Đà Nẵng quản lý, khai thác 119 cơ sở nhà, đất công không sử dụng trong năm 2026

Thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về Kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà quản lý, khai thác năm 2026…

Danh mục nhà, đất giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà gồm 119 cơ sở, với tổng diện tích 135.606,7m2. Trong đó, diện tích nhà, đất dự kiến tạm quản lý trong thời gian chờ xử lý là 40.842,6m2; diện tích nhà (gắn với quyền sử dụng đất) cho thuê, bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời là 38.741,5m2.

Việc cho thuê được triển khai theo các phương thức đấu giá, niêm yết giá. Trung tâm Quản lý và khai thác nhà có trách nhiệm quyết định phương thức cho thuê phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Mục đích sử dụng khá đa dạng, bao gồm làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các loại hình thương mại, dịch vụ như giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, kho bãi, cửa hàng hoặc không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Dự kiến, nguồn thu từ khai thác nhà, đất, cùng với khoản thu từ việc lắp đặt công trình viễn thông trên nhà, đất và số tiền nộp ngân sách nhà nước sẽ được Trung tâm Quản lý và khai thác nhà nghiên cứu, bổ sung trong Quyết định điều chỉnh Kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất.

Theo TP. Đà Nẵng, hiện Thành phố có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính Đà Nẵng đã tham mưu UBND Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý những cơ sở này.

Trong tổng số 828 cơ sở không còn nhu cầu sử dụng, có 247 cơ sở được chuyển đổi công năng để phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. Đối với 581 cơ sở còn lại, Thành phố đã giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định. Tùy hiện trạng, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê; trường hợp không còn khả năng sử dụng thì thực hiện bán đấu giá nhằm thu hồi ngân sách.

Hiện nay, Đà Nẵng cũng đã thông báo về việc mời tham gia đề xuất phương án khai thác đối với cơ sở nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất của Thành phố quản lý.

Cụ thể, trên cơ sở danh mục 248 các cơ sở nhà, đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý tại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 8/4/2026, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quan tâm, tham gia đề xuất phương án khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí các cơ sở nhà, đất có thể nộp hồ sơ đến hết 25/4/2026. Địa điểm nộp tại 245 đường Lê Duẩn, phường Thanh Khê.