Gần 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư "chảy vào" Hà Tĩnh

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, hiện địa phương có khoảng 1.500 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 700.000 tỷ đồng (tương đương 26,6 tỷ USD). Trong đó có 71 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 16,5 tỷ USD.
Riêng tại các khu kinh tế và khu công nghiệp, Hà Tĩnh đã thu hút 61 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 16,48 tỷ USD, chiếm phần lớn tổng vốn đầu tư nước ngoài của toàn tỉnh. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn lựa chọn Hà Tĩnh làm điểm đến, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn và tạo hiệu ứng lan tỏa đối với tăng trưởng kinh tế của địa phương cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.
Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đón nhiều dự án quy mô lớn, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. Trong số đó, nổi bật là Dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 13.254 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh có tổng vốn 79.986 tỷ đồng; Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III có tổng vốn 51.430 tỷ đồng; Dự án Nhà máy thép không gỉ với tổng vốn 9.800 tỷ đồng và Dự án Khu công nghiệp Hưng Long có tổng vốn 3.019 tỷ đồng.
Việc liên tiếp xuất hiện các dự án quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời tạo thêm nhiều việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.
Cùng với các dự án mới, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm trong các lĩnh vực luyện kim, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, logistics, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông, lâm, thủy sản, thương mại và dịch vụ.
Các dự án này góp phần mở rộng quy mô nền kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp tích cực vào tăng trưởng ngân sách của tỉnh.
Song song với thu hút đầu tư, Hà Tĩnh cũng chú trọng đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Tỉnh thường xuyên rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, môi trường và xây dựng, qua đó đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm.
Đồng thời, địa phương kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư, tạo quỹ đất sạch cho các dự án có chất lượng.
Trong thời gian tới, Hà Tĩnh xác định tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển.
Địa phương sẽ ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, tạo giá trị gia tăng cao và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp; phát triển đồng bộ hạ tầng logistics, hạ tầng số và hạ tầng năng lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh...
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