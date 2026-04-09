Đà Nẵng: Từ ngày 5/5 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại phường Sơn Trà

Từ ngày 5/5/2026 đến hết ngày 5/6/2026, hồ sơ đăng ký mua 237 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo, phường Sơn Trà sẽ được tiếp nhận tại tầng 1, tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, số 255-257 Hùng Vương…

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công khai thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư cho người thu nhập thấp, thuộc Khu tái định cư Đại Địa Bảo, phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 579 làm chủ đầu tư.

Khu chung cư gồm ba khối nhà 9 tầng với tổng cộng 739 căn hộ. Trong đó, khối A và B mỗi khối 251 căn, khối C gồm 237 căn hộ nhà ở xã hội cùng 28 ki ốt tầng 1 cho thuê. Dự án cũng được trang bị nhiều tiện ích phục vụ cư dân như: nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà xe có mái che, sân thể thao, công viên cây xanh, hệ thống kỹ thuật, giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải và hệ thống chữa cháy…

Số lượng căn hộ nhà ở xã hội mở bán lần này là 237 căn thuộc khối C, với mức giá 17,3 triệu đồng/m2 (đã bao gồm lợi nhuận 10% và thuế GTGT 5%, chưa bao gồm hệ số tầng K và chi phí bảo trì 2%).

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội có thể nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến, thông qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp - nơi đang công tác để tổng hợp gửi chủ đầu tư dự án. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 5/5/2026 đến hết ngày 5/6/2026, tại tầng 1, tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, số 255-257 Hùng Vương, phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Theo Sở Xây dựng Thành phố, trong năm 2025, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành 5 dự án nhà ở xã hội với 2.907 căn hộ, đạt 108% chỉ tiêu Chính phủ giao. Đối với Đà Nẵng, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ được Thành phố đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực đầu tư phát triển. Thống kê từ giai đoạn 2005-2024, Đà Nẵng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 18.500 căn nhà ở xã hội, trong đó, hơn 11.000 căn được đầu tư từ ngân sách thành phố với tổng kinh phí 3.500 tỷ đồng - là địa phương có số lượng nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngân sách cao nhất cả nước.

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng, UBND Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội. Thành phố đã rà soát, điều chỉnh quỹ đất phù hợp với tình hình thực tiễn sau hợp nhất và ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” giai đoạn 2025-2030.

Cụ thể, giai đoạn 2025-2030, Thành phố phấn đấu hoàn thành 28.955 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 4.979 căn nhà ở xã hội - gấp khoảng 2 lần chỉ tiêu năm 2025 và tương đương 23% tổng số nhà ở xã hội hiện có của thành phố. Vì vậy, thời gian tới, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho dự án đã giao chủ đầu tư; rà soát, bổ sung quỹ đất phù hợp, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.