Đà Nẵng quản lý, khai thác 119 cơ sở nhà, đất công không sử dụng trong năm 2026

Hoàng Bách

17/04/2026, 18:46

Thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về Kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà quản lý, khai thác năm 2026…

Ảnh minh họa.

Danh mục nhà, đất giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà gồm 119 cơ sở, với tổng diện tích 135.606,7m2. Trong đó, diện tích nhà, đất dự kiến tạm quản lý trong thời gian chờ xử lý là 40.842,6m2; diện tích nhà (gắn với quyền sử dụng đất) cho thuê, bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời là 38.741,5m2.

Việc cho thuê được triển khai theo các phương thức đấu giá, niêm yết giá. Trung tâm Quản lý và khai thác nhà có trách nhiệm quyết định phương thức cho thuê phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Mục đích sử dụng khá đa dạng, bao gồm làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các loại hình thương mại, dịch vụ như giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, kho bãi, cửa hàng hoặc không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Dự kiến, nguồn thu từ khai thác nhà, đất, cùng với khoản thu từ việc lắp đặt công trình viễn thông trên nhà, đất và số tiền nộp ngân sách nhà nước sẽ được Trung tâm Quản lý và khai thác nhà nghiên cứu, bổ sung trong Quyết định điều chỉnh Kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất.

Theo TP. Đà Nẵng, hiện Thành phố có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính Đà Nẵng đã tham mưu UBND Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý những cơ sở này.

Trong tổng số 828 cơ sở không còn nhu cầu sử dụng, có 247 cơ sở được chuyển đổi công năng để phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. Đối với 581 cơ sở còn lại, Thành phố đã giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định. Tùy hiện trạng, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê; trường hợp không còn khả năng sử dụng thì thực hiện bán đấu giá nhằm thu hồi ngân sách.

Hiện nay, Đà Nẵng cũng đã thông báo về việc mời tham gia đề xuất phương án khai thác đối với cơ sở nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất của Thành phố quản lý.  

Cụ thể, trên cơ sở danh mục 248 các cơ sở nhà, đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý tại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 8/4/2026, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quan tâm, tham gia đề xuất phương án khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí các cơ sở nhà, đất có thể nộp hồ sơ đến hết 25/4/2026. Địa điểm nộp tại 245 đường Lê Duẩn, phường Thanh Khê.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 tỷ đồng được đầu tư xây nhà ở xã hội

Đà Nẵng: Chấp thuận đầu tư hai khu nhà ở xã hội quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

Đà Nẵng: Từ ngày 5/5 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại phường Sơn Trà

Các đồ án quy hoạch phân khu ven biển của đặc khu Phú Quốc được xem xét, cho ý kiến gồm: Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Sao tại An Thới; Quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Đông; Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Ông Lang - Cửa Cạn; Quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Tây Bắc; Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Trường…

Bộ Xây dựng vừa có quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, đáp ứng đủ 7/7 các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Khách thuê hỏi liên tục, căn hộ nhanh chóng kín chỗ, thị trường căn hộ phía Nam Thủ đô đang khiến nhiều nhà đầu tư “đứng ngồi không yên” trước cơ hội tạo dòng tiền ấn tượng từ các sản phẩm chỉ vừa mới bàn giao.

Khu Đông TP.HCM đang chuyển mình thành trung tâm chiến lược mới, hứa hẹn đóng góp 30% GDP cho thành phố nhờ hạ tầng và phát triển bền vững.

Liên danh phát triển dự án Monrei Saigon vừa được công bố, gồm Mitsubishi Corporation, Tokyu Land Corporation và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, với tỷ lệ sở hữu lần lượt 56%, 24% và xấp xỉ 20%. Dự án được định vị là “Thành phố Nước - Thuỷ liệu” (Urban Hydrotherapy City) đầu tiên tại Việt Nam.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Blog chứng khoán: “Nắn bóp” điểm số, thị trường vẫn phân hóa tốt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Hà Nội có thêm một khu đô thị tích hợp

Cổ phiếu trụ “đè” chỉ số giảm, dòng tiền suy yếu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

