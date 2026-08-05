Cựu sinh viên Global Pathways nhìn lại “bước đệm” trước hành trình hội nhập quốc tế

Global Pathways là chương trình du học chuyển tiếp bậc cử nhân do Viện Đào tạo Quốc tế ISB (Đại học Kinh tế TP.HCM - UEH) triển khai. Sinh viên học giai đoạn đầu tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang các trường đại học đối tác ở nước ngoài theo lộ trình đào tạo quốc tế.
Đối với Nguyễn Minh Tú, cựu sinh viên Global Pathways chuyển tiếp sang Monash University và hiện là Junior Financial Analyst tại Savills Vietnam, giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở việc giúp người học thay đổi phương pháp tiếp cận tri thức.
Thay vì chỉ tập trung tiếp thu kiến thức lý thuyết, sinh viên được làm quen với phương pháp học chú trọng thực hành thông qua phân tích tình huống, thảo luận nhóm và trình bày quan điểm bằng tiếng Anh. Theo Minh Tú, đây là quá trình giúp người học từng bước thích nghi với môi trường học thuật và làm việc quốc tế, nơi khả năng tư duy logic, giao tiếp rõ ràng và trình bày ý tưởng đóng vai trò quan trọng.
Những trải nghiệm này cũng tạo nền tảng để sinh viên tự tin hơn khi bước vào các doanh nghiệp lớn hoặc công ty đa quốc gia, nơi năng lực tự học, giải quyết vấn đề và thích ứng với môi trường đa văn hóa luôn được đánh giá cao.
Ở góc nhìn tương tự, Đinh Thảo Nguyên, cựu sinh viên chuyển tiếp sang Macquarie University và hiện là Business Development Intern tại TRG International, cho rằng chương trình mang lại nhiều kỹ năng có tính ứng dụng cao như khả năng làm việc (employability skills), năng lực thích nghi và sự linh hoạt trước những thay đổi.
Theo Thảo Nguyên, các hoạt động học tập và ngoại khóa trong chương trình tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó hiểu rõ hơn về năng lực bản thân trước khi lựa chọn định hướng nghề nghiệp.
Trong khi đó, Võ Khánh Linh, cựu sinh viên Macquarie University, hiện là Marketing Executive tại EzyRemit Worldwide, đánh giá Global Pathways là giai đoạn chuẩn bị toàn diện cả về kiến thức, trải nghiệm và các mối quan hệ cần thiết để học tập, làm việc tại nước ngoài.
Theo Khánh Linh, những yếu tố này không chỉ hỗ trợ quá trình học tập mà còn giúp sinh viên chủ động thích nghi với môi trường sống và làm việc mới khi du học.
Nhiều cựu sinh viên cũng cho rằng Global Pathways là khoảng thời gian để làm quen với tiếng Anh học thuật, phương pháp học theo chuẩn quốc tế, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần tự học trước khi bước vào các trường đại học đối tác.
Bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm là giá trị được nhiều cựu sinh viên nhắc đến khi nhìn lại hành trình tại Global Pathways.
Nguyễn Minh Tú cho biết chương trình giúp cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và sự tự tin. Quá trình học tập cùng các bạn có nền tảng khác nhau giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng lắng nghe, phối hợp và thích nghi trong môi trường đa dạng.
Theo Minh Tú, đây là những năng lực thiết yếu khi làm việc tại các doanh nghiệp lớn, nơi nhân sự không chỉ cần chuyên môn mà còn phải có khả năng cộng tác hiệu quả và xử lý công việc trong bối cảnh luôn thay đổi.
Đồng thời, chương trình cũng góp phần hình thành tư duy chủ động cho người học. Thay vì chờ hướng dẫn, sinh viên được khuyến khích tự tìm kiếm thông tin, đặt câu hỏi và chủ động giải quyết vấn đề. Đây được xem là nền tảng quan trọng để phát triển trong môi trường học tập và làm việc quốc tế.
Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Thanh Tú, cựu sinh viên Global Pathways chuyển tiếp sang Macquarie University và hiện là Marketing Intern tại Finder AU, nhấn mạnh giá trị của mạng lưới kết nối được xây dựng trong suốt quá trình học.
Theo Thanh Tú, điều quý giá nhất không chỉ là những người bạn đồng hành trong giai đoạn đầu của hành trình du học, mà còn là sự hỗ trợ từ các anh chị khóa trước. Những chia sẻ về kinh nghiệm học tập, góp ý chỉnh sửa CV và kỹ năng ứng tuyển đã giúp bạn tự tin hơn khi tìm kiếm cơ hội thực tập.
Đối với sinh viên quốc tế, những kết nối này có thể trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng trong quá trình hòa nhập cũng như tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp đầu tiên tại nước ngoài.
Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Global Pathways tiếp tục mở rộng các lộ trình chuyển tiếp sang Australia, New Zealand và Canada.
Theo thông tin từ chương trình, sinh viên có thể lựa chọn học tập thông qua mạng lưới 17 trường đại học đối tác, hơn 20 chương trình bằng cấp, 125 ngành học cùng 10 lộ trình chuyển tiếp phù hợp với nhiều định hướng nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, chương trình cũng triển khai chính sách học bổng ở cả hai giai đoạn đào tạo, với mức hỗ trợ lên đến 75% học phí, góp phần giúp sinh viên tối ưu chi phí du học theo từng lộ trình lựa chọn.
Tìm hiểu thêm về chương trình tại đây:
Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. HCM
Hotline: (028) 3622 1818
Email: admissions@globalpathways.edu.vn
Website: https://globalpathways.edu.vn/
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