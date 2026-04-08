Đà Nẵng: Thương mại, du lịch dịch vụ tiếp tục là điểm sáng kinh tế quý 1/2026
Ngô Anh Văn
08/04/2026, 11:34
Quý 1/2026, tổng lượt khách các cơ sở lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng phục vụ ước đạt 4.206 nghìn lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 66,15 ngàn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ...
Chiều ngày 07/4, UBND
TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố quý
1/2026. Theo báo cáo của Sở Tài chính Đà Nẵng, trong
quý 1/2026, kinh tế thành phố tăng trưởng khá (GRDP tăng 8,45%); quy mô kinh tế
đạt 75.594 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt
19.760 tỷ đồng, tăng 38,1%...
Lĩnh vực thương mại, du lịch dịch vụ vẫn là điểm
sáng trong bức tranh kinh tế thành phố. Số liệu thống kê cho
biết, tính chung quý 1/2026, tổng lượt khách du lịch cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt
4.206 nghìn lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế
ước đạt 2.344 nghìn lượt, tăng 16,2%; khách trong nước đạt 1.862 nghìn lượt,
tăng 14,1%.
Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026,
các doanh nghiệp, đơn vị phân phối, các chợ đã triển khai các hoạt động chuẩn
bị hàng hoá phục vụ Tết đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Chủ động
triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thương mại
điện tử, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản
phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức thành công Hội chợ Xuân 2026.
Bên cạnh đó, thành phố cũng xử lý kiến nghị của các hộ tiểu thương tại
chợ, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây mới chợ theo phương thức đối tác
công tư (PPP), góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại và nâng cao hiệu quả quản
lý chợ trên địa bàn.
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng
dầu, thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ tại tất cả các cửa hàng; đề
xuất Bộ Công Thương ban hành quy trình, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh trung
chuyển hàng hóa trong Khu thương mại tự do; xây dựng Nghị quyết quy định trình
tự, thủ tục mở rộng, điều chỉnh ranh giới…
Nhờ các biện pháp hỗ trợ doanh
nghiệp tháo gỡ khó khăn, quý I/2026,tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố ước đạt 66,15 ngàn tỷ đồng, tăng 16,2% so
với cùng kỳ; trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 38,93 ngàn tỷ đồng, tăng
18,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Hoạt động xuất khẩu diễn ra ngay từ
những ngày đầu năm đã tạo khí thế khởi đầu sôi động, thể hiện sự chủ động trong
kết nối thị trường, tổ chức nguồn hàng và điều phối logistics. Trong không khí
ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026, có gần 500 container hàng hóa của các đơn vị
thành viên thuộc Tập đoàn THACO Trường Hải cùng nhiều doanh nghiệp khu vực miền
Trung đã được xuất khẩu qua Cảng quốc tế Chu Lai đến nhiều thị trường quốc tế…
Về kim ngạch xuất - nhập khẩu, tính
chung quý 1/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa hai chiều ước đạt 2
tỷ 240 triệu USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu ước
đạt 1 tỷ 090 triệu USD, tăng 9,7%, tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi và mở
rộng thị trường. Nhập khẩu ước đạt 1 tỷ 150 triệu USD, tăng 17,7%, phản ánh nhu
cầu gia tăng về máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất, đồng thời
cho thấy kỳ vọng tích cực về tăng trưởng trong các quý tiếp theo.
