Khối ngoại ồ ạt mua ròng thêm gần 900 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài mua hôm nay ròng 873,4 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 932,2 tỷ đồng.

Áp lực bán có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với động thái quay trở lại mua ròng của khối ngoại đã mang lại tâm lý tích cực cho thị trường. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch tăng mạnh nhất trong ngày 14,39 điểm tiến về vùng giá 1.777,23 với sắc xanh lan tỏa đồng đều hơn.

Cổ phiếu đảo chiều hàng loạt, có tới 175 mã tăng trên 140 mã giảm điểm. Nhóm Vingroup quay trở lại vai trò dẫn dắt nhờ VIC và VHM tăng lần lượt 2,35% và 3,31%. Ngoài ra có thêm VRE tăng 4,76% và VPL tăng nhẹ nhàng 0,25%. Chỉ tính riêng các cổ phiếu này đã đóng góp 13/14 điểm của thị trường chung.

Tâm lý tích cực của nhóm trụ hiệu ứng lan tỏa sang cổ phiếu vừa và nhỏ hơn, KSF, NVL, PDR, SIP, TCH cũng thu hút dòng tiền chú ý. Trong khi đó, các nhóm ngành còn lại ghi nhận sự phân hóa sâu sắc hơn. Ở cổ phiếu ngân hàng, nhóm vốn hóa lớn và nhỏ hôm nay yếu đi rõ rệt như VCB, BID, TCB, SHB, SSB, ACB, ABB trong khi nhóm vừa như STB lại tăng khá mạnh, LPB, MBB, HDB, TPB...

Tương tự, ở nhóm tiêu dùng, PNJ có thêm một cây tím nữa, MCH, MSN, SAB xanh mướt mát trong khi VNM, MWG rực lửa. Nhóm công nghiệp tiếp tục gặp áp lực bán ra ở ACV, VJC, hay dầu khí năng lượng và công nghệ thông tin như BSR, GAS, FPT, PLX, FOX...

Điểm đặc biệt chú ý hôm nay là khối ngoại mua vào phiên thứ ba với giá trị ròng gần 900 tỷ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều ở VIC, VHM, MBB, PNJ, FPT và bán ra ở VNM, VPB, TCB.

Tuy nhiên thanh khoản lại đáng rất yếu ba sàn hôm nay khớp lệnh đạt hơn 19.200 tỷ đồng cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước chưa sẵn sàng đua lệnh khi VN-Index đã hồi phục mạnh trong khi vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro như thanh khoản, rủi ro chính trị từ bên ngoài cần theo dõi chặt chẽ.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 873,4 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 932,2 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất qua khớp lệnh là Bất động sản và Công nghệ thông tin. Top cổ phiếu được mua ròng qua khớp lệnh gồm: VIC, VHM, MBB, PNJ, FPT, CTG, FRT, MSN, VCB, HDB.

Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất qua khớp lệnh là Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu bị bán ròng qua khớp lệnh gồm: VNM, VPB, TCB, SHB, NVL, ACB, VCI, VRE, TCX.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 375,2 tỷ đồng, trong đó bán ròng 817,0 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được mua ròng tập trung gồm: ACB, VNM, HPG, GEL, TCB, NVL, VPB, BWE, STB, SHB.

Ở chiều bán ròng qua khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 10/18 ngành, chủ yếu là nhóm Bất động sản và Hàng cá nhân & Gia dụng. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: VIC, VHM, MBB, PNJ, VIX, HDB, GEX, CTG, FRT.

Tự doanh bán ròng 1.157,3 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 237,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Bất động sản và Hóa chất. Top cổ phiếu được mua ròng qua khớp lệnh gồm: VHM, HDB, VCB, VIX, FUESSVFL, DBC, VGC, VNM, NLG, FUEVFVND.

Ở chiều bán ròng, nhóm Ngân hàng đứng đầu. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: HPG, GEL, TCB, MWG, SSI, ACB, FPT, STB, FRT, PDR.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 641,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, mua ròng 122,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Công nghệ thông tin. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: FPT, ACB, HPG, CTG, MBB, VIC, VHM, BWE, MSN, VND.

Ở chiều mua ròng, nhóm Dịch vụ tài chính dẫn đầu. Top cổ phiếu được mua ròng gồm: VPB, GEX, SSI, TCB, MWG, VNM, SHB, VIX, NLG, VJC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.529,4 tỷ đồng, tăng 50,4%, chiếm 23,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý nhất diễn ra tại HDB với gần 18 triệu cổ phiếu, tương đương 469,5 tỷ đồng, được nhà đầu tư cá nhân trong nước giao dịch với nhau (319 tỷ đồng) và bán cho tổ chức trong nước (150,5 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước còn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu như: HCM, MWG, EIB...

Ngoài ra, cổ phiếu VHM ghi nhận giao dịch thỏa thuận gần 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 368,9 tỷ đồng, được các nhà đầu tư cá nhân trong nước trao tay nhau.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Thiết bị điện, Bán lẻ, Hàng cá nhân, Kho bãi, Hàng không, Nuôi trồng nông & hải sản, Vật liệu xây dựng và Dược; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Hóa chất và Thiết bị & Dịch vụ dầu khí.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.