VN-Index tăng 14 điểm, nhà đầu tư cần thận trọng trước ngưỡng 1800

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/8/2026.

Theo VCBS, chỉ số chung được kỳ vọng tiếp tục hướng tới vùng kháng cự tiếp theo tại 1790 - 1800 điểm.

Kết phiên ngày 4/8, VN-Index tăng 14,39 điểm, tương đương 0,82% lên mốc 1777,23 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 7,13 điểm, tương đương 2,55% lên mốc 286,41 điểm.

Ưu tiên lúc này vẫn là quản trị rủi ro cho đến khi xu hướng bứt phá được xác nhận rõ ràng hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế trạng thái mua đuổi giá cao, đặc biệt khi chỉ số tiến lên thử thách vùng đỉnh ngắn hạn 1785 - 1800 điểm trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm và lực cầu chưa thực sự quyết liệt. Thay vào đó, chiến lược phù hợp hiện tại là kiên nhẫn quan sát và tận dụng các nhịp lùi về kiểm định lại đường Kijun hoặc vùng hỗ trợ 1755 - 1760 điểm để giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu đang duy trì trạng thái tích lũy củng cố nền giá tốt.

Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô danh mục bằng đòn bẩy trong giai đoạn thị trường tiệm cận vùng cản mạnh nhưng thiếu sự đồng thuận của dòng tiền nên được kiểm soát chặt chẽ. Ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là quản trị rủi ro cho đến khi xu hướng bứt phá được xác nhận rõ ràng hơn”.

VN-Index đang hướng về ngưỡng 1800 điểm nhưng chưa nhận được sự đồng thuận từ dòng tiền

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 14 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mốc 1777,23 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 12/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & gia dụng tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Bất động sản… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. VN-Index đang hướng về ngưỡng 1800 điểm, tuy nhiên chưa nhận được sự đồng thuận từ dòng tiền”.

Thị trường sẽ phân hóa, với áp lực cung giá cao gia tăng VN-Index hướng đến các vùng kháng cự mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn suy giảm kéo dài 04 tuần liên tiếp. Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang trong giai đoạn phục hồi kiểm tra các vùng kháng cự. VN-Index đang vượt lên kháng cự quanh 1770 điểm và tiếp tục hướng đến kháng cự tâm lý 1800 điểm. Trong khi VN30 vùng kháng cự mạnh quanh 1950 điểm. Đây là các vùng kháng cự mạnh tương ứng đường xu hướng giảm giá nối các vùng đỉnh tháng 5 và tháng 6,7/2026. Thị trường sẽ phân hóa, với áp lực cung giá cao gia tăng VN-Index hướng đến các vùng kháng cự mạnh.

Thị trường tiếp tục phục hồi tốt sau giai đoạn giảm mạnh. Tâm lý nhà đầu tư cũng cải thiện tốt hơn sau giai đoạn chịu áp lực bán đột biến, qua đó gia tăng các vị thế giao dịch khi thị trường có nhiều cơ hội ngắn hạn tốt. Bên cạnh đó, khối ngoại sau giai đoạn bán ròng đột biến, tỉ lệ sở hữu của về mức 13% thì khối ngoại đang mua ròng trở lại 02 phiên liên tiếp. Điều này mở ra triển vọng khối ngoại có thể bắt đầu chuyển sang giai đoạn giải ngân khi thị trường chính thức nâng hạng trong tháng 9. Trong nhiều bản tin trước, chúng tôi đã phân tích, nhận định các vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Khuyến nghị nhà đầu tư xem xét các cơ hội đầu tư giá trị ở các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng ở vùng giá hấp dẫn. Tuy nhiên không có khuyến nghị gia tăng, mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự quanh 1800 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực bán có thể tăng dần và chỉ số sẽ cần thời gian để tích lũy tại vùng 1790-1800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 14,4 điểm (+0,8%), đóng cửa tại mức 1777,2 điểm. Chỉ số tăng điểm từ đầu phiên sáng và duy trì đến cuối phiên với đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM và VRE). Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên liền trước, với GTGD đạt hơn 18,100 tỷ VND.

