Hai doanh nghiệp đầu ngành hàng không và du lịch hợp tác thu hút khách quốc tế

Vietnam Airlines và Saigontourist Group ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030, tập trung phát triển các sản phẩm kết hợp hàng không - du lịch, mở rộng xúc tiến thị trường và thu hút khách quốc tế...

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa và Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa trao biên bản ký kết hợp tác. Ảnh: Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines và Saigontourist Group vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp chủ lực của ngành hàng không và du lịch.

Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng tăng trưởng xanh, phấn đấu đến năm 2030 đón 35 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và nâng tỷ trọng đóng góp trực tiếp của du lịch lên 13-14% GDP.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút khách quốc tế ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực, hai doanh nghiệp cho rằng việc tăng cường liên kết giữa hàng không và du lịch sẽ góp phần mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

Theo thỏa thuận hợp tác, Vietnam Airlines và Saigontourist Group sẽ phối hợp triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu và xúc tiến du lịch trong nước, quốc tế; xây dựng các gói sản phẩm kết hợp giữa vận chuyển hàng không và dịch vụ du lịch; phát triển các sản phẩm đặc trưng và chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Hai bên cũng sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước hình thành hệ sinh thái hàng không - du lịch có sức cạnh tranh cao hơn.

Nội dung hợp tác được xây dựng trên nền tảng kết quả phối hợp giữa hai doanh nghiệp trong giai đoạn 2020-2025. Trong thời gian này, Vietnam Airlines và Saigontourist Group đã cùng quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tại nhiều thị trường trọng điểm, xúc tiến mở các đường bay quốc tế mới, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn và phát triển các gói sản phẩm kết hợp giữa hàng không và du lịch.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, cho biết việc tiếp tục mở rộng hợp tác không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hai doanh nghiệp mà còn hướng tới hình thành chuỗi giá trị du lịch đồng bộ, gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam và thu hút thêm khách quốc tế.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, trong thời gian tới hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng đường bay, phát triển các sản phẩm kết nối hàng không với du lịch và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại các thị trường quốc tế trọng điểm, qua đó góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam và hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng bền vững.