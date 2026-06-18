Đà Nẵng sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để bước vào phân khúc du lịch xa xỉ

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang chuyển mình từ “sang trọng vật chất” sang “trải nghiệm riêng tư, có ý nghĩa và có trách nhiệm”, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trong bản đồ du lịch cao cấp...

Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết Hội nghị quốc tế IMTECAD 2026, diễn ra tại Côte d’Azur, Pháp, trong 2 ngày 16 - 17/6/2026 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch xa xỉ của Đà Nẵng.

Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của giới học thuật, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp du lịch, mà còn mở ra cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và các điểm đến biểu tượng của miền Nam nước Pháp như Nice, Cannes và Monaco. Đây là những địa danh nổi tiếng với phong cách sống Địa Trung Hải, nghệ thuật và lịch sử phong phú, thu hút giới thượng lưu quốc tế.

Tại hội nghị, TS. Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, đã trình bày tham luận về nhu cầu và yêu cầu của khách hàng Việt Nam đối với các gói du lịch xa xỉ đến Nice, Cannes và Monaco. Ông nhấn mạnh rằng khách du lịch xa xỉ Việt Nam ngày nay không còn tìm kiếm các chương trình du lịch đại trà. Họ cần những hành trình được thiết kế riêng, bảo mật, tinh tế và có khả năng đáp ứng trọn vẹn từ trước chuyến đi, trong suốt hành trình đến sau khi kết thúc dịch vụ.

Để đáp ứng nhu cầu này, Đà Nẵng đã và đang phát triển một hệ sinh thái du lịch xa xỉ với sự kết hợp giữa công nghệ và văn hóa. Ông Phạm Ngọc Lợi, Giám đốc Công nghệ Đổi mới sáng tạo Tập đoàn Địa ốc Phú Long, đã trình bày tham luận về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo vào du lịch xa xỉ tại Đà Nẵng.

Theo ông Lợi, công nghệ không phải là đích đến của du lịch xa xỉ, mà là công cụ hỗ trợ để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. AI cần được sử dụng như một lớp hỗ trợ âm thầm phía sau, giúp đội ngũ phục vụ hiểu khách tốt hơn, chuẩn bị chính xác hơn, cá nhân hóa sâu hơn và bảo vệ trải nghiệm riêng tư của khách tốt hơn.

Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để bước vào phân khúc du lịch xa xỉ: hệ thống resort cao cấp, sân bay quốc tế có khả năng phục vụ khách đi máy bay riêng, các sự kiện quốc tế từng được tổ chức thành công, nền tảng ẩm thực – văn hóa bản địa phong phú, cùng sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành khách sạn.

Tuy nhiên, để trở thành một điểm đến xa xỉ thực sự, Đà Nẵng cần vượt qua một số khoảng trống: chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, câu chuyện thương hiệu cao cấp chưa đủ rõ, dữ liệu khách hàng chưa được khai thác có hệ thống, tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư cần được nâng cấp, đồng thời các trải nghiệm độc quyền còn cần được thiết kế bài bản hơn.

Một điểm giao thoa quan trọng giữa các tham luận tại hội nghị là khái niệm “dịch vụ liền mạch nhưng vẫn giàu tính con người”. Đối với khách cao cấp, AI có thể giúp ghi nhớ sở thích, chuẩn bị thực đơn, nhận diện yêu cầu văn hóa, theo dõi phản hồi trên các nền tảng số, dự báo nhu cầu mùa vụ và hỗ trợ nhân sự phản ứng nhanh hơn.

Tuy nhiên, người trực tiếp tạo ra cảm xúc vẫn là đội ngũ phục vụ: người quản gia, lễ tân, tài xế, hướng dẫn viên, đầu bếp, nghệ nhân và các chuyên gia bản địa. Công nghệ càng hiện đại thì yêu cầu về sự ấm áp, tinh tế và chân thực của con người càng cao.

Theo ông Cao Trí Dũng, trong chiến lược phát triển du lịch xa xỉ, Đà Nẵng cần kết hợp hai lớp năng lực. Lớp thứ nhất là nền tảng số cho toàn ngành, bao gồm dữ liệu, marketing số, quản trị danh tiếng, AI concierge, đào tạo nhân sự và tiêu chuẩn dịch vụ trên các nền tảng trực tuyến.

Lớp thứ hai là lớp xa xỉ dành cho nhóm khách tinh hoa, trong đó trọng tâm là butler cá nhân, trải nghiệm hiếm có, bảo mật tuyệt đối, cá nhân hóa sâu và tiếp cận khách thông qua các mạng lưới đáng tin cậy như travel advisor, family office, private club, DMC cao cấp và đối tác khách sạn quốc tế.

Quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Côte d’Azur mở ra hai chiều phát triển. Một mặt, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đưa khách hàng cao cấp đến Nice, Cannes và Monaco thông qua các sản phẩm được thiết kế riêng, phù hợp với thị hiếu và yêu cầu của khách Việt Nam. Mặt khác, Đà Nẵng có thể học hỏi cách các điểm đến xa xỉ quốc tế xây dựng thương hiệu, vận hành dịch vụ, bảo vệ sự riêng tư và tạo ra những trải nghiệm độc quyền để nâng cấp chính sản phẩm du lịch của mình.

IMTECAD 2026 không chỉ là một hội nghị chuyên môn, mà còn là một điểm chạm chiến lược giữa học thuật, công nghệ và doanh nghiệp. Bài tham luận của các chuyên gia cho thấy một định hướng rõ ràng: muốn phát triển du lịch xa xỉ, cần bắt đầu từ sự thấu hiểu khách hàng, sau đó dùng công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực phục vụ, nhưng không đánh mất bản sắc văn hóa và chiều sâu con người.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang dịch chuyển từ “sang trọng vật chất” sang “trải nghiệm riêng tư, có ý nghĩa và có trách nhiệm”, Đà Nẵng có cơ hội định vị mình không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng biển, mà là một trung tâm du lịch cao cấp của khu vực – nơi công nghệ phục vụ con người, văn hóa tạo nên khác biệt và mỗi hành trình được thiết kế như một trải nghiệm độc bản.