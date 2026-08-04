Thứ Ba, 04/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hai doanh nghiệp đầu ngành hàng không và du lịch hợp tác thu hút khách quốc tế

D Dũng Huỳnh

Vietnam Airlines và Saigontourist Group ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030, tập trung phát triển các sản phẩm kết hợp hàng không - du lịch, mở rộng xúc tiến thị trường và thu hút khách quốc tế...

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa và Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa trao biên bản ký kết hợp tác. Ảnh: Vietnam Airlines.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa và Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa trao biên bản ký kết hợp tác. Ảnh: Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines và Saigontourist Group vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp chủ lực của ngành hàng không và du lịch.

Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng tăng trưởng xanh, phấn đấu đến năm 2030 đón 35 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và nâng tỷ trọng đóng góp trực tiếp của du lịch lên 13-14% GDP.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút khách quốc tế ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực, hai doanh nghiệp cho rằng việc tăng cường liên kết giữa hàng không và du lịch sẽ góp phần mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

Theo thỏa thuận hợp tác, Vietnam Airlines và Saigontourist Group sẽ phối hợp triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu và xúc tiến du lịch trong nước, quốc tế; xây dựng các gói sản phẩm kết hợp giữa vận chuyển hàng không và dịch vụ du lịch; phát triển các sản phẩm đặc trưng và chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Hai bên cũng sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước hình thành hệ sinh thái hàng không - du lịch có sức cạnh tranh cao hơn.

Nội dung hợp tác được xây dựng trên nền tảng kết quả phối hợp giữa hai doanh nghiệp trong giai đoạn 2020-2025. Trong thời gian này, Vietnam Airlines và Saigontourist Group đã cùng quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tại nhiều thị trường trọng điểm, xúc tiến mở các đường bay quốc tế mới, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn và phát triển các gói sản phẩm kết hợp giữa hàng không và du lịch.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, cho biết việc tiếp tục mở rộng hợp tác không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hai doanh nghiệp mà còn hướng tới hình thành chuỗi giá trị du lịch đồng bộ, gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam và thu hút thêm khách quốc tế.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, trong thời gian tới hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng đường bay, phát triển các sản phẩm kết nối hàng không với du lịch và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại các thị trường quốc tế trọng điểm, qua đó góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam và hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đầu tư VnEconomy doanh nghiệp VnEconomy du lịch VnEconomy hàng không VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Đề xuất cấm kinh doanh

Đề xuất cấm kinh doanh "bóng cười", cắt giảm còn 141 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 3/8, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư...

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng cho Cần Thơ

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng cho Cần Thơ

Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm, thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2026...

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2026”

VnEconomy Để quyết sách tạo ra tăng trưởng: Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển trong giai đoạn mới

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

196 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy