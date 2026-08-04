Huế kêu gọi đầu tư 18.650 tỷ đồng cho 6 dự án giao thông PPP

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 mới đây, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về danh mục các dự án hạ tầng giao thông thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Theo nghị quyết, thành phố Huế sẽ kêu gọi đầu tư đối với 6 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 18.646 tỷ đồng.
Danh mục gồm tuyến đường từ khu B - An Vân Dương đến xã Phú Vang có tổng vốn khoảng 1.800 tỷ đồng; tuyến đường La Sơn - Vinh Hà - Giang Hải, bao gồm cầu Hà Trung, gần 2.996 tỷ đồng; tuyến đường nối từ đường Hồ Quý Ly đến đường tỉnh 2, bao gồm cầu Phú Hậu - Tiên Nộn, khoảng 1.500 tỷ đồng; tuyến đường kết nối Quảng Điền - Kim Trà khoảng 550 tỷ đồng; dự án đê chắn sóng phía Tây cảng Chân Mây giai đoạn 1 khoảng 1.800 tỷ đồng và tuyến đường kết nối Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với cao tốc Cam Lộ - Túy Loan có quy mô lớn nhất, dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng.
Theo UBND thành phố Huế, việc xây dựng danh mục các dự án PPP nhằm chủ động chuẩn bị quỹ dự án có tính khả thi để kêu gọi nhà đầu tư, từng bước huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tầng.
Các dự án đều thuộc nhóm hạ tầng giao thông ưu tiên, có vai trò quan trọng trong tăng cường kết nối liên vùng, kết nối đô thị, nâng cao năng lực logistics, thúc đẩy phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ và mở rộng không gian phát triển của thành phố.
Đáng chú ý, do đặc thù các công trình chủ yếu phục vụ lợi ích công cộng và có nhiều tuyến đường thay thế, thành phố đánh giá việc thu phí hoàn vốn theo hình thức BOT sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, phương án ưu tiên là triển khai theo hợp đồng BT, với cơ chế thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Theo tính toán sơ bộ, quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán cho các dự án dao động từ khoảng 10 ha đến trên 230 ha, tùy theo quy mô từng công trình. Trong đó, dự án tuyến đường kết nối Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với cao tốc Cam Lộ - Túy Loan dự kiến cần khoảng 220 - 230 ha quỹ đất đối ứng.
Theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế Trần Gia Công, trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn chế, việc thông qua danh mục các dự án hạ tầng giao thông đầu tư theo phương thức PPP là định hướng phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.
Việc chuẩn bị sẵn danh mục các dự án không chỉ tạo cơ sở pháp lý để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia, mà còn góp phần huy động hiệu quả nguồn vốn xã hội, tối ưu hóa quy hoạch hạ tầng và hình thành các động lực tăng trưởng mới.
Khi được triển khai, các dự án sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược của Huế, tăng cường kết nối giữa khu đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với hệ thống cao tốc quốc gia, cảng biển và các địa phương lân cận. Đây được kỳ vọng sẽ tạo dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm tới.
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