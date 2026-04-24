Đã có 431 doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận quý 1, Thép và dầu khí bùng nổ

Tính đến ngày 24/4/2026, đã có 431 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 28,9% vốn hóa toàn thị trường đã công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2026, với lợi nhuận sau thuế tiếp đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt +34,2% so với cùng kỳ.

Nhóm Phi Tài chính dẫn dắt với mức tăng +63,9% trong khi nhóm Tài chính ghi nhận mức tăng thấp hơn +19% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng quý 1/2026 đến từ một số ngành thuộc nhóm Phi tài chính hưởng lợi từ giá hàng hóa và chu kỳ phục hồi như Thép, Bán lẻ, Hàng cá nhân, Phân bón, Dịch vụ Dầu khí, Sữa, Bia.

Trong đó, VNM (Sữa) và SAB (Bia) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến, lần lượt +54,9% và +55,8% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nền so sánh thấp.

Tuy nhiên, bất chấp kết quả tích cực trong quý đầu năm, cả hai doanh nghiệp vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với kế hoạch cả năm trong bối cảnh cầu tiêu dùng phục hồi chậm và áp lực chi phí nguyên liệu gia tăng, chưa phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh quý này.

Ở chiều ngược lại, Công nghệ thông tin ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm -13,2% so với cùng kỳ, chủ yếu do FPT giảm -13,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức giảm này mang tính kỹ thuật kế toán khi FPT chuyển ghi nhận FPT Telecom (FOX) từ hợp nhất toàn bộ sang phương pháp vốn chủ sở hữu từ 2026. Loại trừ yếu tố này, lợi nhuận cốt lõi của FPT vẫn tăng khoảng +16,3% so với cùng kỳ.