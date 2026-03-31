Đà Nẵng đẩy mạnh trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng
Ngô Anh Văn
31/03/2026, 11:01
UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết Thành phố đã thống nhất chủ trương cho các tổ chức, hộ dân thuê môi trường rừng triển khai trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng, hướng tới phát triển bền vững và gắn liền với quản lý, bảo vệ rừng...
Theo thông tin từ
UBND thành phố Đà Nẵng, việc trồng sâm Ngọc Linh sẽ được thực hiện dưới sự giám
sát chặt chẽ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng. Ban được giao sử dụng
phương án quản lý rừng bền vững đã phê duyệt trước đây tại huyện Nam Trà My,
tỉnh Quảng Nam cũ làm nền tảng để xây dựng kế hoạch nuôi trồng và thu hoạch
dược liệu.
Các tổ chức và hộ
dân sẽ được phép thuê môi trường rừng để trồng sâm, với diện tích hàng ngàn ha
đã được quy hoạch. Đặc biệt, khu vực xã Trà Vân (huyện Nam Trà My cũ) với
khoảng 2.000 ha sẽ được tích hợp vào kế hoạch phát triển mới, ưu tiên cho các
tổ chức có kinh nghiệm trong việc thuê bảo vệ rừng.
Cùng
với đó, trước thực trạng sâm Ngọc Linh giả và không rõ nguồn gốc đang tràn lan
trên thị trường, Đà Nẵng đã quyết định đầu tư vào hệ thống kiểm định ADN và
phân tích hàm lượng saponin trong sâm Ngọc Linh. Đây được xem là "lá
chắn công nghệ" giúp bảo vệ thương hiệu quốc bảo Việt Nam.
Công nghệ này
cho phép xác định chính xác nguồn gốc di truyền của cây sâm, đồng thời đánh giá
chất lượng thông qua các hợp chất hoạt tính đặc trưng. Điều này không chỉ giúp
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn nâng cao uy tín của sâm Ngọc Linh trên
thị trường quốc tế.
Thành
phố cũng yêu cầu các tổ chức thuê rừng phải tuân thủ nghiêm ngặt các phương án
đã được phê duyệt, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và không xâm phạm
ranh giới quy hoạch. Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm thẩm định hồ
sơ, giám sát cấp mã số vùng trồng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan
đến bảo vệ rừng.
Với tổng diện tích
gần 16.000 ha được quy hoạch cho việc bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, Đà
Nẵng đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết hợp giữa phát triển kinh
tế và bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc
bảo tồn nguồn gen quý hiếm mà còn là một minh chứng cho sự cam kết của thành
phố trong việc phát triển bền vững và bảo vệ thương hiệu quốc gia.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
