Hà Nội tăng cường dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách nhà ở

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về hiện trạng và nhu cầu nhà ở đang trở thành yêu cầu quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển nhà ở...

Điều tra, thu thập thông tin về các chỉ tiêu phát triển nhà ở sẽ thực hiện tại toàn bộ các xã, phường Hà Nội. Ảnh: Hoàng Bách

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Phương án điều tra thu thập thông tin thống kê các chỉ tiêu phát triển nhà ở, triển khai trên toàn bộ các xã, phường với nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Theo Phương án, cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các xã, phường. Đối tượng điều tra là hộ dân cư, các nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang là nhân khẩu thực tế thường trú của hộ); và các công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp; nhà ở của hộ dân cư.

TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC

Đáng chú ý, cuộc điều tra được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa điều tra chọn mẫu với điều tra toàn bộ. Điều tra chọn mẫu được thực hiện đối với các hộ dân cư và các công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp; còn điều tra toàn bộ thực hiện đối với nhà ở của hộ dân cư.

Đối với hộ dân cư, quy mô mẫu được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện của các chỉ tiêu thống kê cho cấp Thành phố, phân tổ theo thành thị, nông thôn và một số chỉ tiêu theo cấp xã. Trong khi đó, đối với các công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, quy mô mẫu được phân bổ để đánh giá nhu cầu về nhà ở xã hội của nhóm đối tượng này.

Để thu thập, Thành phố sử dụng ba loại phiếu điều tra. Cụ thể, phiếu 01/NO-HO áp dụng cho hộ dân cư, điều tra viên sẽ đến từng hộ dân cư được chọn mẫu để phỏng vấn đối tượng điều tra và nhập đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử CAPI cài đặt trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Công việc này tiến hành vào tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hàng năm (riêng năm 2026, tiến hành trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10). Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ là 25 ngày

Phiếu 02/NO-CN dành cho công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, điều tra viên liên hệ với những công nhân, người lao động được chọn mẫu để hướng dẫn ghi phiếu Webform, Excelform hoặc phỏng vấn và nhập đầy đủ câu trả lời vào phiếu điện tử CAPI. Công tác này tiến hành trong tháng 8 và tháng 9 hàng năm. Thời gian thu thập thông tin là 2 tháng.

Riêng phiếu 03/NO-XP áp dụng tại các xã, phường, UBND xã, phường triển khai tới các thôn, tổ dân phố để thu thập thông tin về tình trạng nhà ở trên địa bàn. Điều tra viên sử dụng phiếu điều tra giấy để ghi thông tin. Tiến hành vào tháng 8 và tháng 9 hàng năm (riêng năm 2026, tiến hành vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10). Thời gian thu thập thông tin là 2 tháng (riêng năm 2026, thời gian thu thập thông tin là 3 tháng.

Thông qua cuộc điều tra, cơ quan chức năng sẽ thu thập các nhóm thông tin về nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, tình trạng việc làm, thực trạng nhà ở của hộ, nhu cầu mua nhà, thuê nhà, loại nhà muốn mua, muốn thuê…; công nhân, người lao động; thực trạng nhà ở, nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân, người lao động...; thực trạng nhà ở tại các xã, phường.

Sau khi hoàn thành việc điền thông tin vào phiếu điều tra, điều tra viên thực hiện đồng bộ dữ liệu về hệ thống máy chủ của Thống kê Thành phố. Đối với phiếu điều tra số 03/NO-XP, điều tra viên nhập thông tin của phiếu điều tra đã thu thập được vào chương trình excel và gửi đến UBND cấp xã và cơ quan Thống kê. Giám sát viên các cấp thực hiện việc giám sát, kiểm tra thông tin, phúc tra, hoàn thiện và nghiệm thu số liệu.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

Bên cạnh quy trình thu thập thông tin, phương án cũng dành nhiều nội dung quy định về công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm chất lượng số liệu điều tra. Theo đó, phương án quy định thực hiện kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu của cuộc điều tra. Đồng thời, Thống kê Thành phố chọn ngẫu nhiên từ 5-10% số hộ đã phỏng vấn để thực hiện phúc tra. Các phúc tra viên là người có kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ, sử dụng thành thạo phiếu điện tử, có trách nhiệm cao trực tiếp tới hộ được chọn.

Theo phân công, Thống kê Thành phố sẽ chủ trì tổ chức thực hiện toàn bộ cuộc điều tra; chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ, xử lý dữ liệu, tổng hợp, phân tích và công bố kết quả. Còn Sở Xây dựng phối hợp sử dụng kết quả điều tra để tham mưu điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và từng giai đoạn, cùng với đó, các sở, ngành, UBND xã, phường và Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp phối hợp triển khai, bảo đảm cuộc điều tra được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và quy định.

Được biết, điều tra thu thập thông tin thống các chỉ tiêu phát triển nhà ở là cuộc điều tra được thực hiện hàng năm trong giai đoạn 2026-2030, bắt đầu từ năm 2026 nhằm xác định tình hình thực hiện một số chỉ tiêu phát triển nhà ở như: dân số, tỷ lệ hộ có nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực thành thị, nông thôn và toàn Thành phố…; xác định nhu cầu của người dân đối với từng loại hình nhà ở, khả năng chi trả... Qua đó làm cơ sở đánh giá kết quả phát triển nhà ở hàng năm và xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố năm tiếp theo; cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.