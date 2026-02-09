Đà Nẵng: Hòa quyện văn hóa trong mùa xuân Bính Ngọ 2026

Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức sáp nhập, tạo nên một không gian văn hóa - du lịch phong phú và đa dạng. Chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức không chỉ nhằm chào đón năm mới mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của người dân xứ Quảng...

Đà Nẵng, với vị thế là trung tâm kinh tế và du lịch của miền Trung, đã chuẩn bị một loạt các hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc trải dài từ trung tâm thành phố đến các vùng ven, miền núi và làng nghề truyền thống. Những lễ hội như Hội chợ Xuân, Lễ hội Tết dân gian An Hải, Hội hoa xuân, chợ hoa - đường hoa xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến không gian mua sắm, ẩm thực ngày Tết mà còn là nơi tôn vinh giá trị văn hóa dân gian, lan tỏa tinh thần Tết Việt.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là không gian văn hóa truyền thống được tái hiện qua các sự kiện như Không gian Tết cổ truyền, Phiên chợ ngày Tết - Rước mã khai xuân, Ngày hội bánh Tết, phục dựng cây nêu ngày Tết. Những hoạt động này giúp người dân và du khách tìm về những phong tục, nghi lễ quen thuộc của Tết Việt, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa của người dân xứ Quảng.

Đặc biệt, các lễ hội gắn với làng nghề, cộng đồng địa phương như Lễ cúng Cầu bông Trà Quế, Lễ hội đình làng Túy Loan, Ngày hội làng nghề truyền thống Kim Bồng, Ngày hội Bắp nếp Hội An không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội để quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những lễ hội này không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân địa phương mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Lễ Hội Diều tại bãi biển Mỹ Khê.

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình nghệ thuật mừng Đảng - đón Xuân, biểu diễn tuồng, bài chòi, hát bội, âm nhạc đường phố, trò chơi dân gian… sẽ diễn ra liên tục tại các không gian công cộng như công viên bờ Đông cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng, khu vực cầu sông Hàn, các phường trung tâm và vùng phụ cận. Những hoạt động này không chỉ mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân mà còn góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng - Quảng Nam là điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn trong dịp Tết Nguyên đán.

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi sự kiện là chương trình pháo hoa đêm giao thừa diễn ra tại 6 địa điểm trên toàn thành phố, tạo không khí hân hoan đón năm mới và mừng thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là dịp để người dân và du khách cùng nhau chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ, cùng nhau đón chào một năm mới với nhiều hy vọng và niềm tin.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng cũng tổ chức chương trình chào mừng du khách xông đất, đón những vị khách đầu tiên đến Thành phố tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, cảng Tiên Sa và khu vực trung tâm. Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng hiếu khách của người dân Đà Nẵng - Quảng Nam - vùng đất có bề dày bản sắc văn hóa đến với bạn bè quốc tế.

Lễ hội Ánh sáng và Di sản tại Đảo Ký ức Hội An.

Song song đó là các lễ hội quy mô dài ngày như Lễ hội Ánh sáng và Di sản, Lễ hội hoa tulip tại Sun World Ba Na Hills, Lễ hội Thần Tài, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mùa xuân. Những lễ hội này không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng - Quảng Nam đến với bạn bè quốc tế.

Với chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, Đà Nẵng kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một mùa xuân rộn ràng, ấm áp, đồng thời khẳng định vị thế điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn trong dịp Tết Nguyên đán.