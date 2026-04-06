Đà Nẵng tổ chức "Không gian trải nghiệm Sâm Ngọc Linh và Dược liệu" tại chợ đêm An Hải

UBND thành phố Đà Nẵng cơ bản thống nhất việc tổ chức chương trình “Hành trình Quốc bảo Sâm Ngọc Linh: Không gian trải nghiệm Sâm Ngọc Linh và Dược liệu – Đà Nẵng” (Da Nang Ngoc Linh Ginseng & Medicinal Experience Fair) tại khu vực chợ đêm An Hải...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu vừa chủ trì buổi họp nghe các ngành, địa phương báo cáo đề xuất tổ chức chương trình “Hành trình Quốc bảo Sâm Ngọc Linh: Không gian trải nghiệm Sâm Ngọc Linh và Dược liệu – Đà Nẵng” (Da Nang Ngoc Linh Ginseng & Medicinal Experience Fair).

Buổi họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các điểm cầu tại các xã Tiên Phước, Nam Trà My, Trà Linh và Trà Tập - là những địa phương trồng nhiều cây dược liệu quý, đặc biệt là Sâm Ngọc Linh.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng tại khu vực chợ đêm An Hải (thuộc phường An Hải, Đà Nẵng), dự kiến vào tối thứ Bảy và Chủ Nhật tuần thứ 2 của tháng (từ 18 giờ đến 23 giờ). Quy mô phiên chợ khoảng 15 – 20 gian hàng, gồm các khu trưng bày sâm tươi; dược liệu đặc trưng như quế Trà My, đẳng sâm, lan kim tuyến, mật ong rừng; khu chế biến và trải nghiệm sản phẩm; cùng không gian giới thiệu các sản phẩm chế biến sâu từ Sâm Ngọc Linh.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm và giao lưu văn hóa như trình diễn cồng chiêng, tổ chức trò chơi dân gian, workshop hướng dẫn phân biệt các thảo dược và Sâm Ngọc Linh thật – giả, giới thiệu quy trình trồng sâm và câu chuyện về “quốc bảo” Sâm Ngọc Linh…

Cùng với đó là các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm dược liệu thông qua nền tảng số, mã QR và liên kết với các sàn thương mại điện tử.

Mục tiêu của chương trình này là hướng đến xây dựng không gian trải nghiệm, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm dược liệu đặc trưng, trong đó trọng tâm là Sâm Ngọc Linh. Qua đó góp phần phát triển kinh tế đêm và tăng cường liên kết vùng giữa khu vực miền núi với đô thị. Đồng thời, hình thành điểm giới thiệu sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng tại Đà Nẵng, nâng cao nhận diện thương hiệu và bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Củ Sâm Ngọc Linh mới thu hoạch.

Về lâu dài, chương trình đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm giới thiệu và quảng bá dược liệu của thành phố Đà Nẵng, gắn với hệ sinh thái sản phẩm OCOP và các điểm du lịch…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cơ bản thống nhất với đề xuất tổ chức chương trình, đồng thời đánh giá cao ý tưởng xây dựng không gian trải nghiệm Sâm Ngọc Linh và dược liệu tại chợ đêm An Hải, góp phần tạo thêm điểm quảng bá rộng rãi sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế cao của thành phố đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu: Việc tổ chức chương trình cần bảo đảm tính bài bản, lâu dài, gắn với định hướng phát triển kinh tế đêm và liên kết vùng, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố nguồn gốc, chất lượng sản phẩm nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác của Đà Nẵng.

Đồng thời Phó Chủ tịch thành phố cũng giao các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, làm rõ cơ chế tổ chức, phương án vận hành, công tác quản lý, kiểm soát chất lượng và bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… cũng như bổ sung các giải pháp phù hợp để tăng tính tương tác nhằm thu hút người dân và du khách quan tâm đến sản phẩm đặc trưng của địa phương.