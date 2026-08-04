Sunshine Group tri ân khách hàng thân thiết với voucher NobleX Point

Sunshine Group vừa công bố chương trình tri ân khách hàng thân thiết bằng voucher NobleX Point trên ứng dụng NobleX App. Voucher có thể được cộng dồn, chuyển tặng theo quy định và sử dụng để thanh toán tối đa 20% giá trị bất động sản mới tuỳ từng nhóm dự án.

Đây là một trong những chính sách tri ân có quy mô lớn bậc nhất của doanh nghiệp từ trước đến nay, cho phép khách hàng tích lũy quyền lợi từ các giao dịch trước đó và sử dụng để thanh toán các sản phẩm BĐS mới.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình ghi nhận, quản lý và sử dụng Voucher NobleX Point đều được thực hiện trên ứng dụng NobleX App. Khách hàng có thể theo dõi số dư Voucher NobleX Point, đăng ký sử dụng, cập nhật lịch sử giao dịch và quản lý toàn bộ quyền lợi trên cùng một nền tảng số, qua đó giúp quá trình tích lũy và sử dụng trở nên thuận tiện, minh bạch và xuyên suốt.

TẶNG VOUCHER NOBLEX POINT CÓ GIÁ TRỊ LÊN TỚI 10% GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG GỐC

Theo Sunshine Group, khách hàng thân thiết đã mua các dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Noble Palace Long Bien, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside….sẽ được Tập đoàn này tặng voucher NobleX Point tương ứng lên tới 10% giá trị hợp đồng gốc.

Khách hàng thân thiết của Sunshine sẽ được tặng Voucher NobleX Point có giá trị lên tới 10% giá trị hợp đồng gốc, có thể dùng thanh toán tối đa 20% giá trị bất động sản mới.

Voucher này có thể được cộng dồn từ nhiều hợp đồng gốc vào cùng một tài khoản NobleX App. Đồng nghĩa với việc khách sở hữu càng nhiều hợp đồng trong hệ sinh thái Sunshine thì giá trị voucher tích lũy càng lớn, có thể quy đổi lên tới hàng tỷ hoặc hàng chục tỷ đồng không giới hạn.

Không chỉ dành cho người đứng tên trên hợp đồng, voucher NobleX Point còn có thể chuyển tặng cho người thân ngay trên ứng dụng NobleX App. Đồng thời, voucher được áp dụng với hầu hết các phương thức thanh toán, từ vốn tự có, vay ngân hàng đến thanh toán theo tiến độ, giúp khách hàng dễ dàng kết hợp với các chính sách hiện hành để tối ưu kế hoạch tài chính khi đầu tư sản phẩm mới.

Nhờ cơ chế này, voucher NobleX Point không chỉ là một quyền lợi tri ân riêng lẻ mà còn là đặc quyền tài chính giúp gia tăng lợi ích cao nhất cho khách hàng thân thiết khi tiếp tục đồng hành cùng hệ sinh thái Sunshine.

Voucher NobleX Point có thể sử dụng để thanh toán tối đa 20% giá trị bất động sản mớiVoucher NobleX Point có thể sử dụng để thanh toán tối đa 20% giá trị bất động sản mới.

Theo Sunshine Group, khách hàng có thể sử dụng voucher NobleX Point để thanh toán tối đa đến 20% giá trị bất động sản mới, quy định cụ thể theo từng dự án. Phần voucher NobleX Point chưa sử dụng hết sẽ tiếp tục được bảo lưu trong thời hạn hiệu lực cho các giao dịch sau. Danh mục các dự án áp dụng bao gồm: Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside, Sunshine Bay Retreat, Noble West Lake Ha Noi…

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences - một trong những dự án được áp dụng Voucher NobleX Point đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, đã bàn giao những căn nhà phố đầu tiên từ 25/7.

Nhờ danh mục trải rộng trên nhiều khu vực lẫn loại hình sản phẩm, khách hàng thân thiết dù đang sở hữu căn hộ hay biệt thự, ở Hà Nội hay TP.HCM, đều có thêm nhiều lựa chọn để tái đầu tư bằng Voucher NobleX Point.

Chính sách sử dụng voucher NobleX Point sẽ áp dụng cho các giao dịch mới đến hết ngày 31/12/2026 (hoặc tự động kết thúc sớm hơn nếu hết quỹ căn).

Khách hàng của Sunshine Group có thể tải, đăng ký và trải nghiệm ứng dụng NobleX App ngay để không bỏ lỡ cơ hội gia tăng giá trị tài sản với những chính sách mới nhất đang được Sunshine Group công bố trên nền tảng này.

Được biết, NobleX App là một nền tảng số kết nối thông tin và giao dịch đa lĩnh vực, hội tụ các trụ cột tài chính, công nghệ và dịch vụ bất động sản, do Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Sunshine Group) nghiên cứu xây dựng và vận hành. Nền tảng này ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ toàn bộ quá trình giao dịch bất động sản trên môi trường số. Thông qua NobleX App, người dùng có thể tra cứu thông tin dự án, quỹ căn và giá bán, thực hiện booking, giữ chỗ trực tuyến, hoặc đăng ký vay mua nhà với thời gian phê duyệt nguyên tắc chưa đến 3 phút.

Tải NobleX App tại đây (add link: https://noblex.vn/qr-code/)

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