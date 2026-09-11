Đà Nẵng quyết tâm khai thác hiệu quả 100% quỹ nhà, đất chưa sử dụng

Trong nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực đất đai và tài sản công, Đà Nẵng đã khởi động chiến dịch 90 ngày đêm nhằm khai thác hiệu quả 100% cơ sở nhà, đất chưa sử dụng. Chiến dịch này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thực hiện, với mục tiêu là khai thác và cho thuê ngắn hạn toàn bộ các cơ sở đủ điều kiện.

Khu đất 2 mặt tiền Ngô Quyền - Vũ Văn Dũng, có diện tích hơn 2.200 m2 đủ điều kiện cho thuê - Ảnh Ngô Anh Văn

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng vừa chính thức ra quân triển khai đợt cao điểm Chiến dịch 90 ngày đêm tổ chức khai thác ngắn hạn hiệu quả quỹ nhà, đất do thành phố giao Trung tâm quản lý. Chiến dịch này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra động lực phát triển bền vững cho thành phố trong tương lai.

Chiến dịch đặt mục tiêu cụ thể là khai thác và cho thuê ngắn hạn 100% cơ sở nhà, đất đủ điều kiện. Đặc biệt, ưu tiên các khu đất sạch, không bị lấn chiếm, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và phù hợp với nhu cầu thị trường.

Để thực hiện chiến dịch một cách hiệu quả, Trung tâm đã thành lập 7 tổ, nhóm chuyên trách, bao gồm: Tổ hồ sơ đầu vào, Tổ khảo sát, kiểm tra thực địa, Tổ xác định giá khởi điểm, Tổ hợp đồng, tài chính, pháp chế, Tổ truyền thông, Tổ mở hồ sơ, xét duyệt và Tổ hồ sơ đầu ra. Các tổ, nhóm này hoạt động theo phương pháp “cuốn chiếu”, bảo đảm các công đoạn được thực hiện liên tục và đồng bộ từ khâu rà soát hồ sơ, khảo sát thực địa, xác định giá khởi điểm đến tổ chức lựa chọn đối tượng thuê đất, ký kết hợp đồng và hoàn thiện hồ sơ khai thác.

Mỗi nhiệm vụ trong Chiến dịch đều được phân công rõ ràng về người chủ trì, thời hạn thực hiện, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và khả năng kiểm tra, giám sát.

Khu "đất vàng" với khu nhà 4 tầng trên đường Bạch Đằng mặt tiền hướng ra sông Hàn đã được đấu giá cho thuê - Ảnh: Ngô Anh Văn

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng, ông Võ Nguyên Chương, nhấn mạnh tầm quan trọng của Chiến dịch trong bối cảnh Trung tâm đang quản lý số lượng lớn quỹ nhà, đất trên địa bàn thành phố. Ông Chương yêu cầu các tổ chức, nhóm phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, bám sát kế hoạch được giao; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Theo ông Chương, đến ngày 5/9, tổng số cơ sở nhà, đất trung tâm được giao quản lý theo các quyết định là 560 cơ sở, trong đó 512 cơ sở đã được thực tế giao quản lý. Hiện có 425 cơ sở đã được tiếp nhận, 87 cơ sở đang trong quá trình tiếp nhận và 48 cơ sở đã hủy hoặc điều chuyển.

Chiến dịch 90 ngày đêm không chỉ là một đợt cao điểm về tiến độ công việc, mà còn là dịp để mỗi tập thể, mỗi cá nhân thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và khát vọng cống hiến. Sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết và nỗ lực của từng thành viên, từng tổ công tác sẽ tạo nên thành công của chiến dịch, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Với những bước đi quyết liệt và đồng bộ, Đà Nẵng đang thể hiện rõ quyết tâm trong việc khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý và khai thác quỹ nhà, đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng. Chiến dịch này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra động lực phát triển bền vững cho thành phố trong tương lai.