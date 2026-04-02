Hà Nội: Quy định tiêu chí để người bị thu hồi đất được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 37/2026/QĐ-UBND, quy định về các tiêu chí để chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo từng trường hợp cụ thể trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2026...

Theo đó, đối tượng được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện, bao gồm: Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mà không có nhu cầu mua nhà tái định cư; Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, mà không đủ điều kiện được bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở.

Các đối tượng trên được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi đáp ứng đồng thời những tiêu chí: Có văn bản của UBND xã, phường (UBND cấp xã) nơi có dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị xác nhận là đối tượng theo đúng quy định này và có nguyện vọng được lựa chọn một trong các hình thức: mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thuộc một trong các trường hợp sau: hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết diện tích đất hiện đang ở tại địa chỉ giải phóng mặt bằng (bao gồm cả trường hợp thu hồi không hết và phần diện tích đất ở còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương) và không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi;

Không bị thu hồi hết toàn bộ diện tích đất, diện tích còn lại đủ điều kiện tồn tại, không được xem xét bố trí tái định cư nhưng có đông nhân khẩu (lớn hơn 7 nhân khẩu) hoặc nhiều hộ gia đình (từ 2 cặp vợ chồng trở lên) thực tế cùng chung sống trên một thửa đất tại địa chỉ giải phóng mặt bằng và có diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn hoặc bằng diện tích nhà ở bình quân đầu người theo quy định của Chính phủ tại thời điểm có văn bản theo quy định này;

Trường hợp không thuộc diện nêu trên, nhưng không ăn ở tại địa chỉ giải phóng mặt bằng và có nhà ở khác tại địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi mà diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn hoặc bằng diện tích nhà ở bình quân đầu người theo quy định của Chính phủ.