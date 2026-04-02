Hà Nội: Quy định tiêu chí để người bị thu hồi đất được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Thanh Xuân

02/04/2026, 11:07

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 37/2026/QĐ-UBND, quy định về các tiêu chí để chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo từng trường hợp cụ thể trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2026...

Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện, bao gồm: Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mà không có nhu cầu mua nhà tái định cư; Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, mà không đủ điều kiện được bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở.

Các đối tượng trên được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi đáp ứng đồng thời những tiêu chí: Có văn bản của UBND xã, phường (UBND cấp xã) nơi có dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị xác nhận là đối tượng theo đúng quy định này và có nguyện vọng được lựa chọn một trong các hình thức: mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thuộc một trong các trường hợp sau: hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết diện tích đất hiện đang ở tại địa chỉ giải phóng mặt bằng (bao gồm cả trường hợp thu hồi không hết và phần diện tích đất ở còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương) và không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi;

Không bị thu hồi hết toàn bộ diện tích đất, diện tích còn lại đủ điều kiện tồn tại, không được xem xét bố trí tái định cư nhưng có đông nhân khẩu (lớn hơn 7 nhân khẩu) hoặc nhiều hộ gia đình (từ 2 cặp vợ chồng trở lên) thực tế cùng chung sống trên một thửa đất tại địa chỉ giải phóng mặt bằng và có diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn hoặc bằng diện tích nhà ở bình quân đầu người theo quy định của Chính phủ tại thời điểm có văn bản theo quy định này;

Trường hợp không thuộc diện nêu trên, nhưng không ăn ở tại địa chỉ giải phóng mặt bằng và có nhà ở khác tại địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi mà diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn hoặc bằng diện tích nhà ở bình quân đầu người theo quy định của Chính phủ.

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng "bài toán" phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026

Huế: Khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Chân Mây

Hải Phòng: Dự án nhà ở xã hội xét duyệt chưa đúng đối tượng

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

Từ lợi thế cảnh quan sẵn có, nếu được tổ chức bài bản, Hồ Tây không chỉ nâng cao giá trị không gian đô thị mà còn mở ra dư địa phát triển kinh tế...

Việc Nhà nước tăng cường điều tiết thị trường bất động sản là yêu cầu cấp thiết, tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức, khi cơ sở dữ liệu thị trường chưa thực sự đầy đủ, chính xác. Hệ thống thông tin còn thiếu minh bạch, chưa được công khai đồng bộ...

Khi chăm sóc sức khỏe không còn là một chuyến đi, mà trở thành một thói quen mỗi ngày, ngôi nhà cũng cần được tái định nghĩa – không chỉ để ở, mà để trị liệu, phục hồi, tái tạo. Tiên phong trong xu hướng này, nhà sáng lập Ecopark ra mắt Forest Onsen – tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên tại miền Nam, nơi các liệu pháp trị liệu chuyên sâu được tích hợp vào nhịp sống thường nhật của cư dân.

Không chạy theo số đông, The Tropic định hình một chuẩn sống khác biệt tại Vũ Yên, Hải Phòng: Cộng đồng giới hạn, không gian đủ riêng tư nhưng vẫn nằm ở tâm điểm kết nối của toàn đô thị đảo. Khi yếu tố vị thế, trải nghiệm và tài sản cùng hội tụ trong một địa chỉ, nơi ở trở thành “danh thiếp” mà thế hệ thành đạt khẳng định dấu ấn bản thân.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở "đường đua hiệu suất" cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

