã tạo ra bước ngoặt trong việc sản xuất video quảng bá. Chỉ với vài câu lệnh, công nghệ AI có thể xử lý toàn bộ quy trình, từ tạo “diễn viên ảo” với diễn xuất linh hoạt, đến điều chỉnh ánh sáng, bối cảnh và hậu kỳ. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí mà còn tăng năng suất so với phương pháp truyền thống, vốn đòi hỏi đội ngũ nhân sự lớn gồm đạo diễn, quay phim, diễn viên và chuyên viên hậu kỳ.
Ông Tạ Minh Thiện - CEO Thiện Nhà Tôm - chia sẻ: “Trước đây, việc sản xuất một video quảng bá tốn rất nhiều chi phí và thời gian, trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp. Với AI, chỉ cần vài phút thao tác, chúng tôi đã có thể tạo ra video chất lượng cao với dàn diễn viên ảo, không cần lo lắng về nhân sự hay thiết bị. Quan trọng hơn, công nghệ này giúp tiết kiệm thời gian, cho phép chúng tôi tập trung vào các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.”
Việc ứng dụng AI không chỉ dừng lại ở khâu truyền thông mà còn mở ra cơ hội số hóa toàn diện các quy trình quản lý – từ vận hành, bảo quản lạnh đến phân phối. Đây là bước đi chiến lược giúp Thiện Nhà Tôm thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới, đồng thời đảm bảo tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
CẮT GIẢM CHI PHÍ - TĂNG SỨC CẠNH TRANH
Trong thị trường biến động, chi phí marketing và nhân sự luôn là bài toán nan giải. Nhờ AI, Thiện Nhà Tôm đã cắt giảm đáng kể chi phí sản xuất video, đồng thời tạo ra nhiều định dạng nội dung đa dạng trong thời gian ngắn.
Hơn nữa, doanh nghiệp đang thử nghiệm ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng tự động, phân tích dữ liệu tiêu dùng và dự báo nhu cầu. Những cải tiến này giúp tối ưu hóa nguồn lực, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Cuộc đua ứng dụng AI và chuyển đổi số đang định hình lại bức tranh kinh doanh toàn cầu. Những doanh nghiệp sớm bắt nhịp sẽ giành được lợi thế vượt trội trong việc giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng.
Là một doanh nghiệp thủy sản tiên phong, Thiện Nhà Tôm đã chứng minh sự nhạy bén trong việc thích ứng. Bằng cách tích hợp AI vào hoạt động, thương hiệu này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành thủy sản Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Nếu trước đây AI từng là khái niệm xa vời, thì nay nó đã trở thành công cụ không thể thiếu để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Với những bước đi chiến lược, Thiện Nhà Tôm đang khẳng định rằng tương lai của ngành thủy sản không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà còn ở cách doanh nghiệp tận dụng công nghệ để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.
