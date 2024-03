Cựu giám đốc CDC Hà Nội vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại hơn 9,1 tỷ đồng

Đối với Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp và một số các nhân của Công ty Việt Á, hành vi của các cá nhân này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố bị can cùng loại hành vi trong vụ án khác nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội không đề cập xử lý trong vụ án này.