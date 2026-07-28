Hà Nội thúc đẩy tiến độ 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho biết các dự án không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết; không hoặc tiếp tục chậm triển khai dự án mà không có lý do khách quan thì UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định của pháp luật…

Khu vực phía Tây Hồ Tây, nơi có một số dự án nằm trong danh sách chậm tiến độ - Ảnh: Phan Nam

UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo gửi tới các Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

Đính kèm với thông báo là trên Danh mục 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

CÁC DỰ ÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHẢI KHỞI CÔNG NGAY TRONG THÁNG 8 TỚI

Tại thông báo 1077/TB- UBND, Chủ tịch UBND Thành phố đã yêu cầu các Nhà đầu tư thực hiện 300 dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án; khẩn trương liên hệ, phối hợp với các Sở, ngành, UBND xã, phường để hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy định; bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 02 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đồng thời, tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Đối với các dự án đã đủ điều kiện khởi công, khẩn trương tổ chức khởi công trong tháng 8 năm 2026. Đối với các dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với UBND xã, phường và các sở, ngành Thành phố để hoàn thành trong thời hạn không quá 03 tháng đối với các trường hợp đủ điều kiện.

“Trường hợp Nhà đầu tư không liên hệ để thực hiện các thủ tục; không phối hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ; không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết; không đủ năng lực; không triển khai hoặc tiếp tục chậm triển khai dự án, chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do khách quan hoặc đã được gia hạn, điều chỉnh tiến độ nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục thì UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Thành phố lưu ý.

Trang đầu Phụ lục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì với các Sở, ngành và UBND các xã, phường liên quan xác định cụ thể các thủ tục hành chính Nhà đầu tư phải thực hiện theo từng lĩnh vực mà Sở, ngành giải quyết (quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chấm dứt dự án…); Giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, kịp thời báo cáo đôn đốc đối với các Nhà đầu tư đã đủ điều kiện pháp lý xây dựng công trình, khẩn trương khởi công xây dựng công trình trong tháng 8/2026 và đôn đốc, giám sát các dự án đã khởi công, khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa công trình vào sử dụng.

PHÂN THÀNH 5 NHÓM DỰ ÁN ĐỂ ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

Trước đó, tại buổi làm việc về rà soát, phân loại, xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố (ngày 10/7), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường cho biết thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Đảng ủy UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát 341 dự án chậm triển khai. Qua rà soát, đã phân thành 5 nhóm để áp dụng các giải pháp phù hợp.

Đối với nhóm dự án đủ điều kiện thu hồi ngay, Thành phố sẽ thực hiện thu hồi, đồng thời xây dựng phương án quản lý, khai thác quỹ đất sau thu hồi và dự kiến nguồn thu từ các dự án này.

Với nhóm dự án đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, Thành phố yêu cầu phải khởi công trong tháng 8/2026.

Đối với các dự án đã khởi công nhưng triển khai chậm, Thành phố yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tránh tình trạng thi công cầm chừng, kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Nhóm các dự án đang hoàn thiện thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch tại các sở, ngành được yêu cầu rà soát cụ thể số lượng hồ sơ đang thụ lý và hoàn thành toàn bộ thủ tục trong thời hạn tối đa 2 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với các dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Thành phố sẽ phân loại rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm thuộc cơ quan nhà nước hay chủ đầu tư để có giải pháp xử lý phù hợp.

“Việc phân loại thành 5 nhóm sẽ gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và từng dự án, tạo cơ sở để theo dõi, đôn đốc và xử lý dứt điểm. Quan điểm xuyên suốt của Thành phố là tạo điều kiện tối đa cho các chủ đầu tư có cam kết và đủ năng lực tiếp tục triển khai dự án, đồng thời kiên quyết xử lý, thu hồi những dự án mà chủ đầu tư cố tình không hợp tác, không phối hợp hoặc chây ì trong quá trình thực hiện”, lãnh đạo Thành phố phân tích.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đã nhấn mạnh rằng trong bối cảnh Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các dự án chậm triển khai là nguồn lực rất lớn bởi chủ yếu đều là các dự án đầu tư ngoài ngân sách, khi được đưa vào hoạt động, các dự án này sẽ đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tạo thêm việc làm.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành và 126 xã, phường tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai, bảo đảm đánh giá đúng thực trạng trên thực địa, không chỉ dựa trên hồ sơ, đồng thời, phân loại theo từng nhóm để có giải pháp tháo gỡ hoặc xử lý phù hợp.