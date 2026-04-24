Đã có 431 doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận quý 1, Thép và dầu khí bùng nổ

Thu Minh

24/04/2026, 22:18

Động lực tăng trưởng quý 1/2026 đến từ một số ngành thuộc nhóm Phi tài chính hưởng lợi từ giá hàng hóa và chu kỳ phục hồi như Thép, Bán lẻ, Hàng cá nhân, Phân bón, Dịch vụ Dầu khí, Sữa, Bia.

Tính đến ngày 24/4/2026, đã có 431 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 28,9% vốn hóa toàn thị trường đã công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2026, với lợi nhuận sau thuế tiếp đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt +34,2% so với cùng kỳ. 

Nhóm Phi Tài chính dẫn dắt với mức tăng +63,9% trong khi nhóm Tài chính ghi nhận mức tăng thấp hơn +19% so với cùng kỳ. 

Động lực tăng trưởng quý 1/2026 đến từ một số ngành thuộc nhóm Phi tài chính hưởng lợi từ giá hàng hóa và chu kỳ phục hồi như Thép, Bán lẻ, Hàng cá nhân, Phân bón, Dịch vụ Dầu khí, Sữa, Bia.

Trong đó, VNM (Sữa) và SAB (Bia) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến, lần lượt +54,9% và +55,8% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nền so sánh thấp.

Tuy nhiên, bất chấp kết quả tích cực trong quý đầu năm, cả hai doanh nghiệp vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với kế hoạch cả năm trong bối cảnh cầu tiêu dùng phục hồi chậm và áp lực chi phí nguyên liệu gia tăng, chưa phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh quý này.

Ở chiều ngược lại, Công nghệ thông tin ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm -13,2% so với cùng kỳ, chủ yếu do FPT giảm -13,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức giảm này mang tính kỹ thuật kế toán khi FPT chuyển ghi nhận FPT Telecom (FOX) từ hợp nhất toàn bộ sang phương pháp vốn chủ sở hữu từ 2026. Loại trừ yếu tố này, lợi nhuận cốt lõi của FPT vẫn tăng khoảng +16,3% so với cùng kỳ.

Blog chứng khoán: Dòng tiền nghỉ sớm

Cầu bắt đáy ở cổ phiếu vừa và nhỏ, khối ngoại xả ròng đột biến

Tăng trưởng lợi nhuận nhóm Tài chính chậm lại, nhóm Phi Tài chính trỗi dậy

báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết Việt Nam FPT lợi nhuận quý 1/2026 ngành hàng tiêu dùng SAB tăng trưởng ngành phi tài chính tình hình kinh tế Việt Nam VNM

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt quay đầu giảm khá mạnh đã ép VNI giảm hôm nay. Tuy nhiên điểm nhấn là thanh khoản xuống rất thấp, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ Lễ kéo dài, với những rủi ro thông tin thường trực.

Trong khi sắc đỏ loang khắp rổ VN30 chiều nay, độ rộng tổng thể sàn HoSE lại cho thấy có cải thiện. Nhóm tăng giá tốt nhất phiên cũng tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vừa và nhỏ, với lợi thế thanh khoản hạn chế trong bối cảnh dòng tiền ngần ngại trước kỳ nghỉ lễ dài.

Ngày 24/4/2026, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện 7.018 cổ đông.

Dữ liệu thị trường cổ phiếu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán nước này ở mức độ hiếm thấy so với các đời tổng thống trong vài thập kỷ gần đây...

Tổng lợi nhuận sau thuế của 238 ngân hàng và doanh nghiệp tiếp đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt +43% so với cùng kỳ, với đóng góp đáng kể từ một số ngành thuộc nhóm Phi tài chính.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy