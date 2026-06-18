Thứ Năm, 18/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để bước vào phân khúc du lịch xa xỉ

Ngô Anh Văn

18/06/2026, 16:39

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang chuyển mình từ “sang trọng vật chất” sang “trải nghiệm riêng tư, có ý nghĩa và có trách nhiệm”, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trong bản đồ du lịch cao cấp...

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chia sẻ tại hội nghị Côte d’Azur, Pháp.
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chia sẻ tại hội nghị Côte d’Azur, Pháp.

Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết Hội nghị quốc tế IMTECAD 2026, diễn ra tại Côte d’Azur, Pháp, trong 2 ngày 16 - 17/6/2026 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch xa xỉ của Đà Nẵng.

Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của giới học thuật, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp du lịch, mà còn mở ra cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và các điểm đến biểu tượng của miền Nam nước Pháp như Nice, Cannes và Monaco. Đây là những địa danh nổi tiếng với phong cách sống Địa Trung Hải, nghệ thuật và lịch sử phong phú, thu hút giới thượng lưu quốc tế.

Tại hội nghị, TS. Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, đã trình bày tham luận về nhu cầu và yêu cầu của khách hàng Việt Nam đối với các gói du lịch xa xỉ đến Nice, Cannes và Monaco. Ông nhấn mạnh rằng khách du lịch xa xỉ Việt Nam ngày nay không còn tìm kiếm các chương trình du lịch đại trà. Họ cần những hành trình được thiết kế riêng, bảo mật, tinh tế và có khả năng đáp ứng trọn vẹn từ trước chuyến đi, trong suốt hành trình đến sau khi kết thúc dịch vụ. 

Để đáp ứng nhu cầu này, Đà Nẵng đã và đang phát triển một hệ sinh thái du lịch xa xỉ với sự kết hợp giữa công nghệ và văn hóa. Ông Phạm Ngọc Lợi, Giám đốc Công nghệ Đổi mới sáng tạo Tập đoàn Địa ốc Phú Long, đã trình bày tham luận về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo vào du lịch xa xỉ tại Đà Nẵng.

Theo ông Lợi, công nghệ không phải là đích đến của du lịch xa xỉ, mà là công cụ hỗ trợ để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. AI cần được sử dụng như một lớp hỗ trợ âm thầm phía sau, giúp đội ngũ phục vụ hiểu khách tốt hơn, chuẩn bị chính xác hơn, cá nhân hóa sâu hơn và bảo vệ trải nghiệm riêng tư của khách tốt hơn.

Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để bước vào phân khúc du lịch xa xỉ: hệ thống resort cao cấp, sân bay quốc tế có khả năng phục vụ khách đi máy bay riêng, các sự kiện quốc tế từng được tổ chức thành công, nền tảng ẩm thực – văn hóa bản địa phong phú, cùng sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành khách sạn.

Tuy nhiên, để trở thành một điểm đến xa xỉ thực sự, Đà Nẵng cần vượt qua một số khoảng trống: chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, câu chuyện thương hiệu cao cấp chưa đủ rõ, dữ liệu khách hàng chưa được khai thác có hệ thống, tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư cần được nâng cấp, đồng thời các trải nghiệm độc quyền còn cần được thiết kế bài bản hơn.

Một điểm giao thoa quan trọng giữa các tham luận tại hội nghị là khái niệm “dịch vụ liền mạch nhưng vẫn giàu tính con người”. Đối với khách cao cấp, AI có thể giúp ghi nhớ sở thích, chuẩn bị thực đơn, nhận diện yêu cầu văn hóa, theo dõi phản hồi trên các nền tảng số, dự báo nhu cầu mùa vụ và hỗ trợ nhân sự phản ứng nhanh hơn.

Tuy nhiên, người trực tiếp tạo ra cảm xúc vẫn là đội ngũ phục vụ: người quản gia, lễ tân, tài xế, hướng dẫn viên, đầu bếp, nghệ nhân và các chuyên gia bản địa. Công nghệ càng hiện đại thì yêu cầu về sự ấm áp, tinh tế và chân thực của con người càng cao.

Theo ông Cao Trí Dũng, trong chiến lược phát triển du lịch xa xỉ, Đà Nẵng cần kết hợp hai lớp năng lực. Lớp thứ nhất là nền tảng số cho toàn ngành, bao gồm dữ liệu, marketing số, quản trị danh tiếng, AI concierge, đào tạo nhân sự và tiêu chuẩn dịch vụ trên các nền tảng trực tuyến.

Lớp thứ hai là lớp xa xỉ dành cho nhóm khách tinh hoa, trong đó trọng tâm là butler cá nhân, trải nghiệm hiếm có, bảo mật tuyệt đối, cá nhân hóa sâu và tiếp cận khách thông qua các mạng lưới đáng tin cậy như travel advisor, family office, private club, DMC cao cấp và đối tác khách sạn quốc tế.

Quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Côte d’Azur mở ra hai chiều phát triển. Một mặt, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đưa khách hàng cao cấp đến Nice, Cannes và Monaco thông qua các sản phẩm được thiết kế riêng, phù hợp với thị hiếu và yêu cầu của khách Việt Nam. Mặt khác, Đà Nẵng có thể học hỏi cách các điểm đến xa xỉ quốc tế xây dựng thương hiệu, vận hành dịch vụ, bảo vệ sự riêng tư và tạo ra những trải nghiệm độc quyền để nâng cấp chính sản phẩm du lịch của mình.

IMTECAD 2026 không chỉ là một hội nghị chuyên môn, mà còn là một điểm chạm chiến lược giữa học thuật, công nghệ và doanh nghiệp. Bài tham luận của các chuyên gia cho thấy một định hướng rõ ràng: muốn phát triển du lịch xa xỉ, cần bắt đầu từ sự thấu hiểu khách hàng, sau đó dùng công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực phục vụ, nhưng không đánh mất bản sắc văn hóa và chiều sâu con người.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang dịch chuyển từ “sang trọng vật chất” sang “trải nghiệm riêng tư, có ý nghĩa và có trách nhiệm”, Đà Nẵng có cơ hội định vị mình không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng biển, mà là một trung tâm du lịch cao cấp của khu vực – nơi công nghệ phục vụ con người, văn hóa tạo nên khác biệt và mỗi hành trình được thiết kế như một trải nghiệm độc bản. 

Du lịch xanh giúp “viên ngọc thô” Phú Quý tỏa sáng

09:20, 18/06/2026

Du lịch xanh giúp “viên ngọc thô” Phú Quý tỏa sáng

TP. Hồ Chí Minh: Khai thác hiệu quả nguồn lực di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

11:30, 17/06/2026

TP. Hồ Chí Minh: Khai thác hiệu quả nguồn lực di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Vũng Tàu thử nghiệm mô hình “kinh tế đêm” gắn với công viên giải trí

16:20, 15/06/2026

Vũng Tàu thử nghiệm mô hình “kinh tế đêm” gắn với công viên giải trí

Từ khóa:

Côte d’Azur Pháp du lịch du lịch xa xỉ Đà Nẵng Hội nghị IMTECAD 2026 Vneconomy

Đọc thêm

Nghệ An: Lãnh đạo tỉnh đối thoại cùng doanh nghiệp, tìm lời giải cho “điểm nghẽn” du lịch

Nghệ An: Lãnh đạo tỉnh đối thoại cùng doanh nghiệp, tìm lời giải cho “điểm nghẽn” du lịch

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Nghệ An vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng, sản phẩm, nguồn nhân lực và công tác quảng bá. Đây là những vấn đề được lãnh đạo tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp du lịch diễn ra ngày 18/6...

Vé máy bay hạ nhiệt, doanh nghiệp kỳ vọng vào mùa du lịch hè

Vé máy bay hạ nhiệt, doanh nghiệp kỳ vọng vào mùa du lịch hè

Thông thường hàng năm, đầu tháng 6 là giai đoạn giá vé máy bay tăng cao khi nhu cầu du lịch nội địa "vào mùa". Tuy nhiên, năm nay, do tác động của xung đột Trung Đông, giá vé máy bay đã "nóng" từ tháng 4 tháng 5 và giờ đây bắt đầu hạ nhiệt…

Du lịch xanh giúp “viên ngọc thô” Phú Quý tỏa sáng

Du lịch xanh giúp “viên ngọc thô” Phú Quý tỏa sáng

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau là lúc Phú Quý đẹp nhất. Biển xanh, ít sóng lớn và thuận lợi để di chuyển ra các đảo nhỏ. Hiện phương tiện duy nhất để đến đảo là tàu cao tốc từ Phan Thiết...

TP. Hồ Chí Minh: Khai thác hiệu quả nguồn lực di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TP. Hồ Chí Minh: Khai thác hiệu quả nguồn lực di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ Địa đạo Củ Chi trình UNESCO công nhận Di sản Thế giới, đồng thời đẩy mạnh số hóa di sản, nâng cấp hệ thống bảo tàng và triển khai nhiều dự án tu bổ di tích trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030...

Đường sắt mang lại lợi ích lớn cho du lịch Trung Quốc

Đường sắt mang lại lợi ích lớn cho du lịch Trung Quốc

Tuần trước, Trung Quốc đã ra một văn bản chính sách tuyên bố kế hoạch phát triển hơn 160 đoàn tàu du lịch đường sắt đặc biệt vào năm 2030, nhằm mở rộng nguồn cung các sản phẩm du lịch đường sắt và tạo động lực mới cho tiêu dùng, dịch vụ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lần đầu tiên công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10

Thị trường

2

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói"

Tiêu điểm

3

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) : Cần làm rõ khái niệm "giúp sức" để tránh hiểu nhầm và lạm quyền

Dân sinh

4

Chủ nghĩa xa xỉ đương đại trong một máy pha cà phê

Nhà

5

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thường quốc tế tại hội nghị sữa toàn cầu 2026

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy