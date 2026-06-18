Du lịch xanh giúp “viên ngọc thô” Phú Quý tỏa sáng

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau là lúc Phú Quý đẹp nhất. Biển xanh, ít sóng lớn và thuận lợi để di chuyển ra các đảo nhỏ. Hiện phương tiện duy nhất để đến đảo là tàu cao tốc từ Phan Thiết...
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030
xác định tầm nhìn chiến lược là chú trọng quy hoạch, sắp xếp không gian phát
triển kinh tế biển; trọng tâm đặt các ngành kinh tế biển mới gắn với nhiệm vụ bảo
vệ chủ quyền biển đảo, tăng cường bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái biển. Trong
đó, đặc khu Phú Quý nằm cách xa đất liền 56 hải lý là điểm nhấn trong định hướng
chiến lược đó.
Với vị trí quan trọng, đặc khu Phú Quý đã được tỉnh Lâm
Đồng xác định phát triển thành một trung tâm du lịch biển - du lịch xanh,
bền vững và trung tâm hậu cần phát triển thủy hải sản, bảo đảm an ninh, quốc
phòng. Để thật sự mài giũa “viên ngọc thô” này tỏa sáng, Phú Quý cần phải quy
hoạch chi tiết, cụ thể, bài bản, cùng với cơ chế đặc biệt để đủ sức hấp dẫn cho
nhà đầu tư.
Về phía du khách, sức hút của Phú Quý đến từ Vịnh Triều Dương với bãi cát mịn
và làn nước êm xanh; Bãi Nhỏ hình bán nguyệt ôm sát sườn núi; hay Gành Hang nơi
nổi tiếng với “hồ bơi vô cực” tự nhiên giữa biển trời… Nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, mới
đây, Phú Quý được báo chí của Thái Lan bình chọn là một trong 10 điểm
đáng đến nhất Đông Nam Á. Trang Booking.com cũng xếp đảo du lịch vào top 10 điểm
đến hiếu khách nhất Việt Nam năm 2026.
Năm nay, đặc khu đặt mục tiêu đón 173.000 lượt khách. Theo
UBND đặc khu, mục tiêu này là khả thi vì lượng khách du lịch vẫn tăng đều đặn,
từ 40.000 lượt khách năm 2022 lên 155.000 lượt năm 2025. Dịp nghỉ lễ 30/4 và
1/5 vừa qua, các tàu cao tốc ra đảo đã “cháy vé”. Các cơ sở lưu
trú trên đảo cũng đã được du khách đặt kín trước lễ nhiều ngày.
Việc đưa vào khai thác hệ thống tàu cao tốc với thời gian di
chuyển khoảng 2,5 giờ đã rút ngắn khoảng cách giữa đảo và đất liền, tạo thuận lợi
cho phát triển du lịch. Theo ông Ngô Minh Phố, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Đặc
khu Phú Quý, để du lịch phát triển bền vững, hạ tầng chỉ là một phần,
yếu tố then chốt vẫn là nguồn nhân lực. Nhiều bạn trẻ trên đảo đã chủ động liên
kết, tham gia làm dịch vụ, thiết kế tour, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch
mang đậm bản sắc địa phương.
Chẳng hạn hiện nay, ở Phú Quý phổ biến hình thức lặn ngắm
san hô và free diving (lặn tự do). Với tour giá khoảng 250.000 - 350.000 đồng,
du khách sẽ được đi ca nô ra khu vực biển gần bờ để lặn nông ở độ sâu khoảng 1 -
2m. “Mỗi khách sẽ có một hướng dẫn viên đi kèm và một bạn quay phim riêng. Sau
buổi lặn, khách sẽ được gửi hình ảnh ngay”, một hướng dẫn viên cho biết.
Trong khi đó, các tour free diving giá khoảng 1,5 - 2,5 triệu
đồng thường kéo dài từ 1 - 2 ngày, gồm nhiều buổi hướng dẫn kỹ thuật như cách lấy
hơi, cân bằng áp suất và xử lý tình huống dưới nước trước khi lặn thực tế.
Đại
diện một đơn vị tổ chức tour tại Phú Quý cho biết từ tháng 4 đến nay, lượng
khách đăng ký lặn biển tăng mạnh. Anh Hải Hiến, một người trẻ bán tour lặn ở địa
phương, cho biết: "Các lớp lặn của chúng tôi luôn quá tải, lượng khách
đông đều vào cả buổi sáng và chiều. Vào hè, du khách càng đổ ra đảo
nhiều hơn".
Cùng với đó, từ chủ homestay, ngư dân cho đến những hàng
quán nhỏ lẻ ven đường, hòn đảo này gây thiện cảm bởi sự thân thiện của cộng đồng
địa phương. Những lễ hội truyền thống được phục dựng, những ngôi miếu cổ được
gìn giữ, những sinh hoạt đời thường và cả những bữa cơm dân dã, bình dị... đã tạo nên một trải
nghiệm trọn vẹn cho du khách.
Đây cũng là định hướng phát triển mà ngành du lịch Lâm Đồng
đang vạch ra, hướng theo chiều sâu, lấy con người, văn hóa, thiên nhiên làm giá
trị cốt lõi, tạo nên sức hút bền vững và khác biệt cho đặc
khu Phú Quý. Cùng với đó là định hướng phát triển các loại hình nghỉ
dưỡng, thể thao biển, ẩm thực và dịch vụ chất lượng cao, nhằm mở rộng phân khúc
khách và kéo dài thời gian lưu trú.
Tới đây, các điểm tham quan nổi bật như Đền thờ Công chúa
Bàn Tranh, chùa Linh Sơn - núi Cao Cát, mộ Thầy Sài Nại, Bãi Nhỏ - Gành Hang, cột
cờ Phú Quý... sẽ được “phủ kín” bảng mã QR. Du khách có thể sử dụng điện thoại
thông minh để quét mã, tra cứu thông tin, hình ảnh và các nội dung giới thiệu về
điểm đến.
Ngoài thông tin về các điểm tham quan, hệ thống mã QR còn
cung cấp dữ liệu về cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí trên đảo.
Khi quét mã, du khách được kết nối đến website du lịch của tỉnh để tiếp cận
thông tin, hình ảnh và video giới thiệu về Phú Quý. Nội dung trên hệ thống được
biên soạn, chọn lọc và cập nhật thường xuyên bằng nhiều ngôn ngữ nhằm phục vụ
du khách trong và ngoài nước.
Trước đó, bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết chương trình "Du lịch xanh - Vì
tương lai bền vững" được phát động tại đặc khu Phú Quý là lời kêu gọi hành
động mạnh mẽ đối với toàn xã hội về du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường.
"Du lịch xanh đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu
của ngành du lịch toàn cầu. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm giảm thiểu tác động
tiêu cực đến môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản
sắc văn hóa, mà còn là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng điểm đến,
tăng khả năng cạnh tranh và hướng tới sự phát triển bền vững", bà Ngọc cho
hay.
Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, kêu gọi mỗi
du khách khi đến Phú Quý hãy cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, nếu có thể thì
không mang theo vật dụng bằng nhựa dùng một lần, mỗi người chung sức trồng một cây xanh,
để khi rời đảo sẽ mang theo những hình ảnh đẹp, những trải nghiệm đáng nhớ và
phần quà ý nghĩa dành cho đảo.
Tại lễ phát động, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng Chi hội
Du lịch Phú Quý, các doanh nghiệp tàu cao tốc vận tải hành khách tuyến Phan Thiết
- Phú Quý, Roman Resort Phú Quý và nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã ký
cam kết hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, không sử dụng chai nhựa
trong hội nghị, sự kiện và khuyến khích sử dụng các vật dụng thân thiện với môi
trường…
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