Đà Nẵng đẩy mạnh trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng

UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết Thành phố đã thống nhất chủ trương cho các tổ chức, hộ dân thuê môi trường rừng triển khai trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng, hướng tới phát triển bền vững và gắn liền với quản lý, bảo vệ rừng...

Theo thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng, việc trồng sâm Ngọc Linh sẽ được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng. Ban được giao sử dụng phương án quản lý rừng bền vững đã phê duyệt trước đây tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ làm nền tảng để xây dựng kế hoạch nuôi trồng và thu hoạch dược liệu.

Các tổ chức và hộ dân sẽ được phép thuê môi trường rừng để trồng sâm, với diện tích hàng ngàn ha đã được quy hoạch. Đặc biệt, khu vực xã Trà Vân (huyện Nam Trà My cũ) với khoảng 2.000 ha sẽ được tích hợp vào kế hoạch phát triển mới, ưu tiên cho các tổ chức có kinh nghiệm trong việc thuê bảo vệ rừng.

Củ sâm Ngọc Linh tươi được giới thiệu tại gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương chất lượng cao. Ảnh Ngô Anh Văn

Cùng với đó, trước thực trạng sâm Ngọc Linh giả và không rõ nguồn gốc đang tràn lan trên thị trường, Đà Nẵng đã quyết định đầu tư vào hệ thống kiểm định ADN và phân tích hàm lượng saponin trong sâm Ngọc Linh. Đây được xem là "lá chắn công nghệ" giúp bảo vệ thương hiệu quốc bảo Việt Nam.

Công nghệ này cho phép xác định chính xác nguồn gốc di truyền của cây sâm, đồng thời đánh giá chất lượng thông qua các hợp chất hoạt tính đặc trưng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn nâng cao uy tín của sâm Ngọc Linh trên thị trường quốc tế.

Thành phố cũng yêu cầu các tổ chức thuê rừng phải tuân thủ nghiêm ngặt các phương án đã được phê duyệt, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và không xâm phạm ranh giới quy hoạch. Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, giám sát cấp mã số vùng trồng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ rừng.

Với tổng diện tích gần 16.000 ha được quy hoạch cho việc bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, Đà Nẵng đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gen quý hiếm mà còn là một minh chứng cho sự cam kết của thành phố trong việc phát triển bền vững và bảo vệ thương hiệu quốc gia.