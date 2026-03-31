Thứ Ba, 31/03/2026

Đà Nẵng đẩy mạnh trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng

31/03/2026, 11:01

UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết Thành phố đã thống nhất chủ trương cho các tổ chức, hộ dân thuê môi trường rừng triển khai trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng, hướng tới phát triển bền vững và gắn liền với quản lý, bảo vệ rừng...

Sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng Trà My. Ảnh Ngô Anh Văn
Sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng Trà My. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng, việc trồng sâm Ngọc Linh sẽ được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng. Ban được giao sử dụng phương án quản lý rừng bền vững đã phê duyệt trước đây tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ làm nền tảng để xây dựng kế hoạch nuôi trồng và thu hoạch dược liệu.

Các tổ chức và hộ dân sẽ được phép thuê môi trường rừng để trồng sâm, với diện tích hàng ngàn ha đã được quy hoạch. Đặc biệt, khu vực xã Trà Vân (huyện Nam Trà My cũ) với khoảng 2.000 ha sẽ được tích hợp vào kế hoạch phát triển mới, ưu tiên cho các tổ chức có kinh nghiệm trong việc thuê bảo vệ rừng.

Củ sâm Ngọc Linh tươi được giới thiệu tại gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương chất lượng cao. Ảnh Ngô Anh Văn
Củ sâm Ngọc Linh tươi được giới thiệu tại gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương chất lượng cao. Ảnh Ngô Anh Văn

Cùng với đó, trước thực trạng sâm Ngọc Linh giả và không rõ nguồn gốc đang tràn lan trên thị trường, Đà Nẵng đã quyết định đầu tư vào hệ thống kiểm định ADN và phân tích hàm lượng saponin trong sâm Ngọc Linh. Đây được xem là "lá chắn công nghệ" giúp bảo vệ thương hiệu quốc bảo Việt Nam.

Công nghệ này cho phép xác định chính xác nguồn gốc di truyền của cây sâm, đồng thời đánh giá chất lượng thông qua các hợp chất hoạt tính đặc trưng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn nâng cao uy tín của sâm Ngọc Linh trên thị trường quốc tế.

Thành phố cũng yêu cầu các tổ chức thuê rừng phải tuân thủ nghiêm ngặt các phương án đã được phê duyệt, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và không xâm phạm ranh giới quy hoạch. Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, giám sát cấp mã số vùng trồng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ rừng.

Với tổng diện tích gần 16.000 ha được quy hoạch cho việc bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, Đà Nẵng đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gen quý hiếm mà còn là một minh chứng cho sự cam kết của thành phố trong việc phát triển bền vững và bảo vệ thương hiệu quốc gia.

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

16:11, 26/03/2026

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Ẩm thực Anh tìm cơ hội mở rộng tại thị trường Việt Nam

08:41, 06/03/2026

Ẩm thực Anh tìm cơ hội mở rộng tại thị trường Việt Nam

Đà Nẵng tăng cường hợp tác, kết nối giao thương với Hàn Quốc

12:24, 15/11/2025

Đà Nẵng tăng cường hợp tác, kết nối giao thương với Hàn Quốc

Kết nối kinh tế song phương thông qua "Hương vị Australia 2026"

Chương trình mở ra chuỗi hoạt động ẩm thực, đồ uống và văn hóa kéo dài trong suốt tháng 3 và tháng 4, nhằm quảng bá sản phẩm Australia và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước...

Người tiêu dùng Mỹ đang trở nên bi quan hơn về nền kinh tế, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục gây xáo trộn lớn trên thị trường tài chính...

Giá xăng dầu trong nước tăng theo xu hướng thế giới đã tạo áp lực lan tỏa đến chi phí sản xuất, vận chuyển và mặt bằng giá hàng hóa. Trong khi đó, việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu thể hiện ngày càng rõ nét…

Triển lãm "Mục quang - The Gaze" sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 12/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Sự kiện sẽ giới thiệu 35 tác phẩm hội họa và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại của cố điêu khắc gia, họa sĩ Lê Công Thành…

Khi thị trường ẩm thực và dịch vụ lưu trú tại Việt Nam ngày càng hướng tới những tiêu chuẩn cao cấp, thịt bò nhập khẩu không còn được đánh giá đơn thuần qua hương vị. Đối với các đầu bếp, người mua hàng và nhà phân phối, giá trị của nguyên liệu giờ đây được định hình bởi một yếu tố quan trọng nhưng thường vô hình: Niềm tin...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

1

Trung Quốc có thể nối lại nhập khẩu dầu thô và LNG Mỹ

Thế giới

2

Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin dùng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả

Dân sinh

3

Đề xuất áp dụng thí điểm chế định luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh, thành

Dân sinh

4

Giới chức Fed phát tín hiệu có thể ngừng giảm lãi suất

Thế giới

5

Tập đoàn BRG trồng gần 1,1 triệu cây xanh - khẳng định trách nhiệm với cộng đồng

Doanh nghiệp