VN-Index tiếp tục tăng điểm và hướng đến mục tiêu 1790 - 1800 như nhận định tại báo cáo trước. Nhóm Vingroup tăng trở lại trong phiên hôm nay sẽ là động lực kéo chính của thị trường trong các phiên tiếp theo. Về kỹ thuật, do VN-Index đang tiến đến vùng mục tiêu đồng thời là kháng cự mạnh quanh 1790 - 1800, áp lực bán có thể tăng dần và chỉ số sẽ cần thời gian để tích lũy tại vùng kháng cự này trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo. Do đó, nhà đầu tư đã mở mua mới trong phiên hôm nay nên quan sát diễn biến của chỉ số tại vùng mục tiêu nêu trên và không nên mua đuổi trong các phiên tăng mạnh”.

Diễn biến tích cực của giá mở ra khả năng chỉ số sẽ tiến lên vùng 1780-1790 điểm trong phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp và đóng cửa ở mức cao nhất phiên. Diễn biến tích cực của giá mở ra khả năng chỉ số sẽ tiến lên vùng 1780-1790 điểm trong phiên tới. Đồng thời, chỉ số vẫn đang đối diện với vùng kháng cự bên trên tương ứng MA200 và đáy cũ T06/2026. Do đó, chỉ số vẫn đang trong giai đoạn kiểm chứng lại vùng kháng cự mạnh và đây là vùng quyết định cho xu hướng kế tiếp của chỉ số.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi. Việc mua mới có thể tiến hành khi chỉ số điều chỉnh trở lại về vùng 1740 điểm hoặc khi giá vượt lên 1780 điểm”.

Chỉ số VN-Index được kỳ vọng tiếp tục hướng tới vùng kháng cự tiếp theo tại 1790 - 1800 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật đều đang hướng lên, trong đó đáng chú ý là MACD histogram đã cho tín hiệu giao cắt báo hiệu đảo chiều xu hướng và CMF vượt lên trên mức 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động tiếp tục duy trì được sức mạnh. Theo đó, chỉ số chung được kỳ vọng tiếp tục hướng tới vùng kháng cự tiếp theo tại 1790 - 1800 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục hướng lên và duy trì vận động phía trên đường MA20. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang duy trì đà đi lên nên nếu xu hướng này tiếp tục thì mục tiêu trước mắt của chỉ số sẽ là vùng kháng cự tại đỉnh cũ quanh 1790 điểm.

Động lực tăng điểm của chỉ số chung trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ cổ phiếu VIC và VHM, tuy nhiên dòng tiền vẫn có sự lan tỏa nhất định đến nhiều nhóm vốn hóa nhỏ hơn và nhiều nhóm ngành khác. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự cũ 1790-1800 trong những phiên tới. Các nhóm ngành tiềm năng có thể lưu ý là chứng khoán, bán lẻ và bất động sản”.

VN-Index đang tiếp cận vùng 1770–1800 điểm và đây cũng là khu vực có thể xuất hiện áp lực điều chỉnh bất chợt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang tiếp cận vùng 1770–1800 điểm, tương ứng vùng mục tiêu ngắn hạn của nhịp tăng hiện tại. Đây cũng là khu vực có thể xuất hiện áp lực điều chỉnh bất chợt khi chỉ số tiến gần vùng giá cao. Hỗ trợ gần hiện nằm tại vùng 1745–1750 điểm”.

Vượt qua lực cản

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Quán tính hồi phục được nối dài khi VN-Index vượt thành công vùng 1750 – 1770, đồng thời lấy lại ngưỡng MA200 ngày (quanh 1772 điểm). Diễn biến này góp phần cải thiện trạng thái kỹ thuật của chỉ số, với mục tiêu hướng lên vùng kháng cự quan trọng 1790 – 1810”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.